Video Royaler Besuch in Kanada

James Matthews und Pippa Middleton am 06.07.2016 beim Tennisturnier in Wimbledon. Heute heiraten die beiden - es wird wohl das große gesellschaftliche Ereignis des Jahres in Großbritannien.

von Andreas Stamm, London

"Her Royal Hotness" kommt unter die Haube: Pippa Middleton, Schwester von Prinzessin Kate, heiratet heute. Ein schwerreicher Selfmade-Millionär ist der Glückliche. In Großbritannien steht das bedeutendste Society-Event des Jahres an.

Andreas Stamm, ZDF-Studio London

Quelle: ZDF

Es war eigentlich der große Tag von Pippas Schwester - 29. April 2011: Traumhochzeit im britischen Königshaus. Aus Kate Middleton wird die Herzogin von Cambridge, die künftige Königin an der Seite von Prinz William. Doch ein mehr als nur beachtlicher Teil der hunderte Millionen Menschen, die das Ereignis weltweit verfolgen und kommentieren, redet über ihre Schwester Pippa, vor allem über ihre Rückansicht, als sie die Schleppe der Schwester trägt.

"Sie war Kates erste Brautjungfer", erzählt die Hofberichterstatterin Camilla Tominey. "Von einer Sekunde auf die andere wurde sie weltberühmt. Es war das unfassbare Kleid, das sie trug. Jeder dachte: das ist der beste Hintern der Welt. Die amerikanische Presse nannte sie ihre königliche 'hotness'. Alles redete nur von Pippa: Pippa hier, Pippa da."

Eine Etage mehr

Die Frau, die damals in aller Munde war, tritt nun selbst vor den Traualtar. Sie heiratet den 41-jährigen Investmentbanker James Matthews. Millionenschwer, Ex-Rennfahrer. Folgt man den Beteuerungen der beiden in aktuellen Interviews, war es Liebe auf den ersten Blick. Aus der die Liebe fürs Leben wurde.

Nach der Verlobung im Jahr 2015 soll Matthews seine 20-Millonen-Euro-Wohnung im Londoner Nobelviertel Chelsea um eine Etage aufgestockt haben, berichten Zeitungen. Um so Platz zu schaffen für ein eigenes Bad, Schuhe und Klamotten für Pippa. Der Mann ist vielleicht kein künftiger König, aber ebenfalls eine gute Partie. Und dass die Hochzeit fast so bombastisch wird wie die der Schwester, dafür sorgen die Eltern Middleton.

Selbst das stille Örtchen blitzt

Die Trauung findet in der romantischen Dorf-Kirche in Englefield statt, eine Autostunde von London - und viel wichtiger - nur wenige Minuten vom Familiensitz der Middletons in Buckleburry entfernt. Denn dort steigt die Hochzeits-Sause. Und was für eine - im Garten wurde ein Glaspalast aufgebaut, für umgerechnet 120.000 Euro.

Alles vom Feinsten, selbst das stille Örtchen blitzt im reflektierenden Schein von Porzellan und Goldverzierungen. Höhepunkt für die mehr als 300 Gäste: der Überflug eines Jagdflugzeugs aus dem 2. Weltkrieg - was ein wenig an die Überflüge der Royal Air Force, der britischen Luftwaffe, zur Hochzeit von Kate erinnern mag.

"Ihre Schwester hat in der in Westminster Abbey, der prunkvollen Krönungskirche der englischen Könige, 'Ja' gesagt, danach die Feier im Buckingham Palast. Pippa will da sicher mithalten", erklärt Roya Nikkhah, Königshaus-Korrespondentin des "Sunday Telegraph". "Und es sind eben auch zwei sehr reiche Familien, die Middletons wie auch die Matthews. Die wissen wie man feiert, inklusive dem nötigen Kleingeld für eine atemberaubende Feier.“

Heimlicher Star der Boulevard-Presse

Eine bürgerliche Hochzeit, aber mit königlicher Gästeliste. Ganz oben: Schwester Kate und Prinz William, im Schlepptau deren Kinder George und Charlotte. Sie werden eifrig mithelfen. Die zweijährige Charlotte als Blumenmädchen, George - sechs Jahre alt - darf als Nummer Drei der englischen Thronfolge vielleicht gar die Ringe tragen. Britanniens begehrtester Jung-Geselle, Prinz Harry, wird die Frau dabei haben, die ihn diesen inoffiziellen Titel schon bald kosten könnte.

Meghan Markle, die kanadische Schauspielerin, wird wohl bald Harrys Verlobte sein, gärt es in der Gerüchte-Küche. "Es deutet sich an, dass Harries Freundin Meghan, zur Zeit eines der begehrtesten Motive für die Boulevard-Presse weltweit, nur zur Party gehen wird, nicht in die Kirche", erklärt Hofberichterstatterin Camila Tominey.

Endet Pippas Durststrecke?

Die Braut soll auf jeden Fall im Mittelpunkt stehen, sagt die Hofberichterstatterin, niemand soll ihr die Schau stehlen. "Vielleicht wird es von ihr gar keine Fotos geben, denn am Eingang zur Party auf dem Anwesen der Middletons werden wohl alle Gäste ihr Handy abgeben müssen. Kein Bildmaterial soll nach draußen dringen".

Pippas Hochzeit soll eben perfekt werden, welche Eltern wünschen sich das nicht? Die Trauung soll aber auch eine Art Happy End markieren. Nach einer Zeit, in der für die 33-jährige nicht viel zusammenging: Zunächst der weltweite Rummel um ihren Allerwertesten, plötzlich das Rampenlicht der Weltöffentlichkeit, verfolgt von Paparazzi. Ihre Versuche als Buch-Autorin, Party-Planerin, Kolumnistin für diverse Zeitungen waren kaum von Erfolg gekrönt. Vor allem eins saß tief: der Vorwurf, sie habe ihrer Schwester auf deren Hochzeit fast die Show gestohlen. Der nicht ganz unbegründet sei, erklärt Camilla Tominey.

"Ihre Beziehung war immer sehr wettbewerbsbetont", sagt Tominey. "Schon zu Schulzeiten galt Pippa als die Sportlichere, die Redegewandte. Die, hinter der alle Jungs her waren. Bis heute hält sich der Eindruck zweier Frauen, die vielleicht nicht mehr direkt miteinander wetteifern, aber doch darauf aus sind, in Sachen Status und Ansehen die andere zu übertrumpfen. Unglücklicherweise, für Pippa, kann sie eine zukünftige Königin da nicht schlagen."

Ende gut, alles gut - fast

Da ist eine 400.000 Euro teure Hochzeit vom Feinsten doch ein Trostpflaster. Beide Middleton-Kinder glücklich unter der Haube, da ist kein Platz mehr für schwesterliche Konkurrenz. Der eine bald König, der andere schon heute schwerreich - vielleicht ein Unentschieden. Immer gut für den Familienfrieden. Nur Petrus hadert mit dem perfekten Glück. Der schickt zur Hochzeit des Jahres im Land wohl nur britisches Bilderbuch-Wetter: maximal 15 Grad und Regen.