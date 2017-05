Hannelore Kraft gegen Armin Laschet. Sie kämpfen beide um das Ministerpräsidentenamt in Nordrhein-Westfalen. Am Ende jedoch könnten sie in einer Großen Koalition landen. Welche Akzente die NRW-Spitzenkandidaten im Wahlkampf setzen.

Vor Jahren surften sie auf einer Welle der Begeisterung - jetzt ist womöglich kein (Bundes-) Land mehr in Sicht. Wenn die Piraten am Sonntag bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen wie erwartet unter die Fünf-Prozent-Hürde fallen, sind sie in keinem Landesparlament mehr vertreten.

"Wir geben nicht auf." Piraten-Chef Patrick Schiffer übt sich in Zweckoptimismus. Doch nach verschwindend geringen Wahlergebnissen im Saarland und nun auch in Schleswig-Holstein scheint das Schicksal seiner Partei besiegelt: Wenn nicht ein politisches Wunder passiert, werden die Piraten am Sonntag bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen aus dem letzten Landtag fliegen. Ihre letzte Insel auf größerer Ebene wäre dann eine einzige Abgeordnete im EU-Parlament.

Vorsichtshalber zum Arbeitsamt

"Die Piraten waren eine Episode", sagt der Düsseldorfer Politologe Ulrich von Alemann in Düsseldorf. "Manche sagen, eine sympathische - andere sagen, eine skurrile und bizarre Episode, aber sie werden sicher nicht mehr in die Parlamente kommen." Die erst 2006 gegründete Partei habe es nicht geschafft, ihre Ansprache über ihre Kernthemen IT und Digitales hinaus zu verbreitern. "Aber sie ertragen das ja offenbar mit stoischer Gelassenheit."

In der Tat hat Fraktionschef Michele Marsching seinen Mitarbeitern im Düsseldorfer Landtag bereits geraten, sich vorsichtshalber schon mal beim Arbeitsamt zu melden. Dabei waren sie hier 2012 - auf dem Höhepunkt der Begeisterungswelle für die junge, hippe Partei - mit 7,8 Prozent eingezogen - wie kurz zuvor auch in Kiel und Saarbrücken.

Flügelkämpfe, Personalquerelen, Skandale

In den vergangenen Wochen waren ihre Umfragewerte dagegen so schlecht, dass die einstigen Jungstars der deutschen Parteienlandschaft meist nur noch unter "Sonstige" eingeordnet wurden. "Das Piraten-Schiff geht unter", steht für Politikprofessor Stefan Marschall von der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität fest.

Tatsächlich machte die 2006 gegründete Partei, die mit Internet-Themen und unkonventionellen Persönlichkeiten zunächst frischen Wind ins Politik-Establishment brachte, in den vergangenen Jahren mehr durch Flügelkämpfe, Personalquerelen und Skandalen von sich reden. Trauriger Höhepunkt war im Jahr 2016 die tödliche Tragödie um einen der bekanntesten Piratenpolitiker, Gerwald "Faxe" Claus-Brunner. Der 44-Jährige brachte einen Bekannten um und tötete sich dann selbst.

Piraten verlassen das sinkende Schiff

Im Düsseldorfer Landtag sorgten die Piraten in den vergangenen Jahren mehrfach für Negativ-Schlagzeilen und Eklats: etwa mit sexuell anzüglichen Twitter-Mitteilungen während der Plenarsitzung, unbedachten Kommentaren über Israel, unerlaubten Video-Aufnahmen im Parlament, Finanzproblemen und dem darauf folgenden Rücktritt eines Landtagsvizepräsidenten und Ermittlungen wegen der Späh-Software eines Landtagsmitarbeiters.

Der Schub für die Themen Internet, Digitalisierung, Transparenz und Mitmachkultur, der von den Piraten auf andere Parteien wirkte und alle zwang, Politik auch ins Netz und die sozialen Medien zu verlagern, konnte den Abwärtsstrudel nicht bremsen. Die Mitgliederzahl der Piratenpartei sank von über 34.000 im Jahr 2012 auf aktuell unter 12.000. Noch halten nach Parteiangaben 301 Piraten in den deutschen Kommunen Mandate.

Lernen, Verstehen, Weiterentwickeln

Und was bleibt von der Bewegung? Professor Marschall ist skeptisch. "Von ihrem Internet-Thema konnten die Piraten letztlich nicht profitieren und ein klassisches Werte-Thema, das nicht auch von anderen Parteien bedient wird, haben sie nicht. Ich glaube nicht, dass wir die Piraten noch einmal wiedersehen."

So fatalistisch will Parteichef Schiffer - übrigens ein Cousin von Top-Model Claudia Schiffer - nicht in die Zukunft blicken. "Wir kämpfen weiter gegen die zunehmende Politikverdrossenheit, Misswirtschaft und Intransparenz in unserem Land", unterstreicht der ehemalige Vorsitzende der NRW-Piraten. "Wir werden bei der Landtagswahl in NRW und ebenso bei der Bundestagswahl zeigen: Wir haben gelernt und verstanden. Wir entwickeln uns weiter."