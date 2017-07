Am Rande von Protesten gegen den G20-Gipfel im April greifen Demonstranten eine Bank an. Ein Passant wird von einem Polizisten geschlagen und zu Boden gestoßen und stirbt an inneren Blutungen.

Drei Tage später mischen sich maskierte und mit Eisenstangen bewaffnete Protestierende gegen friedliche Demonstranten am Rande des Nato-Gipfels in Straßburg und setzen mehrere Gebäude in Brand. Rund 100 Polizisten werden verletzt, 330 Menschen werden festgenommen.

Im Dezember gibt es während eines Klimagipfels in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen nahezu täglich Demonstrationen. Am 12. Dezember ziehen rund 300 schwarz gekleidete Demonstranten durch die Stadt, werfen Fensterscheiben ein und attackieren Autos mit Hämmern. Rund 1.800 Menschen werden festgenommen.

Quelle: afp