In Polen hat die Polizei eine Blockade des Parlaments in Warschau beendet. Auslöser für die Proteste sind die Pläne der Regierung die Berichterstattung aus dem Parlament ab dem kommenden Jahr zu beschränken.

Ein imposanter Bau reckt sich im Hafenbecken von Danzig gen Himmel: Am 01. September 2012 - 73 Jahre nachdem die Deutschen in Danzig Polen angriffen und die Welt in den größten militärischen Konflikt der Geschichte stürzten - wurde der Grundstein für Polens Museumsneubau Nummer Eins gelegt. Mit 23.000 Quadratmetern Gesamtfläche und 5.000 Quadratmetern Fläche für die Dauerausstellung soll das Museum des Zweiten Weltkriegs zu den größten Museumsbauten der Welt gehören, doch ob es in der geplanten Form überhaupt die Türen für die Besucher öffnen wird, ist ungewiss.

Die Ausstellung müsse einzigartig sein sowie die Erfahrung der Polen in einer außerordentlich extremen Zeit der Geschichte wiedergeben. Dabei solle die Aufarbeitung der Geschichte der Staatsräson untergeordnet werden, so der Wunsch des Ministers. Bislang hat Glinski die Dauerausstellung nicht selbst gesehen, doch auf Basis einer Expertise parteinaher Historiker kommt er zu dem Schluss, dass die Präsentation der Geschichte zu allgemein sei. Die Führungsriege um Museumsdirektor Pawel Machcewicz kämpft seit April vergangenen Jahres gegen die Vorwürfe und Pläne des Ministers. Seit acht Jahren arbeiten national wie international renommierte Historiker an der Umsetzung der Dauerausstellung. Die Argumente, die Minister Glinski anführt, werden in Danzig entschieden zurückgewiesen.

Für die PiS geht es in diesem Streit um weit mehr als nur die Dauerausstellung. Die Nationalkonservativen wollen die Deutungshoheit der Geschichte übernehmen und diese ist seit ihrem Wahlsieg von 2015 vor allem patriotisch und katholisch: So zieht es die Regierungspartei vor, in Danzig ein Monument des nationalen Heldentums zu schaffen, statt, wie von den Museumsmachern vorgesehen, die globale Perspektive der Geschichtsaufarbeitung, die vor allem die polnische Kriegserfahrung einschließt, darzustellen. Nachdem schon der polnische Rundfunk auf Regierungskurs getrimmt worden ist, Kulturschaffende an den Schauspielhäusern ausgetauscht wurden und die patriotische und heroische Filmkunst zukünftig wohl hoch subventioniert werden soll, möchte die Warschauer Regierung nun auch die Museen ihrer Linie unterordnen

Museumsdirektor soll ausgetauscht werden

Einen Nachfolger für Machcewicz soll Glinski schon in der Tasche haben, doch erst einmal muss er sich der aktuellen Museumsdirektion entledigen. Glinskis Plan ist einfach und effektiv: Das Museum des Zweiten Weltkriegs soll zum 01. Februar 2017 mit dem Museum Westerplatte fusionieren. Es würde ein neues Museumsprojekt mit einem neuen Namen entstehen. Die Arbeitsverträge mit der Museumsdirektion könnten dann rechtskonform aufgelöst werden und Glinski seinen neuen Direktor installieren, der den museumspädagogischen Ansprüchen der PiS-Regierung gerecht wird.

Museumsdirektor Pawel Machcewicz klagte gegen diesen Plan, das Verwaltungsgericht in Warschau entschied, dass die Fusion der Museen vorerst zu stoppen sei. Doch Minister Glinski lässt sich davon nicht beeindrucken: "Das Gericht hat sein Urteil auf der Grundlage von nicht aktuellen Unterlagen getroffen. Das ist verwunderlich, aber so hat es das Gericht gemacht. Unserer Rechtsauffassung nach ist das kein Urteil", sagte er gegenüber dem Radiosender RMF.Heute treffen sich international angesehene Historiker und geladene Gäste in Danzig, um zumindest die inoffizielle Eröffnung zu feiern und Direktor Machcewicz den Rücken zu stärken. Eine Woche bleibt den Museumsmachern von Danzig noch, um die Fusion irgendwie abzuwenden. Der Bau steht zwar kurz vor der Fertigstellung, doch für einen offiziellen Regelbetrieb würde sowieso das Geld fehlen: Das Kulturministerium strich den beantragten Etat für das Museum des Zweiten Weltkriegs auf die Hälfte zusammen. So steht Polens größtes Museumsprojekt in seiner jetzigen Form kurz vor dem Aus noch bevor es überhaupt offiziell eröffnet worden ist.