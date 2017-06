Prof. Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung meint zu Trumps Entscheidung, es komme nun auf die anderen Staaten, China, Indien und Europa an, zum Abkommen zu stehen. Hoffnung bestehe im Auslaufen von Kohlekraft – auch in den USA.

Die USA haben sich mit dem Ausstieg aus dem Klimaabkommen von der internationalen Bühne genommen, so Korrespondent Ulf Röller. Dabei sei auch eine Machtfrage entschieden worden, bei dem sich in der Regierung der „nationalistische Block“ durchgesetzt habe.

Kommentar von Daniel Pontzen, Washington

Donald Trump macht ernst: Mit dem Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen löst er ein Wahlkampfversprechen. Doch sein Rückzug vom Klimapakt wird in der historischen Rückschau womöglich einmal eine epochale Zäsur darstellen: Eine Weltmacht meldet sich ab.

Es herrschte akute Sonnenbrandgefahr. Fast 30 Minuten lang ließ Donald Trump sein handverlesenes Publikum warten, in gleißender Sonne, auf Plastikstühlen sitzend, im Rosengarten des Weißen Hauses. Die Show, die er danach ablieferte, rechtfertigte die Wartezeit seiner Meinung nach wohl, denn Trump gefiel sich in der Rolle, die er - als Präsident - am liebsten ausfüllt: die des Rächers des vergessenen amerikanischen Arbeiters.

"Ich bin gewählt worden, um Pittsburgh zu vertreten, nicht Paris", sagte Trump mit Blick auf jene französische Stadt, in der das globale Abkommen vor anderthalb Jahren beschlossen worden war - und die provokative Alliteration fasste seine Gesamtbotschaft griffig zusammen: Amerikas Interessen müssten wieder Priorität haben, eben: "America first".

Verbaler Vorschlagshammer

In manchem hat Trump nicht ganz unrecht: Die (selbst auferlegten) Klimaziele der USA sind weitaus ambitionierter als die anderer Staaten, vor allem sind sie unmittelbarer. Länder wie China etwa müssen sich erst in vielen Jahren wirklich anstrengen - was in der Zeitrechnung von Planeten vernachlässigbar ist, in der Zeitrechnung von (diesem) Präsidenten nicht.

Verbal packte Trump erneut den Vorschlaghammer aus; im Duktus erinnerte vieles an jene Rede zum Amtsantritt am 20. Januar, die sowohl in Washington als auch weltweit viele erschaudern ließ. Eine „Jetzt-wehren-wir-uns-endlich“-Attitüde, nach dem Motto: wir gegen den Rest der Welt.

Vereinigte Staaten - das stimmt nur noch formal

Das Problem: Große Teile von jenem Rest der Welt hatten sich über Jahrzehnte an die wohlige Gewissheit gewöhnt, sich stets an den USA als Ordnungsmacht orientieren zu können. Als solche, das zeichnete sich bereits letzte Woche bei Trumps Europabesuch ab, fallen die Vereinigten Staaten bis auf Weiteres aus.

Und niemals, vielleicht seit dem Bürgerkrieg vor anderthalb Jahrhunderten, wurde so plastisch deutlich, dass der Begriff Vereinigte Staaten nur noch formal stimmt. Denn mit Kalifornien kündigte der einwohnerstärkste Staat an, in der Klimapolitik gemeinsam mit anderen US-Staaten und Weltregionen eigene Wege zu gehen. Und auch der Bürgermeister von Pittsburgh - jener Stadt, auf die Trump sich selbstgewiss bezogen hatte - reagierte mit schlagfertigem Trotz: "Ich kann Ihnen versichern, dass wir den Richtlinien des Pariser Abkommens folgen werden - für unsere Menschen, unsere Wirtschaft und unsere Zukunft."

Drehbuch nach Bannons Geschmack

So düster die Szenarien sind, die sich die Befürworter des Pariser Abkommens nun ausmalen, so diebisch dürfte Trumps Freude heute sein - und die seines ideologischen Einflüsterers Steve Bannon, der den Ausstieg massiv vorantrieb. Die eigene Wählerklientel bedient und die lästige Russland-Affäre für zwei Tage auf stumm geschaltet - es war ein Drehbuch ganz nach Trumps und Bannons Geschmack.

Doch, so hatte kürzlich jemand aus der Regierungstruppe geklagt: Die Russland-Affäre wuchere wie Fußpilz, sie lasse sich einfach nicht abtöten - und daran wird auch das die Verschnaufpause nichts ändern, die sich Trump mit seinem womöglich epochemachenden Schritt verschafft hat. Und dies wird so bleiben, in Washingtons politischem Klima, in dem sich die Temperatur ebenfalls permanent erhöht.