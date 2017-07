Seda Basay-Yildiz vertritt die Angehörigen des ersten NSU-Opfers Enver Simsek als Nebenkläger im NSU-Prozess.

Der Blumenhändler wurde am 9. September 2000 in Nürnberg getötet. Er war nicht das einzige Opfer aus Nürnberg. Am 13. Juni 2001 ermordete der NSU Abdurrahim Özüdogru in seiner Änderungsschneiderei, vier Jahre später İsmail Yasar, Inhaber eines Döner-Kebap-Imbisses (9. Juni 2005).

Für die Anwältin aus Frankfurt steht deshalb fest: "Beim Blick auf die Tatorte liegt es nicht nahe, dass drei Neonazis aus Ostdeutschland zufällig in die Region gekommen sind und wahllos türkischstämmige Menschen hingerichtet haben. Wir wissen, dass Uwe Böhnhardt bereits in den 90er Jahren bei Demonstrationen in Nürnberg gewesen ist und eine besondere Beziehung zu dieser Stadt hatte."