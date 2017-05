Generalsekretärin Katarina Barley lächelt häufig und gern. Am Montagmittag hatte sie damit bei der Pressekonferenz im Willy-Brandt-Haus sichtlich Probleme. Kein Wunder: Die Gefahr ist groß, dass das Hin- und Her der vergangenen Stunden an ihr hängen bleibt. Vorigen Dienstag, einen Tag nach der Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen, hatte die SPD-Programmkommission ihren Vorschlag für ein Wahlprogramm ins Netz gestellt. Eine Woche Zeit sollte der Parteivorstand dann haben, um Änderungsanträge einzureichen, über die an diesem Montag beraten werden sollte. Das Ergebnis wollte die Partei danach der Öffentlichkeit vorstellen. Dann wären die anderen Gremien an der Reihe, um es Ende Juni beim Parteitag in Dortmund endgültig zu verabschieden. So weit so klar. Und alles andere als das.

"Mehr Zeit für Gerechtigkeit" heißt der Programmentwurf des SPD-Vorstandes, der am am 25. Juni bei einem Sonderparteitag in Dortmund beschlossen werden soll. "Ich finde, wir haben ein starkes Programm vorgelegt, vielleicht das beste seit Willy Brandt", sagte Fraktionschef Thomas Oppermann am Montag in Berlin.

Weil der Parteivorstand laut Barley Änderungen "in hoher dreistelliger Zahl" verlangte, wurde der Termin zur Vorstellung des Entwurfes erst ab-, dann an-, dann wieder ab- und dann wieder angesetzt. Barley sagte, sie habe gebeten, den Termin wegen der Gefahr, der Vorstand werde mit der Beratung über die Änderungen nicht fertig, "von der Ankündigungsliste" zu nehmen. Das sei "keine Absage", wie es die Deutsche Presse-Agentur vermeldet hatte. Dass daraus dann in der Presse gemacht werde, die Partei könne sich nicht einigen, "entzieht sich meinem Einfluss", sagte Barley. Und schob hinterher, dass das "wilde Spekulation" sei. Und dass Parteimitglieder in Interviews eine Verschiebung rechtfertigten und Gründlichkeit vor Schnelligkeit forderten? "Entzieht sich meiner Kenntnis", so Barley.

Der ursprüngliche angesetzte Termin und der wegen des erhöhten Beratungsbedarfs verschobene Termin unterschieden sich übrigens nur um 30 Minuten. Unterm Strich alles "nicht optimal", gestand Barley. "Damit hat es sich für mich auch erledigt."

Zweitens: Soziale Gerechtigkeit oder so

Änderungsanträge im hohen dreistelligen Bereich: Barley sprach am Montag vor allem von redaktionellen Änderungen. Die Programmkommission, neben ihr gehören Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig und Bundestagsfraktionschef Thomas Oppermann dazu, wollte eben ein Entwurf in klarer Sprache und nur 70 Seiten. Andere wollten trotzdem noch unbedingt etwas unterbringen, Zahlen reinredigieren oder hatten sprachliche Änderungen. Alles "keine Revolutionen", beschwichtigte Barley. Tatsächlich schlingert die SPD inhaltlich seit Wochen, auf welches Thema sie ihren Wahlkampf stellen will.

Erst war es allein die soziale Gerechtigkeit, mit der Kanzlerkandidat und Parteichef Martin Schulz durch die Unterbezirke zog. Das Thema aber zog nicht richtig, weil es manchen in wirtschaftlich stabilen Zeiten gut geht und sie sich gar nicht so ungerecht behandelt fühlen. Es soll jetzt erweitert werden. Mehr Gerechtigkeit heißt nun auch Investitionen in Bildung, in Familie, in den ländlichen Raum und Generationengerechtigkeit in einem starken Europa. Von dem Thema innere Sicherheit mit mehr Videoüberwachung und schnellen Abschiebungen, scheint man sich schon wieder etwas verabschiedet zu haben. Barley erwähnte es am Montag erst auf Nachfrage, nachdem es am Wochenende noch im Mittelpunkt stand. Und der dickste Brocken aber fehlt im Programmentwurf noch komplett: ein Renten- und Steuerkonzept. Das wird derzeit noch durchgerechnet und soll "in den nächsten Wochen" fertig sein, sagte Barley.

Drittens: Alle für einen oder so

Wer sich bei Kampa17, der Wahlkampfzentrale der SPD, anmeldet, ganz nah dran sein und eventuell für Martin Schulz kämpfen will, hört lange: nichts. Egal ob Parteimitglied oder Medienvertreter. Novizen, sagen Kritiker, leiten diesen Wahlkampf. Weder Generalsekretärin Barley noch Wahlkampfmanager und Schulz-Vertrauter Markus Engels haben das schonmal gemacht. Schulz besucht eine Fischfabrik, es gibt Bilder mit unkleidsamen Kopfhauben. Schulz hält seine bildungspolitische Grundsatzrede in einer Schulbibliothek mit schlechten Lichtverhältnissen. Schulz besucht Start-ups, wo junge Leute sicher sehr innovativ sind. Aber eben auch normal am Schreibtisch vorm Computer sitzen. Die große Bühne ist das alles nicht.

Prompt kursiert das Gerücht, Michael Machnig, erfolgreicher Wahlkampfmanager für Kanzler Gerhard Schröder, steige wieder ein. Der "Spiegel" hatte von einem Geheimtreffen zwecks Rückholaktion berichtet, an dem auch Ex-Parteichef Sigmar Gabriel und Wahlkampfmanager Engels teilgenommen haben sollen. Dann das Dementi: Machnig erklärte, er wolle Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium bleiben. "Etwas anderes stand nie zur Debatte." Schön sind solche Gerüchte für Barley und ihre Kampa nicht, auch wenn sie nichts dafür kann. Machnig, sagte sie am Montag, sei ein "extrem kluger Kopf" und ein "gern gesehener Gesprächspartner" im Willy-Brandt-Haus. Aber einen Vertrag mit ihm gebe es nicht.

Uwe-Karsten Heye war früher mal Regierungssprecher von Kanzler Schröder. Er sagt: "Wer glaubt, dass eine einzige Personalveränderung ausreicht, um einen langfristigen Trend in Gang zu setzen, hat von Wahlkämpfen keine Ahnung."