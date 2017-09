Die deutschen Handballer werden ihren finalen Test vor der EM in Kroatien am 7.Januar in NeuUlm bestreiten. Wie schon zwei Tage zuvor in Stuttgart wird die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop erneut auf Island treffen. Anschließend soll die DHB-Auswahl am 11.Januar nach Zagreb reisen, wo der Titelverteidiger zwei Tage später mit dem Spiel gegen Montenegro in die EM startet. Weitere Vorrundengegner bei dem Turnier sind der WM-Dritte Slowenien und Mazedonien. Die ersten drei Teams der Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein.