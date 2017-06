Polizei: Ereignisse in London "Terrorvorfälle"

Video Anschlag in Manchester

Bei einer Explosion nach dem Konzert von US-Sängerin Ariana Grande in Manchester kamen 23 Menschen ums Leben; 60 Personen wurden verletzt. Die Polizei geht von einem Selbstmordanschlag aus.

Die Polizei in London hat die Ereignisse am Samstagabend im Herzen der britischen Hauptstadt als "Terrorvorfälle" bezeichnet. Auf der London Bridge raste laut Augenzeugen ein Kleinbus in Passanten. Kurz darauf wurden aus dem nahegelegenen Borough Market ein Messerangriff und Schüsse gemeldet.

Bei dem Vorfall auf der London Bridge sprach die Transportpolizei zunächst von mehreren Verletzten. Die BBC meldete unter Berufung auf Vertreter der Polizei vor Ort, dass es mindestens einen Toten gegeben habe. Eine offizielle Bestätigung gab es hierfür jedoch nicht.

Augenzeugen: Wagen fährt in Menge

Laut Augenzeugen steuerte der Kleinbus gezielt auf Passanten zu. BBC-Reporterin Holly Jones berichtete, der Wagen sei sehr schnell gewesen und auf den Bürgersteig in eine Menschenmenge gefahren. Sie habe mehrere Verletzte gesehen. Ein weiterer Augenzeuge sagte dem Sender BBC, der Lieferwagen sei im Zickzack-Kurs gefahren, "er hat versucht, so viele Menschen wie möglich zu erwischen".

Der Lieferwagen kam laut einer weiteren Augenzeugin am Geländer der Brücke zum Stehen, anschließend sei ein Mann mit einem Messer herausgekommen und in Richtung einer nahe gelegenen Bar gerannt. Andere Augenzeugen wollen gesehen haben, wie drei Männer aus dem Auto flohen. Die U-Bahn-Station London Bridge wurde wie zwei weitere Stationen gesperrt.

Messerstecherei am Borough Market

Am Borough Market ganz in der Nähe der London Bridge seien nach Berichten über eine Messerstecherei Schüsse gefallen, teilte die Londoner Polizei mit. Ob diese von bewaffneten Beamten vor Ort abgegeben wurden, wurde zunächst nicht bekannt.

Das Ehepaar Ben und Natalie stand vor dem Lebensmittelmarkt Borough Market nahe der Brücke: "Wir haben Leute wegrennen sehen, und dann habe ich einen rot gekleideten Mann mit einer langen Klinge - schätzungsweise 30 Zentimeter lang - gesehen, der mehrmals auf einen Mann eingestochen hat", schilderte Ben dem Sender BBC. Das Opfer sei zu Boden gesunken. "Dann haben wir drei Schüsse gehört und sind gerannt."

Laut Polizei gab es einen dritten Vorfall im Stadtteil Vauxhall wenige Kilometer südwestlich von der London Bridge. Dabei habe es sich um auch eine Messerstecherei gehandelt - sie habe jedoch nichts mit den anderen beiden Vorfällen zu tun.

May beruft Krisensitzung ein

Premierministerin Theresa May berief für heute eine Krisensitzung des Sicherheitskabinetts ein. Die beiden Vorfälle würden als "mögliche Terrortat" behandelt, sagte sie.

Die Polizei informierte über Twitter über die Vorfälle, bestätigte die BBC-Angaben zu den Todesopfern auf der London Bridge aber bislang nicht. Sie rief dazu auf, ruhig und wachsam zu bleiben. Sie kündigte an, Informationen zu veröffentlichen, sobald dies möglich sei. Diese Angaben müssten jedoch exakt sein, bevor sie verbreitet würden.

Großbritannien hat in der jüngeren Vergangenheit mehrere Anschläge erlebt. Am 22. März war ein Mann auf der Westminster Bridge im Londoner Regierungsviertel mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast und hatte dabei vier Menschen getötet, ehe er auf dem Parlamentsgelände einen Polizisten erstach. Der Angreifer wurde von der Polizei erschossen.

Am Montag vergangener Woche waren bei einem Selbstmordanschlag auf einem Popkonzert der US-Sängerin Ariana Grande in Manchester 22 Menschen getötet worden. Der Attentäter kam bei der Tat ums Leben.