CDU gewonnen, SPD verloren: Das Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen ist keine Vorentscheidung für die Bundestagswahl, sagt der Politikwissenschaftler Ulrich von Alemann im Gespräch mit heute.de. Das Düsseldorfer Ergebnis zeige: Niemand kann sich sicher fühlen. Und ohne Inhalt geht es nicht.

War das eine Niederlage von Hannelore Kraft oder von Martin Schulz?

Zur Person Ulrich von Alemann ist Politikwissenschaftler. Nach Stationen bei den Universitäten Bonn, Duisburg-Essen und der Fernuniversität Hagen war er vor seiner Emeritierung Leiter des Lehrstuhls Politikwissenschaft an der Universität Düsseldorf.

In erster Linie war das eine Niederlage der rot-grünen Landesregierung.Die beiden haben regiert, die beiden hatten einen Amtsbonus und haben ihn beide verspielt. Der Rückenwind des so genannten Schulz-Effekts im Frühjahr hat ihnen nicht geholfen.

Also keine kleine Bundestags-Wahl?

Nein, ich finde den Ausdruck völlig daneben. Natürlich haben die Wahlen im größten Bundesland Signalwirkung, sie sind eine Testwahl. Aber sie sind eben nicht eine kleine Bundestagswahl. Das war eine Landtagswahl - und die Wähler haben ganz klar nach landespolitischen Themen entschieden.

Schulz und Kraft standen aber für die gleichen Themen: mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Respekt für die hart arbeitenden Menschen. War das falsch?

Die soziale Gerechtigkeit ist das einzige Thema, das bei den Wählern für die SPD gesprochen hat. Bei allen anderen Themen, wie Schule, Bildung, Integration von Flüchtlingen, Verkehr, Kriminalität, Wirtschaft, Arbeitsplätze, hatte die CDU in der Kompetenzzuschreibung die Nase vorn. Insofern war das einfach zu wenig, zu unklar, zu diffus. Für soziale Gerechtigkeit kann jeder sein, aber es muss klar mit einem Konzept unterlegt werden. Und das haben die Wähler offensichtlich vermisst.

War es ein Fehler, dass die Bundes-SPD vor dem Wahltag in Nordrhein-Westfalen ihr Wahlprogramm zurückgehalten hat und weniger über Inhalte gesprochen hat?

Jeder ist immer klüger, wenn er aus dem Rathaus rausgeht. Ich glaube nicht, dass es so entscheidend war. Das war kein Schulz-Wahlkampf. Natürlich hat er Einfluss gehabt, er ist Rheinländer, er ist im Wahlkampf viel aufgetreten und über die Dörfer gezogen. Aber es war ein Kraft-Löhrmann-Wahlkampf. Sie haben ihren Amtsbonus nicht in Wählerstimmen umsetzen können. Erfreulich ist, dass sie diese Niederlage ohne Wenn und Aber akzeptiert haben. Und nicht, wie wir es in der Vergangenheit erlebt haben, jedes noch so schräge und schlechte Wahlergebnis irgendwie in einen Sieg umgedeutet wurde.

Was erwarten Sie für den Bundestagswahlkampf? Kann sich die SPD nach Hype und Fall nach drei Wahlniederlagen wieder berappeln?

Das ist abzuwarten. Die Bundestagswahl ist nicht entschieden. Wir haben sowohl im Saarland als auch in Nordrhein-Westfalen erlebt, dass die Umfragen ganz anders aussahen als das Ergebnis.Noch vor einigen Monaten war die SPD in den Umfragen zehn Prozent vor der CDU in den Umfragen. Es hat sich gezeigt, dass nicht nur die Umfragen problematisch sind, sondern dass sich auch Wähler erst in letzter Minute entscheiden. Insofern ist die Wahl im Bund noch nicht gelaufen. Die Wahl kann durch alle möglichen Ereignisse, ohne Katastrophen heraufbeschwören zu wollen, noch beeinflusst werden. 2002 hat sogar mal ein Elbe-Hochwasser eine Bundestagswahl mitentschieden.

Die nächste Bundeskanzlerin heißt nicht automatisch Angela Merkel?

Nicht automatisch. Sie hat deutlich Rückenwind bekommen, Schulz weht ein ganz kräftiger Gegenwind um die Nase. Aber vier Monate vor einer Wahl kann man das Ergebnis nicht voraussagen.

CSU-Chef Horst Seehofer hat die Union schon gewarnt, jetzt nicht überheblich zu werden.

Nordrhein-Westfalen ist ein Fingerzeig, dass die CDU sich nicht so sicher sein darf. Nicht so sicher, wie sich noch die SPD vor sechs Monaten gefühlt hat. Nordrhein-Westfalen hat sich als besonders volatil, also politisch beweglich, gezeigt. Seit zwölf Jahren ist das nun der dritte Regierungswechsel hintereinander. Das ist kein schlechtes Zeichen für die Demokratie. Die Zeiten, wo über Generationen hinweg Stammwähler die Wahl entschieden haben, sind ganz offensichtlich vorbei.

Das Interview führte Kristina Hofmann.