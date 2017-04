In der Debatte über die strategische Ausrichtung der AfD hat Parteichefin Frauke Petry ihre Niederlage eingeräumt. Zugleich kündigte sie in einer kurzen Erklärung an, weiter Sprecherin des Bundesvorstands bleiben zu wollen. Die Demonstrationen gegen den AfD-Parteitag verliefen weitgehend friedlich.

Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry erlitt im innerparteilichen Machtkampf eine schwere Niederlage: Der Parteitag in Köln lehnte die von ihr geforderte Grundsatzentscheidung über die Ausrichtung der Partei ab. "Ich glaube, dass die Partei hier einen Fehler macht", sagte Petry nach ihrer Niederlage. Aus ihrer Sicht kämpfen in der AfD ein realpolitischer und ein fundamentaloppositioneller Flügel um Vorherrschaft.

Sie wollte von den Delegierten ein Votum für ihren realpolitischen Kurs, damit die AfD nach der Bundestagswahl 2021 Teil der Bundesregierung werden könne. Ihren Gegnern warf sie vor, Vorstandsbeschlüsse zu torpedieren. Aus Angst vor Konflikten verzichte eine Mehrheit in der Partei aber oft auf Widerspruch. Dabei werde übersehen, dass der Schaden für die AfD auch dann entstehe, wenn nur einzelne Vertreter aus Parteikreisen angegriffen würden.

Petry isoliert - Meuthen bejubelt

Während die 41-Jährige streckenweise mit versteinerter Miene auf dem Podium neben den anderen Vorstandsmitgliedern saß, wurde ihr Kontrahent, Co-Parteichef Jörg Meuthen, mit stehendem Applaus gefeiert. Er warnte, Deutschland werde durch eine "ungeheure Masse" an Migranten von Grund auf verändert. Meuthen widersprach Petry: "Debatten über einen vermeintlichen realpolitischen und einen vermeintlichen fundamentaloppositionellen Flügel, aus meiner Sicht sowieso eine komplett trügerische Wahrnehmung, helfen uns da keinen Jota weiter." Er warf der Mitgliedern der Bundesregierung, aber auch den Grünen vor, wegen einer ungezügelten Zuwanderung "komplett verantwortungslose Deutschland-Abschaffer" zu sein. "Und nein, um daran keinen Zweifel zu lassen, mit diesen Figuren werden wir keine Koalitionen eingehen", sagte Meuthen, und setzte sich damit von Petrys Bereitschaft zu Bündnissen ab.

Petrys Isolation auf dem Parteitag war streckenweise nicht zu übersehen. Kaum jemand nahm von ihr Notiz, als sie den Saal betrat, ihre Eröffnungsrede wurde mit deutlich weniger Applaus honoriert als die Rede Meuthens. Immer wenn Petry-Gegner vor einer Spaltung warnten, war die Zustimmung zu dieser auf die Parteichefin gemünzten Kritik besonders kräftig.

Ausschlussverfahren gegen Höcke geht weiter

Eine Schlappe erlitten Petrys Gegner lediglich mit dem Wunsch, das Parteiausschluss-Verfahren gegen den Thüringer AfD-Chef und Rechtsausleger Björn Höcke zu stoppen. Ein entsprechender Antrag fand keine Mehrheit. Höcke war bundesweit nach abfälligen Äußerungen über das Holocaust-Mahnmal in Berlin in die Kritik geraten. Gegner Höckes werfen ihm zudem eine mangelnde Abgrenzung zur rechtsradikalen NPD vor. Petry setztedas Parteiausschlussverfahren durch. Allerdings wird es von Meuthen und Gauland sowie anderen einflussreichen AfD-Politikern abgelehnt.

Mehrfach wurde über einen teilweisen Ausschluss der Medienvertreter von dem Parteitag diskutiert. Die Mehrheit der Delegierten wies entsprechende Ansinnen allerdings zurück. In ihrer Eröffnungsrede kritisierte Petry die Beteiligung der Kirchen an den Anti-AfD-Demonstrationen. Sie sprach von "hässlichen, abwertenden und polarisierenden Bemerkungen". Fakten würden ausgeblendet, so Petry. "Was für ein Armutszeugnis."

Ähnlich äußerte sich Bundesvorstandsmitglied Armin Paul Hampel. Er begründete dabei seinen Ruf nach Abschaffung der Kirchensteuer auch mit mangelnder Rechtstreue der Kirchen, was sich beispielsweise an der Gewährung von Kirchenasyl zeige. Unter dem Beifall der Delegierten rief er zum Kirchenaustritt auf: "In dem Verein sollte keiner von uns mehr Mitglied sein."

Protestkundgebungen weitgehend friedlich

Anlässlich des Parteitags hatten sich in Köln Tausende Demonstranten zu Protestkundgebungen versammelt. Die Polizei war mit 4.000 Beamten im Einsatz. Sie sprach von einer angespannten und unruhigen Stimmung; insgesamt aber sei es ruhiger geblieben als zu befürchten gewesen sei. Zwei Beamte wurden leicht verletzt.

Auf dem Heumarkt, dem zentralen Platz neben dem Tagungshotel, hatten sich von Parteien, Gewerkschaften und Kirchen getragene Bündnisse zur Kundgebung "Köln stellt sich quer" versammelt. Karnevalisten sowie Musikgruppen wie die Höhner, Paveier, Cat Ballou, Kasalla, Brings und Bernd Stelter demonstrierten am Grüngürtel für Toleranz.

Die Kirchen beteiligen sich unter dem Motto "Unser Kreuz hat keine Haken" an den Protesten gegen die AfD. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki erklärte dazu, die Teilnehmer gingen "für Weltoffenheit, Toleranz und Solidarität" auf die Straßen. Der über die Grenzen Kölns hinaus bekannte katholische "Sozialpfarrer" Franz Meurer warb darum, das Gespräch auch mit AfD-Anhängern zu suchen. "Wenn man nicht miteinander redet, ist Demokratie für die Katz".