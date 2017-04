Video ZDFzeit: Polizei in Deutschland

Video Gewalt in Deutschland nimmt zu

Die Gewalt am sogenannten "Kotti" nimmt immer weiter zu. Was hilft? Mehr Polizei? heute+-Moderatorin Eva-Maria Lemke hat sich bei Anwohnern und Ladenbesitzern umgehört.

Diebesjagd und Demo, Unfall und Terrorabwehr. Die Polizei ist rund um die Uhr im Einsatz. Nie zuvor war sie in Deutschland so wichtig wie heute, nie zuvor stand sie so unter Druck.

Politisch motivierte Straftaten haben in der Kriminaltätsstatistik zwar eine vergleichsweise kleine Bedeutung, gesamtgesellschaftlich aber eine große Tragweite. Das sagte Bundesinnenminister de Maizière bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2016. Rechte Gewalt nahm zu, linke ab.

Molotowcocktails flogen auf bewohnte Flüchtlingsunterkünfte, Ausländer wurden ins Gleisbett geschubst - allein 18 Fälle von rechten "Tötungsversuchen" zählte die Polizei im vergangenen Jahr. In einem weiteren Fall blieb es nicht beim bloßen Versuch: Mitte Oktober 2016 erschoss ein selbsternannter "Reichsbürger" in Georgensgmünd bei Nürnberg einen Polizisten, als dieser mit Kollegen anrückte, um die Waffen des Mannes zu beschlagnahmen. "Reichsbürger" erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an, sondern behaupten, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Die Gruppe wird als rechtsextrem eingestuft.

Diese 19 Fälle waren lediglich die rechtsmotivierten Tötungsdelikte - "versuchte" und "vollendete", wie es in der Sprache der Polizeistatistik heißt. Andere kommen hinzu, etwa von Linksextremen oder ausländischen Gruppen. Die Zahl der versuchten und tatsächlichen Tötungen, die politisch motiviert waren, verdoppelte sich 2016 im Vergleich zum Vorjahr - auf mehr als 40 Fälle.

Politisch motivierte Taten: zum vierten Mal Höchststand

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat also nicht wirklich gute Nachrichten dabei, als er in Berlin neben der allgemeinen Verbrechensstatistik für 2016 auch die Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität im vergangenen Jahr vorlegt. Die habe zum vierten Mal einen Höchststand erreicht - mit gut 41.000 Straftaten, sagt de Maizière. "Das ist inakzeptabel." Vor allem die große Brutalität, mit der vorgegangen werde, mache fassungslos.

Die Zahl der rechten Gewalttaten legte 2016 um mehr als 14 Prozent zu. Fast 1.400 Körperverletzungen mit rechtsextremem Hintergrund waren darunter. Die Zahl der rechten Straftaten insgesamt stabilisierte sich damit auf Rekordniveau - bei rund 23.500.

Linke Gewaltdelikte: Fast ein Viertel weniger

In der linken Szene ging es im vergangenen Jahr etwas ruhiger zu: Die Zahl aller Straftaten blieb in etwa gleich (9.389), die Zahl der linken Gewaltdelikte ging fast um ein Viertel zurück auf 1.702. De Maizière meint, das liege aber nur daran, dass keine besonderen Großereignisse anstanden, die üblicherweise die linke Szene mobilisieren. "Das wird sich in diesem Jahr vermutlich ändern, mit drei Landtagswahlen und dem G-20-Gipfel." Eine Entspannung sei insgesamt nicht zu erwarten.

In einem anderen Feld gingen die Zahlen 2016 noch dazu deutlich nach oben - wenn auch auf weitaus niedrigerem Niveau: bei der "politisch motivierten Ausländerkriminalität". Hier geht es um Straftaten, die "durch aus dem Ausland 'importierte' Ideologien motiviert" sind. Die Zahl der Straftaten stieg hier um 66,5 Prozent auf 3.372, die Zahl der Gewalttaten nahm sogar um 73 Prozent zu. Hintergrund dafür sind laut Polizei vor allem innertürkische Konflikte, die auch in Deutschland ausgetragen werden. Das ist nicht neu, hat nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden aber zugenommen.

De Maizière: Kleine Bedeutung, große Wirkung

Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen beklagte zuletzt vor ein paar Wochen, die Konflikte in der Türkei hätten auch Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Deutschland. Es bestehe die Gefahr, dass "Stellvertreter-Auseinandersetzungen" zwischen Anhängern der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans PKK und nationalistischen Türken hierzulande eskalierten.

Und auch der islamistische Terror gehört zur politisch motivierten Kriminalität in Deutschland. Das vergangene Jahr geht hier auf besonders düstere Art in die Statistik ein: mit den Attentaten in Würzburg und Ansbach - und dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt, bei dem kurz vor Weihnachten zwölf Menschen ums Leben kamen.

De Maizière betont, die Fälle von politisch motivierter Kriminalität hätten gegenüber den allgemeinen Kriminalitätszahlen (etwa sechs Millionen) zahlenmäßig zwar nur eine vergleichsweise kleine Bedeutung. Ihre Tragweite für das Zusammenleben in Deutschland sei aber enorm. Es gehe um Straftaten, "die von Hass getragen sind, die sich gegen Minderheiten richten und mit denen die Verfassung außer Kraft gesetzt werden soll". Er sehe darin "eine Art Seismograf" für die Stimmung in der Gesellschaft. Um die scheint es dann schlecht bestellt.