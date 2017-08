Küche, Kinder, Kirche, so sieht das traditionelle konservative Frauenbild in Polen aus. In kaum einem europäischen Land ist es noch so aktuell wie hier. Dass Frauen sich in die Politik einmischen und ihre Position vertreten, dass ist relativ neu. Vielleicht sollte sich die Frauenbewegung bei den Konservativen bedanken, die bringen mit ihrer Politik jedenfalls ganz besonders die Frauen gegen sich auf.

Die EU-Kommission will gegen die umstrittene polnische Justizreform vorgehen: Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans kündigte in Brüssel ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen an.

Die Westerplatte in Danzig ist eines der wichtigsten Denkmale in Polen, das an den Überfall durch das Deutsche Reich und damit an den Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 erinnert.

Die Erwartungen an das Gutachten, das der wissenschaftliche Dienst des Sejm, also des polnischen Parlamentes, an diesem Freitag veröffentlichen will, sind klar formuliert. "Wir reden über gewaltige Summen", sagt PIS-Parteichef Jaroslaw Kaczynski. Deutschland habe "sich viele Jahre geweigert, die Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg zu übernehmen", findet er. "Ohne jede Diskussion sind die Deutschen den Polen Kriegsreparationen schuldig", sagt auch Verteidigungsminister und PIS-Politiker Antoni Macierewicz. Die Juden hätten Entschädigungen bekommen, der Verlust des Eigentums sei bislang ungesühnt, so der EU-Abgeordnete Ryszard Czarnecki. "Warum sollten wir dann nicht auch Forderungen stellen?"

Jaroslaw Kaczynski lässt nicht locker. Der Parteichef der polnischen PIS-Partei will mehr Geld für das Leid, das Deutsche seinem Land im Zweiten Weltkrieg angetan haben. Per Gutachten will er klären, welche Ansprüche noch bestehen. Berlin sagt Nein. "Absurd", finden das manche Polen.

Tatsächlich hat die Bundesrepublik seit Kriegsende mehr als 70 Milliarden Euro Entschädigung für das von den Nationalsozialisten begangene Unrecht bezahlt. Dazu gehörte zum Beispiel die Überweisung von 1,3 Milliarden D-Mark an die polnische Renten- und Sozialversicherung 1975, um Rentenansprüche polnischer Zwangsarbeiter auszugleichen, denen Versicherungsbeiträge während des Krieges abgezogen wurden. Für die Bundesregierung gibt es keine offenen Rechnungen. "Die Frage der deutschen Reparationen für Polen ist in der Vergangenheit abschließend geregelt worden, rechtlich und politisch", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer.

(Am 23. August 1953 verzichtete die Volksrepublik Polen auf Entschädigungsansprüche. Einen Tag zuvor hatte der Kreml in Moskau eine ähnliche Erklärung abgegeben.)

"Mit Rücksicht darauf, dass Deutschland seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Reparationen bereits in bedeutendem Maße nachgekommen ist und dass die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage Deutschlands im Interesse seiner friedlichen Entwicklung liegt, hat die Regierung der Volksrepublik Polen den Beschluss gefasst, mit Wirkung vom 1. Januar 1954 auf die Zahlung von Reparationen an Polen zu verzichten, um damit einen weiteren Beitrag zur Lösung der deutschen Frage im Geiste der Demokratie und des Friedens, in Übereinstimmung mit den Interessen des polnischen Volkes und aller friedlichen Völker zu leisten."

Es ist dieser Verzicht, den die derzeitige Warschauer Regierung nicht mehr anerkennen will. Begründung: Polen sei damals von Moskau abhängig gewesen, der Vertrag sei der eines, "sowjetischen Marionettenstaat", der heute nicht mehr gültig sei, so Verteidigungsminister Macierewicz. "Rechtlich ist die Sache eindeutig", sagt dagegen der Berliner Historiker am Touro College Stephan Lehnstaedt. "Völkerrechtliche Verträge sind nicht nur dann gültig, wenn sie demokratisch legitimiert sind." Außerdem seien die Verträge vom demokratischen Polen bestätigt worden. Dieser Verzicht passe Warschau heute nicht, das sei das Problem. Juristisch, so Historiker Lehnstaedt, seien der Völkermord und die Zerstörungen ohnehin kaum zu fassen. Natürlich sei der Anspruch Polens berechtigt. Bei der jetzigen Reparationsforderung "geht es um Innenpolitik", sagt Lehnstaedt.

Widerstand gegen Justizreform unterschätzt

Das deutsch-polnische Verhältnis ist seit Monaten angespannt. Zuletzt wurden die Justizreform von Berlin und der EU kritisiert, die beide eine schleichende Aushöhlung der Gewaltenteilung und damit der Demokratie in Polen befürchten. "Die PIS-Partei erhofft sich von der antideutschen Karte, die eigenen Anhänger hinter sich zu versammeln", sagt Lehnstaedt.Mit dem Verweis auf die angeblichen Mängel in der juristischen Aufarbeitung Deutschlands verbitte man sich Kritik an der eigenen Rechtsstaatlichkeit. Bei den PIS- Anhängern könne diese Strategie greifen, so Lehnstaedt, bei anderen nicht. "Auch aus polnischer Sicht ist das ganze völlig absurd“, sagt der deutsch-polnische Journalist und Kulturmanager Basil Kerski, der das Europäische Solidarnoc-Zentrum in Danzig leitet.

Kaczynski

Seit März, so Kerski, fahre die PIS-Partei einen "ganz schlimmen" antideutschen Kurs. Auslöser sei die Wiederwahl von Donald Tusk, dem früheren Ministerpräsidenten, zum EU-Ratspräsidenten gewesen. Eine Wiederwahl mit deutscher Unterstützung, dieunbedingt verhindern wollte.

Kaczynski

Zwar habeschon immer eine tiefe "antideutsche Phobie". Jetzt aber habe er offenbar die Nerven verloren. Denn seit den Protesten gegen die Justizreform sei offensichtlich: "Die polnische Zivilgesellschaft ist wieder zurück." Selbst die katholische Kirche und der Staatspräsident hätten sich zum Teil von der PIS-Regierung distanziert. Diesen Widerstand habe die Regierung unterschätzt, so Kerski. Bei der Forderung nach deutschen Reparationen gehe es also auch um "Stimmungsmache, um die Opposition zu diskreditieren". Eine Opposition, die eher deutsch- und europafreundlich sei.

"Es fehlt historische Sensibilität"

Defizite bei der Aufarbeitung der Kriegsschuld gibt es nach Auffassung des Holocaust-Forschers Lehnstaedt trotzdem. Bis heute gebe es in Deutschland kaum eine Auseinandersetzung mit den polnischen Kriegsopfern über die Opfer des Holocausts hinaus. Neben der knapp drei Millionen polnischen Juden seien zum Beispiel etwa 2,5 Millionen katholische Widerstandskämpfer, Zwangsarbeiter und Menschen im Warschauer Ghetto getötet worden. Die Zerstörung der Städte wie Danzig sei nicht im Bombenhagel wie in Deutschland geschehen, sondern es wurden systematisch einzeln die Häuser gesprengt.

"Das kann man alles nachlesen, ist aber nicht im deutschen Bewusstsein", so Lehnstaedt. Es gehe daher bei allem nicht nur um rechtliche oder finanzielle Fragen, sondern auch um ein Vermittlungsproblem. "Es fehlt die historische Sensibilität."