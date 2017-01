Salomon Kalou wird bei Hertha BSC im Bundesligaspiel am Sonntag, 17.30 Uhr, beim SC Freiburg in die Startelf zurückkehren. Nach dem Ausscheiden beim Afrika Cup mit der Elfenbeinküste hat der 31 Jahre alte Stürmer am Freitag wieder komplett das Training der Berliner bestritten. Kalou hat in seinen bisher nur neun Ligaspielen der aktuellen Spielzeit schon fünf Mal getroffen. In der Innenverteidigung will Hertha-Coach Pal Dardai noch entscheiden, ob John Anthony Brooks oder Sebastian Langkamp neben Niklas Stark aufläuft. "Ich beobachte alle drei", sagte Dardai.