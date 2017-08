Zeig uns wie du aussiehst und wir sagen dir, was du essen solltest. So läuft das in einem Schnellrestaurant in Peking. Dahinter steckt Chinas Google "Baidu" - eine Firma, die führend ist beim Sammeln, Verknüpfen und Auswerten von Daten - Faszination oder Gefahr?

Ab August soll an einem Berliner Bahnhof getestet werden, ob automatische Gesichtserkennung per Kamera funktioniert. Freiwillige können sich bei der Polizei registrieren lassen. Wer mitmacht bekommt einen Einkaufsgutschein. Der Preis, den man zahlt: Die Anonymität.

Der Probelauf zur automatischen Gesichtserkennung in Berlin ist stark umstritten. Datenschützer befürchten eine unzulässige Überwachung. Heute will sich Bundesinnenminister de Maizière zeigen lassen, was die Kameras am Berliner Südkreuz können.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) besucht am Donnerstagvormittag den Berliner Bahnhof Südkreuz, um sich über den umstrittenen Versuch zur automatischen Gesichtserkennung zu informieren. Dabei werden ihm die Computertechnik und Kameras vorgestellt, die einen Teil des Bahnhofs überwachen. Mit dem sechsmonatigen Pilotprojekt will die Bundespolizei herausfinden, ob die Technik zuverlässig funktioniert.

Drei Kameras filmen seit dem 1. August an einem Ein- und Ausgang sowie an einer Rolltreppe des großen Fern- und S-Bahnhofs. Computer vergleichen die Bilder mit den gespeicherten Gesichtern von 300 Testpersonen, die den Bahnhof regelmäßig benutzen. Mit der Technik will die Polizei auch mögliche Terroranschläge abwehren.

Für Kritiker ist das Verfahren verfassungswidrig

Der Deutsche Anwaltverein lehnt das Projekt ab. Präsident Ulrich Schellenberg sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Scannen und Identifizieren von Menschen an öffentlichen Plätzen ohne Anlass sei mit der Verfassung nicht vereinbar. "Ein solches Vorgehen stellt einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung dar." Das Bundesverfassungsgericht habe sich bei seiner Entscheidung zur automatisierten Kennzeichenerfassung klar gegen "Ermittlungen ins Blaue hinein" ausgesprochen.

Der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Benedikt Lux, bemängelte, die Gesichtserkennung am Bahnhof Südkreuz sei nicht transparent. "Wenn der Bundesinnenminister keine Sicherheitsgarantie abgeben kann, muss das Projekt jetzt beendet werden." Statt in die Fahndung nach Verdächtigen zu investieren und die Polizei zu stärken, setze der Minister auf Experimente und Verunsicherung. Es sei auch nicht hinnehmbar, dass mehr Daten erhoben würden als vereinbart.

Datenschützer versus Innenministerium

Datenschützer hatten der Bundespolizei am Montag vorgeworfen, die Testpersonen bei dem Berliner Pilotprojekt zur automatischen Gesichtserkennung getäuscht zu haben. "Der Transponder, den die Testpersonen am Bahnhof Südkreuz zur zusätzlichen Identifikation bei sich tragen müssen, sammelt weit mehr Daten, als die Bundespolizei den Versuchspersonen mitgeteilt hat", erklärte die Datenschutz-Organisation Digitalcourage. Der auf sechs Monate angelegte Versuch müsse daher abgebrochen werden. Die Testpersonen müssten sogenannte iBeacons dabei haben. Das seien Bluetooth-Sensoren mit Stromversorgung, die ihre Identifikationsnummer bis zu 20 Meter senden und viele weitere Daten wie Beschleunigung, Temperatur und Neigung des Untergrunds sammeln könnten. Daraus ließen sich Schlüsse ziehen, was die Menschen außerhalb des Testgebiets getan hätten. "An keiner Stelle haben die Testpersonen so einer Nutzung zugestimmt."

Das Bundesinnenministerium wies die Vorwürfe zurück. Die eingesetzte Technik könne zwar mehr Daten sammeln als für den Test benötigt würden, diese Möglichkeiten würden aber nicht genutzt und seien abgeschaltet, sagte eine Ministeriumssprecherin.