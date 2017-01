Seit mehr als sieben Jahren ist Sigmar Gabriel Parteichef der SPD und damit länger im Amt als alle seine Vorgänger seit Willy Brandt. Jetzt hätte er auch nach dem Kanzleramt greifen können, nachdem er vor vier Jahren noch Peer Steinbrück den Vortritt gelassen hatte. Stattdessen verzichtet er auf beide Ämter.

Die Aussichten für Gabriel mit Blick auf die Bundestagswahl im Herbst 2017 waren nicht gut: In Umfragen von Mitte Januar dümpelt die SPD bei knapp über 20 Prozent, und der Parteichef ist selbst in den Reihen der Sozialdemokraten umstritten. Bei seiner Wiederwahl an die SPD-Spitze Ende 2015 erhielt er mit nur knapp 75 Prozent der Stimmen einen Denkzettel.

Eine Regierungsmehrheit wäre für die SPD nach dem derzeitigen Stand der Umfragen wohl nur in Form einer Fortsetzung der großen Koalition mit der Union möglich. Dann jedoch wären die Sozialdemokraten wohl weiterhin Juniorpartner der CDU von Langzeit-Kanzlerin Angela Merkel.

Als Hoffnungsträger 2009 angetreten

Vermutlich auch deswegen hat der 57-jährige Gabriel mit einer Entscheidung für oder gegen eine Kanzlerkandidatur lange gezögert. Auch andere Namen kamen ins Gespräch: der des Hamburger Bürgermeisters und Parteivize Olaf Scholz und vor allem der des langjährigen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz - der nun SPD-Kanzlerkandidat und Parteichef werden soll.

Als Hoffnungsträger war Gabriel Ende 2009 angetreten, um die unter seinem Vorgänger Franz Müntefering damals auf 23 Prozent abgestürzte Partei wieder aufzurichten. Tatsächlich schaffte er es, wieder Ruhe in die SPD zu bringen und die Basis stärker einzubinden. Nach vier Jahren Opposition führte Gabriel die Sozialdemokraten 2013 in die Regierung zurück, allerdings auch damals nur als der kleinere Partner im Bündnis mit der Union.

Seit 1977 in der SPD

Geboren am 12. September 1959 in Goslar, studierte Gabriel in Göttingen Deutsch, Politik und Soziologie. 1977 trat er der SPD bei. 1990 wurde er in den niedersächsischen Landtag gewählt, wo er 1998 Fraktionschef wurde. Ende 1999 wurde Gabriel Ministerpräsident - bis die Niedersachsen-SPD 2003 von der CDU geschlagen wurde.

Gabriel geriet danach bundespolitisch zunächst ins Abseits. Doch 2005 schaffte er den Sprung in den Bundestag und auch an den Kabinettstisch. Als Umweltminister der damaligen großen Koalition nutzte er bis 2009 sein Amt, um im In- und Ausland vor allem beim Klimaschutz an Profil zu gewinnen.

In eigenen Reihen angeeckt

Damit ist es allerdings aus Sicht von Umweltschützern inzwischen nicht mehr weit her. Wiederholt bremste der SPD-Chef und Wirtschaftsminister klimapolitische Initiativen von SPD-Umweltministerin Barbara Hendricks und positionierte sich etwa zugunsten der Interessen der Kohleindustrie.

Auch in anderen Bereichen eckte Gabriel in den eigenen Reihen an. Dies galt für das von ihm erst gegen erhebliche Widerstände in der SPD durchgesetzte Ja zum Freihandelsabkommen CETA mit Kanada ebenso wie für die Einschränkung des Familiennachzugs auch für minderjährige Flüchtlinge.

Vorwurf: Sprunghaftes Verhalten

Vorgehalten wird Gabriel auch ein zuweilen sprunghaftes Verhalten. Anfang 2015 beispielsweise traf er sich erst zu einem überraschenden Gespräch mit Vertretern der populistischen Pegida-Bewegung. Später attackierte er fremdenfeindliche Demonstranten im sächsischen Heidenau als "Pack".

In der aktuellen Sicherheitsdebatte vertritt der SPD-Chef eine differenzierte Position: Ja zu mehr Videoüberwachung und schneller Abschiebung ausreisepflichtiger Gefährder, aber Nein zu Unionsforderungen nach Transitzonen an den Grenzen. Seine Äußerungen zur in der Union umstrittenen Obergrenze für Flüchtlinge wurden hingegen vergangenes Jahr als nicht so eindeutig verstanden.