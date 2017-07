Beim G20-Gipfel sind viele Polizisten an ihre Belastungsgrenzen gegangen. Das lag vor allem an den massiven Ausschreitungen in einigen Stadtteilen - aber auch an schlechter Kommunikation und konfuser Planung, kritisiert die Berliner Gewerkschaft der Polizei.

Die GdP kritisierte die Planung und Koordination der Einsätze scharf. "Kaum Ruhezeiten, schlechte Kommunikation, konfuse Planung" und "chaotische Zustände", kommentierte der Berliner GdP-Vorstand Stephan Kelm, der in Hamburg dabei war. Er beklagte, diePolizisten hätten über Tage hinweg kaum Ruhezeiten gehabt, manche nur ein oder zwei Stunden schlafen können. "Die nicht zeitgemäße Funkabwicklung vor Ort erschwerte den Einsatz zusätzlich." Die Polizisten hätten teilweise auf "analoge, veraltete und nicht zeitgemäße Technik" zurückgreifen müssen.

Die GdP forderte zudem ein "Bündnis gegen Linksextremismus". "Man muss ganz klar sagen, dass die Politik es in Deutschland bisher nicht geschafft hat, sich klar gegen Linksextremismus zu stellen", sagte Sprecher Benjamin Jendro im RBB-Inforadio. Diekönne den Kampf gegen linksextremistische und extremistische Gewalt nicht allein gewinnen. "Wir müssen das als Gesellschaft tun."

Der Linksextremismus-Forscher Klaus Schroeder von der Freien Universität(FU) kritisierte die mangelnde Distanzierung einiger Politiker von Linken und Grünen von den-Krawallen. "Der Versuch, dieund die Hamburger Politik als verantwortlich für die Randale zu machen, ist einfach nur schäbig", sagte Schroeder der "Heilbronner Stimme". "Die gemäßigte und die radikale Linke haben jenseits der Gewaltbereitschaft viele Gemeinsamkeiten mit der militanten Linken." Die friedlichen Demonstranten würden die Gewalttäter nicht von ihren Demonstrationen ausschließen. "Die Gewaltbereiten fühlen sich insofern nicht zu Unrecht als Teil einer linken Bewegung."

Unterdessen versprach Innensenator Andreas Geisel (SPD) den 700 in Hamburg eingesetztenPolizisten drei Tage Sonderurlaub. Die Beamten seien "an die Grenzen ihrer Belastung gegangen". Nach Angaben des Senats wurden beim-Gipfel von den 700 entsandten Polizisten aus Berlin 130 verletzt. Diese Zahl könnte lautaber noch steigen. Insgesamt erlitten mehr als 450 Polizisten Verletzungen.

Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen am Rande des G20-Gipfels sitzen nach Angaben der Hamburger Staatsanwaltschaft 51 Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe gegen die Verhafteten lauteten unter anderem auf schweren Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung. Einem 27-jährigen Deutschen werde versuchter Mord vorgeworfen. Er soll mit einem Lasergerät den Piloten eines Polizeihubschraubers gezielt geblendet haben. Dabei soll er sogar den möglichen Absturz des Helikopters in Kauf genommen haben.

Bei den Beschuldigten handele es sich überwiegend um junge Männer unter 30 Jahren. Neben zahlreichen Deutschen säßen auch Staatsbürger aus Frankreich, Italien, Spanien, Russland, den Niederlanden, der Schweiz und Österreich in Haft. Die Staatsanwaltschaft habe insgesamt 85 Haftbefehle beantragt. In den Fällen, in denen keine Haft angeordnet worden sei, prüfe die Behörde die Einlegung von Rechtsmitteln, hieß es.

Dienahm am Rande des Gipfels 186 Verdächtige fest und 228 in Gewahrsam, wie ein Pressesprecher mitteilte. In der Nacht zum Montag hatten Beamte noch drei Vermummte im Stadtteil St. Pauli gestellt. Sie hätten verbotene Feuerwerkskörper dabei gehabt und seien darum kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden. Alle fest- und in Gewahrsam genommenen Personen, gegen die kein Haftbefehl erlassen wurde, seien inzwischen wieder freigelassen worden, so ein Polizeisprecher.