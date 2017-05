Polinnen demonstrieren heute anlässlich des Weltfrauentages vor der Zentrale der nationalkonservativen Regierungspartei PiS. Gegen deren erzkonservative Politik die Frauenrechte immer weiter zurück gedreht. Verhütungsmittel, In Vitro-Befruchtung, die Pille danach und pränatale Diagnostik, all das sehen sie in Gefahr.

Seit einem Jahr gehen Polen immer wieder auf die Straße und demonstrieren für Europa - wie hier am 25. März (Archivbild). Heute soll in Warschau mit 100.000 Teilnehmern die bislang größte Demonstration stattfinden.

von Milena Drzewiecka, Warschau

Europa und Polen gehören zusammen, so die Botschaft auf den Werbeplakaten. Die stärkste Oppositionspartei ruft heute zum Marsch für die Freiheit auf. Es soll die bislang größte pro-europäische Demonstration in Polen werden - ein Jahr nach dem ersten Protestmarsch.

Plakate säumen seit Tagen die polnische Hauptstadt, im Netz laufen Videos von Politikern und Künstlern rauf und runter, die zum gemeinsamen Pro-Europa-Marsch aufrufen. "Ein großer Marsch für Europa! Lasst uns alle zusammengehen!", animiert die berühmte polnische Schauspielerin Krystyna Janda die Polen zur Teilnahme. Es ist nicht nur ein Marsch für Europa, sondern vor allem gegen die national-konservative PiS (Recht und Gerechtigkeit), die seit Herbst 2015 in Polen das Sagen hat.

Offiziell steht die polnische Regierung hinter der Europäischen Union. Mit ihrer Politik zeigt sie aber oft, dass sie gerne einen anderen und eigenen Weg einschlagen würde: EU-Subventionen willkommen, Flüchtlinge aber lieber nicht. Für Polen ist Europa nur stark, wenn die nationalen Parlamente souverän bleiben und Brüssel sich nicht in die Innenpolitik Polens einmischt. Beispiele für solch eine Einmischung gibt es allerhand: EU Institutionen haben den Umbau der öffentlich-rechtlichen Medien sowie die Justizreform kritisiert. In Brüssel läuft bereits ein Rechtstaatlichkeitsprüfungsverfahren gegen Polen.

Die PiS und ihr Problem Donald Tusk

Unbegründet, meint die PiS-Regierung und nutzt solche Gelegenheiten, um den Bürgern zu zeigen, dass Brüsseler Politiker die polnische Perspektive nicht verstehen. Allen voran der Pole Donald Tusk. Der ehemalige polnische Premierminister und ehemalige Parteivorsitzende der Bürgerplattform (PO) ist ein politischer Intimfeind des polnischen Machthabers und mächtigen PiS-Parteivorsitzenden Jaroslaw Kaczynski.

Die PiS hat alles versucht, um die Wiederwahl Tusks zum EU-Ratspräsidenten zu blockieren - ohne Erfolg. Tusk wurde in seinem Amt bestätigt und das Ergebnis der Abstimmung lautete 27 Stimmen für Tusk und eine Gegenstimme. Dieses Ergebnis ist zum Symbol für die Außenpolitik der PiS geworden: In Europa stehen die Nationalkonservativen alleine da. Doch die Bürger wollen Polen nicht als Einzelkämpfer in der EU sehen.

Opposition stützt Pro-Europa-Marsch

Im Land stößt das gemeinsame Bündnis auf positive Resonanz. Laut einer Bertelsmann Studie sind 77 Prozent der Polen für den Verbleib Polens in der EU. Natürlich sind der Opposition diese Zahlen bekannt und genau deshalb setzt sie jetzt alles auf eine Karte: Sie wollen die pro-europäische Stimme im Land sein. Mit dem Pro-Europa-Marsch durch Warschau sehen sie ihre Chance, die politischen Lager in Polen neu zu definieren: Die PO für Europa und ein gemeinsames Wertesystem, die PiS gegen eine europäische Integration.

Diesen Versuch hat es schon vor einem Jahr gegeben: Etwa 200.000 Bürger gingen unter dem Motto "Wir sind und bleiben in Europa" auf die Straßen der Hauptstadt. Das war die größte politische Demonstration nach dem Sturz des Kommunismus in Polen. Diesmal rechnen die Organisatoren mit 100.000 Menschen. Die PiS lässt sich davon nicht einschüchtern. An Demonstranten auf den Straßen hat sich die Regierung in den vergangenen Monaten längst gewöhnt: Im letzten Jahr haben schon tausende Frauen oder junge Ärzte protestiert.

Noch zwei Jahre bis zur Wahl in Polen

In den vergangenen Wochen hat die Bürgerplattform Aufwind bekommen: Zunehmend gerät die Regierung in die Kritik, der Erfolg Tusks auf europäischer Bühne und Streitereien innerhalb der liberalen Partei Nowoczesna, schärfster Widersacher in der Opposition, spielen der PO in die Karten. Zum ersten Mal seit 2015 führt die Bürgerplattform knapp in der Sonntagsfrage. Hätte die Wahl am vergangenen Sonntag stattgefunden, hätten 31 Prozent der Polen ihr Kreuz bei der PO gemacht. Die PiS käme auf 29 Prozent, so das Meinungsforschungsinstitut Kantar Millward Brown.

Bis zur Wahl sind es aber noch zwei Jahre. Der Chef der Bürgerplattform, Grzegorz Schetyna, will trotzdem schon jetzt die Gunst der Stunde nutzen und den Grundstein für das politische Comeback der Bürgerplattform legen. Selbst das bislang schlechte Wetter und das lange erste Mai-Wochenende in Polen, das die Städter traditionell am Meer oder in den Bergen verbringen, beunruhigen Schetyna nicht. Am Samstag wird sich nun zeigen, ob das Siegerlächeln auf Seiten der PO oder auf Seiten der PiS die Gesichter schmücken wird.