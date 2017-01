Sigmar Gabriel will in der SPD den Staffelstab an Martin Schulz übergeben. Nützen wird das der SPD nicht viel. "Ein Strohfeuer", sagt Politikwissenschaftler Jürgen W. Falter. Die Umfragewerte würden allenfalls nur kurzfristig steigen.

Was ist los in der SPD, können Sie uns das erklären?

Nein, so ganz genau nicht. Gabriel hat resigniert, weil er sich keine Chancen gegen Angela Merkel ausrechnet und nicht als der große Verlierer dastehen will. Einer, der vielleicht das schlechteste Ergebnis für die SPD in der Geschichte der Bundesrepublik einfahren könnte.

Steigen denn die Chancen der SPD gegen Merkel mit Schulz als Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten?

Jürgen W. Falter ... ... ist Politikwissenschaftler und hatte Professuren an den Universitäten München und Berlin inne. Derzeit forscht er an der Universität Mainz. Sein Schwerpunkt ist seit Jahrzehnten die deutsche Parteienlandschaft.

Ich glaube nicht, dass sie ernsthaft steigen.Jeder SPD-Kanzlerkandidat nach Gerhard Schröder hat sich während des Wahlkampfes ganz schnell abgenutzt. Etwas anderes wird Schulz vermutlich auch nicht passieren. Zumal er auch innenpolitisch sehr wenig Erfahrung hat. Sein Hauptthema ist die Europapolitik, das ist gegenwärtig wohl eher ein Manko als eine Stärke. Und Regierungserfahrung hat er überhaupt keine, das ist auch kein Vorteil. Das wird ein Strohfeuer, weil es jetzt interessant ist und Schulz den Leuten sympathisch ist. Aber die Abnutzungseffekte sind vermutlich unvermeidlich.

Gabriel hat die ganze Zeit auf eine Entscheidung der K-Frage am Sonntag verwiesen und gibt jetzt "Stern" und "Zeit" Interviews und alles kommt heraus.

Gabriel hat mal wieder gezeigt, dass er sich an seine eigenen Vorgaben nicht immer hält. Er gilt ja als etwas sprunghaft, das hat er nun wieder bestätigt. In seiner Partei wird man verstimmt sein.Man hätte das alles sicher lieber aus seinem Mund in den Parteigremien und nicht über Interviews erfahren. Und es ist ja auch keine ernsthafte Diskussion in seiner Partei vorangegangen. Das scheint ja eine ganz einsame Entscheidung gewesen zu sein.

Also ein Bärendienst für seine Partei?

Innerparteilich sicherlich. Ob das ein Bärendienst auf längere Sicht ist, wird sich erst am 24. September zur Bundestagswahl herausstellen.

Es bleibt also spannend.

Auf jeden Fall. Ich bin sicher, dass die Werte der SPD erst einmal leicht zunehmen werden, aber das wird sich dann sicher wieder auf die Normal-Null-Linie einpendeln, also auf die niedrigen 20 Prozent.

Mit einem Sympathie-Faktor - ich trete für einen anderen zurück - ist beim Wähler nicht zu rechnen?

Gabriel hat vielleicht Sympathie-Punkte für sich gewonnen, aber das färbt ja nicht automatisch auf Schulz und schon gar nicht auf die SPD ab.

Warum kommt die SPD nicht aus dem 20-Prozent-Keller?

Das liegt zum einen daran, dass die SPD sowohl von links durch dieLinke und einen Teil der Grünen als auch von rechts durch die Merkel-CDU Konkurrenz hat und neuerdings auch bei einem Teil ihrer Anhänger durch die AfD. Zum anderen liegt es daran, dass zwar viele unsere Gesellschaft als ungerecht empfinden, aber Gerechtigkeitsfragen im Problemhaushalt der Wähler gegenwärtig nicht ganz oben stehen. Das aber ist die Kernkompetenz der SPD, die auch noch darunter leidet, dass sie die wirtschaftlich sehr sinnvollen Agenda 2010- und Hartz IV-Gesetze zu verantworten hat.

Das Interview führte Kristina Hofmann.