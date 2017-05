Der Bundestagswahlkampf nimmt an Fahrt auf. Im heute.de-Interview spricht Politikberater Julius van de Laar über eine "getriebene SPD", Kanzlerin Merkels Vorteile im "Win the day"-Wahlkampf und die wachsende Bedeutung von Datenanalyse und Haustürwahlkampf.

Rund um die Präsentation des SPD-Wahlprogramms gab es diese Woche viel Kritik, teils gewürzt mit Spott und Häme. Wie erklären Sie sich das?

Julius van de Laar... ... berät Politiker, Parteien und Unternehmen bei deren Kommunikations- und Kampagnenstrategien. In der Vergangenheit hat van de Laar (34) zweimal im Wahlkampfteam von Barack Obama mitgearbeitet; 2008 war er als "Youth Vote Director" im US-Bundesstaat Missouri dafür zuständig, die Stimmen der Wählergruppe unter 35 für den damaligen Präsidentschaftskandidaten zu gewinnen, 2012 war er für die Schlussmobilisierung der Obama-Kampagne im US-Bundesstaat Ohio mit verantwortlich.

Auf eine gewisse Art ist es der natürliche Verlauf einer Geschichte, wie sie schon häufig in den Medien zu erleben war. Die erste Phase des Wahlkampfs las sich wie David gegen Goliath: Die SPD galt anfangs als chancenlos. Es folgte die Auferstehung der Partei durch die Nominierung von Martin Schulz. Als sich nach drei verlorenen Landtagswahlen die Euphorie einstellte, war es sowohl für die SPD als auch die Medien an der Zeit das nächste Kapitel zu schreibenalso beleuchtete man die Inhalte. Anders als zu Beginn des Wahlkampfs geriet die SPD in die Rolle der Getriebenen, die liefern muss. Letzte Woche kam die Antwort der SPD in Form des Wahlprogramms. Die holprige Vorstellung war allerdings alles andere als hilfreich, um den aktuellen Negativtrend der Partei zu unterbrechen.

Sie sagen, die SPD sei in der Rolle der getriebenen Partei. Wie kommt sie aus dieser Position heraus?

Langfristige Strategien sind in dem extrem schnelllebigen medialen Umfeld nur extrem schwer umzusetzen. Das Mantra im US-Wahlkampf lautet schon seit längerem "Win the Day", was so viel bedeutet wie den 24-Stunden-Medienzyklus des jeweiligen Tages für sich zu entscheiden und höhere Reichweiten beziehungsweise positivere Berichterstattungen als der politische Gegner zu erzielen. In dieser Kategorie liegt die Kanzlerin aktuell eindeutig vorne.

Inwiefern?

Die politischen Bilder und Schlagzeilen der letzten Wochen zeigten, wie die Kanzlerin Frankreichs frisch gewählten Präsidenten Macron begrüßte, mit Barack Obama auf dem Kirchentag diskutierte und gemeinsam mit den NATO- beziehungsweise G7-Staats- und Regierungschefs in Brüssel und Italien verhandelte. Martin Schulz hingegen wurde lediglich im Kontext der Wahlschlappe in NRW beziehungsweise beim Debakel rund um die Vorstellung des Wahlprogramms erwähnt. Im Kampf um die Aufmerksamkeit kommt man an politischen Großereignissen wie dem NATO- oder G7-Gipfel nur mit extremer Polarisierung vorbei.

Was heißt das für die verbleibenden vier Monate im Wahlkampf?

Die SPD hat jetzt ihr Programm vorgestellt - sie muss es nun mit Leben füllen und den Wählern zeigen, wie die SPD ihr Leben verbessern will und kann. Hinzu kommt: Wir leben in einer Zeit, in der politische Themen medial unglaublich schnell hochkochen können. Die Wahlkämpfe in den USA, Österreich, Holland und Frankreich sowie das Brexit-Referendum haben gezeigt, wie volatil die politische Lage ist. Daher gilt: Diejenigen, denen es gelingt, tagesaktuelle Ereignisse schnell einzuordnen, sie zu deuten, zuzuspitzen und den Kontext für die jeweiligen Zielgruppen herzustellen, können in diesem Wahlkampf schnell punkten. Dadurch kann in kurzer Zeit eine völlig neue Dynamik entstehen.

Etwa beim Thema innere Sicherheit?

Innere Sicherheit gehört ohne Frage zu den entscheidenden Themen dieses Wahlkampfs. Das hat auch der Landtagswahlkampf in NRW gezeigt.

Von Inhalten zur Taktik: Nach US-Vorbild verknüpfen inzwischen auch die deutschen Parteien Datenanalyse und Haustürwahlkampf immer stärker miteinander. Müssen wir uns darauf einstellen, bald von allen Parteien zu Hause besucht zu werden?

Die Parteien haben bei 61,5 Millionen wahlberechtigten Wählerinnen und Wählern weder die Zeit noch die Ressourcen an jede einzelne Tür zu klopfen. Wenn sowohl freiwillige Wahlhelfer der CDU als auch der Linkspartei an dieselben Türen klopfen würden, dann hätte da auch etwas in der Datenanalyse nicht gestimmt (lacht). Denn geklingelt sollte nur dort werden, wo Menschen wohnen, die als potentielle Wähler für die eigene Partei in Frage kommen und mobilisiert werden können. Beide Parteien haben also ihr Wählerpotenzial, aber das ist um beim Beispiel von CDU und Linkspartei zu bleiben vermutlich in den meisten Fällen nicht deckungsgleich.

Durch die Datenanalyse können die Parteien herausfinden, in welchem Häuserzug diejenigen Wähler wohnen, die überhaupt offen für ihre Argumente sind. Einige Datensätze können vom Bundeswahlleiter beziehungsweise den Kommunalverwaltungen angefordert werden. Andere werden von Datendienstleistern und Direktmarketingunternehmen wie beispielsweise der Post Direkt hinzugekauft. Diese Informationen sind unter anderem auch aus Datenschutzgründen deutlich unspezifischer als die Daten, die in amerikanischen Kampagnen genutzt werden – nichtsdestotrotz können sie aber sehr nützlich sein.

Wir erleben also etwas wie einen vernetzten Wahlkampf?

Im Idealfall führen die Parteien heute eine Kampagne, in der nicht mehr zwischen Online- und Offline-Wahlkampf unterschieden wird. Die Kanäle sollten fließend ineinander übergehen. Trotz Digitalisierung hat das analoge Gespräch an der Haustür einige große Vorteile: Erstens kostet es wenig und zweitens ist ein gut vorbereitetes direktes Gespräch das effektivste Mittel, um Menschen von sich und den eigenen Positionen zu überzeugen. Das gilt insbesondere für noch unentschlossene Wähler, von denen es zu diesem Zeitpunkt noch sehr viele gibt.

Heute ist auch viel die Rede von Protest- oder Wutwählern, die sich von den etablierten Parteien abwenden. Wie kommt ein Dialog da wieder in Schwung?Verlorenes Vertrauen wieder herzustellen ist eine extrem schwierige Aufgabe. Entscheidend ist: Gelingt es den Kandidaten und Parteien, den Wählern das Gefühl zu vermitteln, dass sie die Probleme der Bürger wirklich verstehen. Und verfügen sie über die Kompetenzen, diese Probleme anschließend auch zu lösen? Methodik und Taktik können bis zu drei bis fünf Prozentpunkte ausmachen. Der beste Kampagnen-Apparat wird jedoch niemals Kandidaten und Wahlprogramme, die nicht zur Lebensrealität der Wählerinnen und Wählern passen, ausgleichen können.

Das Interview führte Marcel Burkhardt.