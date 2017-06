Als großen Europäer haben Spitzenpolitiker im In- und Ausland den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl gewürdigt. Als Wegbereiter der deutschen Einheit war er "ein Glücksfall für uns Deutsche", sagte Kanzlerin Merkel. Die CDU-Chefin würdigte auch Kohls Verdienste um seine Partei.

Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte Kohl einen großen Deutschen und großen Europäer. Er habe erkannt, dass die Einheit Deutschlands und Europas untrennbar miteinander verbunden seien, sagte sie in Rom. Er habe die Gunst der Stunde genutzt, um die Wiedervereinigung herbeizuführen. Kohl sein "ein Glücksfall für uns Deutsche" gewesen. "Er hielt am Traum des vereinten Deutschlands fest, als andere schwankten."

Die in Ostdeutschland aufgewachsene Kanzlerin hob auch ihre ganz persönliche Verbundenheit mit seinem Wirken hervor: "Helmut Kohl hat auch meinen Lebensweg entscheidend verändert." Durch ihn habe sie ein Leben in Freiheit führen und das Leben in der Diktatur verlassen können.

"Feines Gespür"

Als CDU-Vorsitzende lobte Merkel auch die Verdienste Kohls um seine Partei. Er habe sie modernisiert. Als Pfälzer habe er immer seine Heimatliebe betont; auch deshalb habe er ein feines Gespür für die Geschichte und die Gefühle der europäischen Partner gehabt.

Bundestagspräsident Norbert Lammert erklärte: "Helmut Kohl hat entscheidend zu den glücklichsten Zeiten beigetragen, die wir Deutschen je hatten." Lammert weiter: "Sein Vermächtnis, ein weltweit geachtetes Deutschland in einem friedlich geeinten Europa, bleibt die Richtschnur unseres Handelns und ist Auftrag für alle künftigen Generationen."

Schulz: Historische Weichen gestellt

Ähnlich äußerte sich der SPD-Vorsitzende Martin Schulz in einem Kondolenzschreiben an Kohls Witwe Maike Kohl-Richter. "Helmut Kohl hat historische Weichen für Deutschland und Europa gestellt und sich Verdienste erworben, die Bestand haben und nicht vergessen werden."

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) erklärte: "Er war ein großer Staatsmann, ein großer deutscher Politiker und vor allem ein großer Europäer, der sehr viel dafür getan hat, dass nicht nur die Deutsche Einheit gekommen ist, sondern auch dass Europa zusammengewachsen ist."

Auch Cem Özdemir würdigte zum Auftakt des Grünen-Parteitags die Verdienste Kohls. "Bei allem Streit, bei einer Frage haben wir uns immer vor ihm verneigt: Ein großer Europäer ist von uns gegangen", so der Grünen-Parteichef.

Juncker: "Erfüllte das europäische Haus mit Leben"

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zeigte sich tief getroffen vom Tod des früheren Bundeskanzlers. "Helmut Kohl hat das europäische Haus mit Leben erfüllt, nicht nur, weil er Brücken nach Westen wie nach Osten gebaut hat, sondern auch, weil er niemals aufgehört hat, noch bessere Baupläne für die Zukunft Europas zu entwerfen", teilte Juncker mit. Er habe damit immer die historische Bedeutung gesehen - auch im perspektivischen Sinne des Wortes. "Er wird uns fehlen, denn er war Europa und mir persönlich ein echter Vertrauter und Verbündeter."

Auch EU-Ratspräsident Donald Tusk trauerte um Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl. "Ich werde mich stets an Helmut Kohl erinnern. Ein Freund und ein Staatsmann, der geholfen hat, Europa wiederzuvereinen", teilte er auf Twitter mit.

Bush: "Ein Fels - hart und beständig"

Der frühere US-Präsident George H. W. Bush würdigte Kohl als "wahren Freund der Freiheit". "Er ist der Mann, den ich als einen der größten politischen Führungsfiguren im Nachkriegseuropa ansehe", heißt es in einem Statement von Bush, das sein Büro am Freitag verbreitete. Bush war einer der US-Präsidenten, die während Kohls Amtszeit im Weißen Haus waren.

"Wie viele, die Zeuge wurden der unaussprechlichen Verkommenheit und des Elends dieser Zeit, hasste Helmut (Kohl) den Krieg. Aber er verabscheute noch mehr den Totalitarismus." Kohl habe sein Leben der Stärkung von Institutionen der Demokratie gewidmet, in Deutschland und darüber hinaus.

Es sei eine der "großen Freuden meines Lebens", gemeinsam mit Kohl an der friedvollen Beendigung des Kalten Krieges und an der deutschen Wiedervereinigung innerhalb der NATO gearbeitet zu haben. "Bei all unseren Anstrengungen war Helmut ein Fels - stark und beständig", heißt es in dem Statement Bushs. "Möge Gott der Allmächtige Helmut Kohl segnen und die Freiheit, die er zu erhalten geholfen hat."