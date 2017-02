Im Rahmen der Operation „Atlantic Resolve“ sollen US-Soldaten an Nato-Manövern in osteuropäischen Ländern teilnehmen. Es wurden bereits amerikanische Panzer nach Polen verlegt. Russland sieht dies als Provokation, Polen als Symbol der Solidarität.

Der polnischen Regierung ist das Weltkriegsmuseum in Danzig ein Dorn im Auge. Die Ausstellung in Danzigs Weltkriegsmuseum zeigt Polen als Helden, Opfer - und Täter. Es geht um die Frage: Welche Wahrheit wird dort gezeigt?

Das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen ist derzeit schwierig. Die polnische Regierung sieht einen übermäßigen Einfluss Deutschlands in der EU. Doch für die Zukunft der Union brauche Kanzlerin Merkel Polen, analysiert Politikwissenschaftler Buras vor Merkels Besuch bei PiS-Chef Kaczynski.

Kann man das Misstrauen, das Jaroslaw Kaczynski gegenüber Deutschland hegt, konkretisieren?

Piotr Buras ... ... ist Politikwissenschaftler und Leiter des European Council of Foreign Affairs (ECFR) in Warschau.

Dieses Misstrauen ist vielschichtig. Einerseits gibt es Interessensdivergenzen in vielen wichtigen Fragen für Polen: NordStream 2, die Energiepolitik, und auch im Bereich der Sicherheitspolitik gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Das wird in der politischen Rhetorik und in der politischen Ideologie der Regierungspartei manchmal etwas überinterpretiert beziehungsweise es wird daraus ein fundamentaler Unterschied gemacht, der dazu führt, dass man Deutschland nicht als einen vertrauenswürdigen Partner betrachtet.Im Wertebereich misstraut die polnische Regierung dem westlichen oder dem deutschen Modell insgesamt. In bestimmten Äußerungen der Regierungsvertreter kam das stark zum Ausdruck - wie die berühmten Worte über Vegetarier oder über Fahrradfahrer. Symbole einer westlichen Gesellschaft, eines gesellschaftlichen Modells, das zu liberal, zu links-liberal sei und den konservativen und religiösen Werten nicht entspricht, für die diese Partei eben steht.

Kann man die zentralen Meinungsverschiedenheiten konkret benennen?

Ich sehe zwei große Fragezeichen über der deutsch-polnischen Kooperation in Europa. Das erste Fragezeichen ist mit einer geplanten EU-Reform oder der Zukunft der EU verbunden. Hier hat die polnische Regierung und vor allem der informelle Staatschef Jaroslaw Kaczynski eine EU-Vertragsreform angekündigt, für die sich Polen einsetzen werde. Das macht der deutschen Seite bestimmte Sorgen. Angela Merkel würde ungern diese Pandora-Büchse mit Institutionsreformen und Referenden öffnen. Das wäre für die europäische Union eine große Belastung.

Das zweite Fragezeichen hängt mit Donald Trump zusammen. Hier gibt es - nicht nur in Deutschland, sondern in mehreren europäischen Hauptstädten - eine Sorge, dass die europäische Reaktion auf Donald Trump zu großen Spannungen innerhalb der EU führen könnte. Die Frage ist, wie sich die Polen und die Deutschen gegenüber Trump positionieren: Können wir in dieser Frage an einem Strang ziehen oder nicht.

Was erwartet denn die polnische Regierung jetzt von Angela Merkel?

Dass sie sich nicht zu laut zur innenpolitischen Lage in Polen äußert. Das hat sie bisher nicht gemacht und man möchte, dass es so bleibt. Man will von Angela Merkel als wichtiger Partner in Europa auf Augenhöhe angesehen werden.

Kaczynski und die Regierung betonten mehrfach, dass ihnen die deutsche Führungsrolle in der EU nicht gefällt. Welche Rolle sollte Deutschland denn einnehmen, damit die polnische Regierung zufrieden ist?

Die polnische Regierung hat die Sicht auf Deutschland, dass Deutschland heute alleine über die Geschicke des Kontinents entscheidet und dass der deutsche Einfluss auf das Geschehen in Europa übermäßig groß ist. Ich glaube, dass diese Sicht nicht hundertprozentig der Realität entspricht. Was sich Polen von Deutschland wünschen würde, ist ein bestimmtes Entgegenkommen in Fragen, die eine zentrale Bedeutung für Polen haben. Polen hat eine Zeitlang versucht, im Rahmen der Visegrad-Kooperation, also mit anderen mittelosteuropäischen Staaten sowie mit den neuen EU-Staaten im Balkan, eine Koalition zu bilden, die ein Gegengewicht zu Deutschland darstellen könnte. Das ist eher schief gelaufen. Es gibt keine Einigung unter dieser Ländern.

Polen spricht immer wieder von einer Reform der Europäischen Union. Gibt es auch konkrete Forderungen in Warschau?

Es ist der Wunsch, dass die nationalen Parlamente bei der europäischen Gesetzgebung gestärkt werden sollen. Sie sollen in bestimmten Fällen ein Vetorecht erhalten gegen die Vorschläge der EU-Kommission. Es geht auch darum, die Rechte und die Macht der EU-Kommission einzuschränken. Der Rat der Europäischen Union, die intergouvernementalen Institutionen sollen gegenüber der Kommission gestärkt werden. Das sind zwei Anliegen, die bekannt sind. Die Frage ist, wie sie umgesetzt werden können. Braucht man eine große Vertragsreform, vor der viele Mitglieder Angst haben oder ist das auf einem anderen Weg zu bewerkstelligen.

Ist es nicht grundsätzlich ungewöhnlich, dass sich die Bundeskanzlerin zu bilateralen Gesprächen mit einem Parteivorsitzenden trifft, der formal kein offizielles Amt inne hat?

Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Angela Merkel sich schon lange mit Kaczynski treffen wollte. Dieses Treffen kam nie zustande, weil kein Interesse von polnischer Seite bestand. Sie trifft sich mit Jaroslaw Kaczynski, weil Europa in einer tiefen Krise steckt und sich am Scheideweg befindet. Man weiß, dass Polen ein wichtiges Land ist, mit dem man reden muss. Ohne Polens Beteiligung an dieser Rettungsaktion, die heute das wichtigste Ziel Angela Merkels ist, ist das praktisch nicht zu schaffen. Jaroslaw Kaczynski ist eine Schlüsselfigur der polnischen Politik. Man muss mit ihm reden, wenn man sich mit Polen abstimmen will.

Das Interview führte Natalie Steger.