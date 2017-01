Die Neujahrsansprache von Kanzlerin Angela Merkel in voller Länge.

Das Thema "innere Sicherheit" werde Angela Merkel bis zum Wahltag begleiten, so Florian Neuhann aus dem ZDF-Hauptstadtstudio zum Wahljahr 2017. "Jedes Mal, wenn ein neuer Anschlag oder eine neue Gefahr auftaucht, wird es wieder eine Diskussion geben."

Im September wird ein neuer Bundestag gewählt. Trotz des Wahlkampfs müssen Union und SPD 2017 aber weiterregieren - und sich an ihren Taten messen lassen.

von Wulf Schmiese

Steht die Bundesregierung 2017 still wegen des Dauerwahlkampfs? Wird Streit das Regieren blockieren? Das Gegenteil ist zu erwarten. CDU, CSU und SPD werden sich beim Thema Innere Sicherheit gegenseitig übertrumpfen wollen und an ihren Taten gemessen werden.

Nur ein einziger versöhnlicher Termin steht schon fest in diesem Jahr für die Große Koalition. Und auf den konnten sich CDU und CSU mit der SPD erst nach peinlichem Hin und Her einigen: Am 12. Februar wird der Nachfolger von Joachim Gauck als Bundespräsident gewählt. Eine reine Formalie, denn niemand zweifelt daran, dass der gemeinsame GroKo-Kandidat Frank-Walter Steinmeier (SPD) es wird.

Doch schon das ist Folge eines Machtspiels, das in diesem Fall die SPD gewann. Wie viele Kämpfchen werden noch folgen 2017, im Superwahljahr? Drei Landtagswahlen plus Bundestagswahl - könnte da gar keine Zeit für Zusammenarbeit bleiben, sondern nur Hauen und Stechen innerhalb der Großen Koalition? Nicht nur SPD und Union, sondern auch CDU und CSU geben sich teils geradezu feindlich gesonnen. Kann so gemeinsam wirklich noch regiert werden? Oder nur verwaltet, hingehalten, abgewartet werden?

Innere Sicherheit wird Wahlkampf dominieren

Das Regieren wird alternativlos sein. Denn es gibt das eine Thema, das zwar für Streit sorgt, aber am Ende alle drei Koalitionäre zusammenschweißen wird: Innere Sicherheit. Noch erleben wir die Phase des Streits. Wer kann es besser? Wer bietet mehr? Die CSU machte den Auftakt, schlug mit etlichen Parteipapieren medial die Trommel für ihre nun anstehende Klausur. Klar, dass dort die eigenen Konzepte als einzig wahre dargestellt werden und gedroht werden wird, dass sich dieser Richtung auch die Bundeskanzlerin fügen müsse.

Angela Merkel (CDU) gab sich seit dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz noch schärfer als Sicherheitskanzlerin. In ihrer Neujahrsansprache wiederholte sie, wie "besonders widerwärtig" sie es finde, wenn vermeintlich Schutzsuchende Terror nach Deutschland brächten und drohte ihrerseits mit Konsequenzen: Sicherheitsgesetze sollen verschärft und ganz neue geschaffen werden. Dazu hat ihr Sicherheitsminister Thomas de Maizière (CDU) nun allerlei Vorschläge gemacht, die für - wohlkalkulierten - Wirbel sorgen.

Die SPD wiederum beansprucht die Innere Sicherheit als ihr ureigenes Thema und versucht - in einem Papier des Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel - die Vorschläge der Union als "Scheinlösungen" abzutun. Doch, und das ist das Wesentliche in dieser Radau-Phase der GroKo, die SPD gibt sich gesprächsbereit. Auch CDU und CSU haben sich längst beim Thema Terrorabwehr und Innere Sicherheit angenähert. Es trennt sie faktisch auch kaum mehr etwas darin, den Zuzug von Flüchtlingen weiter erschweren zu wollen und jeden, der kommt, genauer zu kontrollieren - etwa in sogenannten Transitzonen.

Dieses Wahljahr wird das Gegenteil von 2009 und 2013

Der Streit um die Obergrenze ist Schau. Am Ende dieser Vorführung wird ein rhetorischer Kompromiss stehen, mit dem sogar die SPD leben kann. Dass die CSU derzeit das für Februar geplante Friedenstreffen mit der CDU wieder in Frage stellt, gehört zum Spannungsbogen dieser ganzen Aufführung.

Dieses Bundestagswahljahr wird das Gegenteil der beiden letzten sein. 2009 wie 2013 gelang Merkel der weitgehend streitlose Durchmarsch zur Macht wegen der "asymmetrischen Demobilisierung". So bezeichnen Politikwissenschaftler die Taktik, die Gegnerschaft klein zu halten, indem kontroverse Themen gemieden werden. Einfach nicht klar Stellung beziehen, im Ungefähren bleiben.

2017 geht "asymmetrische Demobilisierung" gar nicht mehr. Nennen wir dieses Bundestagswahljahr das der "symmetrischen Mobilisierung". Symmetrisch, weil alle in eine Richtung steuern. Weil es das eine Thema ist, das alle mobilisiert, eben die Innere Sicherheit.

2017 muss ein Jahr der Taten werden

Im Land mag das kontroverse Thema die Flüchtlingsfrage sein, für etliche die Reizfigur und vermeintlich hier eindeutig Positionierte die Bundeskanzlerin. Doch für die Koalition wäre dieser Streit müßig. Denn alle drei Koalitionäre haben grundsätzlich die Hilfsbereitschaft Deutschlands für richtig gehalten und Merkels Politik 2015 in dieser Hinsicht unterstützt. Die CSU profilierte sich früh als skeptisch, was die Umsetzung betraf - aber sie regierte weiter mit und ist dadurch verantwortlich.

Tatsächlich änderte Merkel ihren Kurs, sorgte für weitgehende Blockade der Flüchtlingsroute über die Türkei und akzeptiert längst die Schließung der Balkanroute. Von Anschlag zu Anschlag härter hat die Kanzlerin jenen Geflohenen den Kampf angesagt, die sich als Terroristen entpuppten. Ähnlich haben CSU-Chef Horst Seehofer und SPD-Chef Sigmar Gabriel reagiert.

Allen dreien ist klar: 2017 kann kein Jahr der Worte bleiben, es muss eines der Taten werden - wenn CDU, CSU und SPD nicht verlieren wollen. Sicher werden sie weiter miteinander streiten, das gehört zur demokratischen Kultur. Doch vor allem müssen sie miteinander konstruktiv regieren bis September - mindestens.

