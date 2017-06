Zurzeit steht es nicht allzu gut um die deutsch-russischen Beziehungen. Was halten die Russen eigentlich von uns? Bernhard Lichte ist der Frage in Moskau nachgegangen.

Trotz betont freundlicher Begrüßung wurde die unterschiedliche Haltung zum Konflikt in der Ukraine und im Syrien-Krieg deutlich. Kaum Annäherung - ein kühles Treffen in Putins Sommerresidenz.

von Winand Wernicke, Moskau

Wenn in Russland heute der Petersburger Dialog startet, ist die deutsche Wirtschaft voller Hoffnung. Sie setzt auf bessere Geschäfte - und tatsächlich versprechen viele Zahlen eine Besserung. Dennoch wartet die russische Wirtschaft weiterhin dringend auf Reformen.

Jedes Jahr lädt der russische Präsident in seine Heimatstadt St. Petersburg Vertreter aus Wirtschaft und Politik aus der ganzen Welt ein. Das ehrgeizige Ziel 1997 bei der Gründung des Wirtschaftsforums: Es sollte laut Eigenwerbung "zur führenden Plattform für den Dialog von Vertretern der Geschäftskreise und für die Erörterung der wichtigsten wirtschaftlichen Herausforderungen, die vor Russland, den Entwicklungsmärkten und der ganzen Welt stehen" werden. Kurz gesagt: eine Art Gegenentwurf zum berühmten Weltwirtschaftsforum in Davos.

Das hat eher nicht geklappt, aber dennoch ist St. Petersburg auch dieses Jahr wieder ein Ereignis, an dem Putin selbst teilnehmen wird. Und auch international wird das Forum beachtet. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer, Indiens Premierminister Narendra Modi, Österreichs Bundeskanzler Christian Kern und UN-Generalsekretär António Guterres stehen auf der Gästeliste. Daneben laut Veranstalter "über 250 Topmanager ausländischer Konzerne".

Russische Seite schwärmt von vollem Erfolg

Namen und Zahlen, die die russische Seite schon im Vorfeld von einem vollen Erfolg schwärmen lassen. "Die Vertreter der Wirtschaft haben auch um 50 Prozent mehr Verhandlungsräume als vor einem Jahr angefordert. (…) Das bedeutet, dass unser Forum nicht einfach existiert, sondern mehr und mehr Interesse und Aufmerksamkeit erregt. Die Zahl der teilnehmenden Experten und Geschäftsleute ist auch gestiegen", jubelt der Petersburger Gouverneur, Georgij Poltawtschenko in Interviews.

Auch die Interessenvertreter der deutschen Wirtschaft in Russland sehen etwas optimistischer in die Zukunft: Der Warenverkehr zwischen beiden Ländern stieg in den ersten beiden Monaten des Jahres um 43 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr, so die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK). "Die aktuellen Handelszahlen decken sich auch mit dem Eindruck der deutschen Wirtschaft vor Ort, dass es wieder aufwärts geht", sagte der AHK-Vorstandsvorsitzende Matthias Schepp. Laut einer Umfrage unter in Russland aktiven deutschen Unternehmen erwarten 63 Prozent in diesem Jahr steigende Umsätze.

Politische Differenzen, wirtschaftliche Zusammenarbeit

Trotz aller politischen Differenzen wollen Deutschland und Russland offenbar die wirtschaftliche Zusammenarbeit wiederbeleben. Präsident Putin hatte vor kurzem bei einem Treffen in Sotschi mit Bundeskanzlerin Merkel den Willen zur Zusammenarbeit geäußert - trotz Meinungsverschiedenheiten in der Ukraine-Krise und dem Krieg in Syrien. Putin sagte, Deutschland sei ein führender Wirtschaftspartner Russlands. Und auch beim Treffen der G20 Anfang Juli in Hamburg wolle Russland deshalb eine konstruktive Rolle spielen.

Tatsächlich gibt es noch immer zwischen Deutschland und Russland enge wirtschaftliche Verbindungen. So ist Daimler am russischen Lkw-Hersteller Kamaz beteiligt, die BASF-Tochter Wintershall arbeitet mit Gazprom zusammen und Siemens hat eine Partnerschaft mit der Russischen Staatsbahn. Auch bei Erdöl und Erdgas: Drei Viertel der Importe, die Deutschland bezieht, stammen aus Russland. Gesamtsumme: etwa 40,4 Milliarden Euro. Die Bedeutung der Wirtschaftsbeziehungen ist hingegen etwas ungleich verteilt. Deutschland liegt hinter China auf Rang zwei für Russland. Russland hingegen erst auf Platz elf für die deutsche Exportwirtschaft.

Ende der Sanktionen immer noch nicht in Sicht

Nach zwei Rezessionsjahren in Folge kommt nach einer Analyse der AHK die russische Wirtschaft 2017 langsam aus der Krise: Die Geschäftserwartungen der deutschen Unternehmen in Russland hätten sich trotz der gegenseitigen Wirtschaftssanktionen verbessert. DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier sieht einen wirtschaftspolitischen Erfolg: "Russland ist der deutschen Wirtschaft in den letzten drei Jahren als Handelspartner fast abhandengekommen. Der Export hat sich seit 2013 fast halbiert. Immerhin ist die Phase rückläufiger Ausfuhren jetzt aber durchschritten. Es trägt wirtschaftlich erste Früchte, dass Politik und Wirtschaft trotz Sanktionsregimes die Gesprächskanäle immer offen gehalten haben." Die Veränderung würde auch die Erwartungen der Unternehmen nach oben treiben. "2017 rechnen 63 Prozent der Befragten mit steigenden Umsätzen im Russland-Geschäft", so AHK-Vorstandsvorsitzender Schepp.

Doch vielleicht sind all diese Zahlen mehr Spiegelbild einer Hoffnung der deutschen Unternehmen auf mehr Umsatz und Gewinn, als dass sie Wirklichkeit werden können. Denn einerseits ist ein baldiges Ende der Sanktionen nicht in Sicht. Nach Lesart der EU und der USA bewegt sich Russland weder in Fragen der Krim-Annexion noch beim Krieg im Donbass. Und andererseits ist die Liste lang, auf der die Probleme der russischen Wirtschaft vermerkt sind.

Reformen erforderlich

Klar scheint: Ohne tiefgreifende Reformen wird die russische Wirtschaft mittel- und langfristig nicht deutlich wachsen können. Denn nahezu alles in der russischen Wirtschaft hängt am Ölpreis - auch der Grund, warum Russland derzeit die von vielen Ölländern verhängten Förderkürzungen unterstützt. Man will das Öl auf dem Markt verknappen, um mehr zu verdienen. Denn der Schreck in den Machtpositionen Russlands sitzt noch tief: Als 2014 der Ölpreis in den Keller fiel, brach sofort auch der Rubel ein, die Inflation hingegen schoss in die Höhe. Außerdem hat in Russland hat in den vergangenen Jahren der Anteil an Staatsunternehmen wieder deutlich zugenommen, was die Wirtschaftsleistung lähmt.

Trotzdem lassen bislang alle Reformen auf sich warten. Mit dem Ergebnis, dass beispielsweise die verfügbaren Einkommen der Russen derzeit noch unter dem Niveau des Vorjahres liegen. Und schon da waren die Gehälter gering - auch in St. Petersburg.