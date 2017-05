Emmanuel Macron will Frankreich reformieren und Europa am liebsten gleich mit. Da hat sich Frankreichs neuer Präsident viel vorgenommen. Immerhin hat er es geschafft, in europakritischen Zeiten mit einem proeuropäischen Programm, die Wahl zu gewinnen. Jetzt muss sich Emmanuel Macron mit seiner Politik bewähren. Die Liste der Baustellen ist jedenfalls lang.

von Susanne Freitag-Carteron

Drei Tage nach seinem Amtsantritt hat der französische Präsident Emmanuel Macron eine Regierung benannt. Die Personalien zeigen: Das Experiment seiner Bewegung bricht mit altem politischem Lagerdenken und will quer durch die Gesellschaft Brücken bauen. Eine sportliche Herausforderung.

Sie hat bei den Olympischen Spielen im Fechten mehrmals Gold geholt. Außerdem hat sie mehrere WM-Titel erfochten, jetzt hat sie einen politischen Titel dazugewonnen: Laura Flessel, 45 Jahre alt, wird neue Sportministerin im Kabinett von Emmanuel Macron. Die Mannschaftsaufstellung hat der neue Präsident mit seinem Premierminister Edouard Philippe vorgenommen, der übrigens auch eine Sportskanone ist: Gestern veröffentlichte das französische Fernsehen Bilder, in denen man den großen Mann beim Boxtraining sieht - dreimal in der Woche trainiert er, kann austeilen und einstecken - das könnte ihm in der nächsten Zeit zugutekommen.

Einen Geschwindigkeitsrekord haben Macron und sein neuer Premier allerdings nicht gebrochen, eigentlich wollten sie bereits am Dienstag ihr Team präsentieren, dann haben sie das ganze um einen Tag verschoben. Aufgrund der Debatte der letzten Monate wurde jeder einzelne Politiker ganz genau auf seine Integrität und mögliche Affären geprüft. Es wäre ja auch zu schade, wenn man wegen irgendwelcher familiären Scheinbeschäftigungen oder zu teuren Anzügen vom Platz fliegt - keine Fouls, bitte!

Von Start-Ups, Ex-Reportern

Quelle: ZDF

Macron hatte im Vorfeld seiner Wahl versprochen, dass er Vertreter beider großen politischen Lager in seine Regierung integrieren will, und dass auch Menschen "aus der Zivilgesellschaft" in einflussreichen Positionen landen. Und so ist der Chef des Start-Up Unternehmens "French Bureau", Mounir Mahjoubi, jetzt Staatssekretär für Digitaltechnik. Die Ärztin Agnès Buzyn, die bis jetzt in Paris praktizierte, ist die neue Gesundheitsministerin. Auch das Arbeitsministerium geht an eine Frau: Muriel Penicot ist unter anderem Aufsichtsrätin bei Danone und beim Telefonkonzert Orange.

Aber, wie versprochen, hat Emmanuel Macron auch politisch die Karten neu gemischt. Der Landwirtschaftsminister Jacques Mézard ist von der radikalen Linken. Der ehemalige Dokumentarreporter Nicolas Hulot, der früher mit großen Reportagen über die Probleme der Natur und der Umwelt berühmt wurde, wird Umweltminister. Er hatte seine Fernsehkarriere vor einigen Jahren aufgegeben und trat 2012 als Kandidat der Grünen bei den Präsidentschaftswahlen an - erfolglos.

Dank an Polit-Schwergewichte

Die Besetzung der zentralen Ministerien ist sicher auch ein Dankeschön an die Politischen Schwergewichte, die Emmanuel Macron von Anfang an unterstützt haben. Das Innenministerium zum Beispiel, dort übernimmt jetzt Gérard Colomb, der Bürgermeister von Lyon. Er hat immer an Macron geglaubt, und als der am letzten Sonntag zum Präsidenten ernannt wurde, hatte Collomb sogar Tränen in den Augen. Und das politische Urgestein François Bayrou, der selbst dreimal Präsidentschaftskandidat war, wird der neue Justizminister. Er hatte Macron vor den Wahlen seine Unterstützung zugesagt und ihm damit viele neue Mitstreiter beschert.

Der neue Minister für öffentliche Finanzen wiederum ist ein sehr enger Freund von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy, ein Vertreter der konservativen Partei der Republikaner. Genau wie der neue Wirtschaftsminister Bruno Le Maire.

Tiefschlag für die Rechte

Dort herrscht seit gestern so etwas wie Panikstimmung. Man merkt, wie tief die Schläge des neuen Premierministers Philippe sitzen, der ja auch mal Republikaner war, und wie gut Macrons Strategie des Sammelns in der Mitte funktioniert. Fast 200 Mitglieder dieser Republikaner haben sich jetzt der Bewegung des Präsidenten "En Marche" angeschlossen, und ziehen für ihn in die Parlamentswahlen.

Der junge Präsident soll handlungsfähig sein, finden sie, das Land darf sich nicht noch mehr spalten. In den eigenen Reihen betrachtet man sie, genau wie den neuen Premierminister, als Verräter. Gleichzeitig merkt man den verbliebenen Parteigetreuen der Republikaner förmlich an, wie hart der innere Kampf ist, den sie gerade ausfechten.

Verrat oder Bedeutungslosigkeit

Mit Macron marschieren heißt auf der einen Seite Macht in der eigenen Partei aufgeben. Sollte Macron scheitern, steht man dann in der Pole-Position. Wenn das ehrgeizige Projekt aber Erfolg haben sollte, dann sind die Republikaner endgültig K.O. und die letzten Kämpfer versinken damit in der politischen Bedeutungslosigkeit. Ausgerechnet der Bürgermeister von Le Touquet, der Stadt in der Emmanuel und Brigitte Macron geheiratet haben, ist ein solcher Republikaner.

Dass der Premierminister, ein Ex-Rechter jetzt Regierungschef bei Macron, dem Ex-Linken ist, will er nicht verstehen: "Ich finde Edouard Philippe macht einen großen Fehler", sagt er. Aber es ist ja seine Entscheidung. Gut, dann gehört er eben jetzt nicht mehr zu uns Republikanern".

Kompromiss wird Alltag

Den ganzen Nachmittag und Abend haben sich die alten und neuen Minister gestern ihre Macht übergeben. In allen Ministerien fanden Zeremonien statt. Da zeigte sich dann auch: Eine große Sensation birgt dieses Kabinett nicht, trotzdem ist es ein Symbol: Die alte Garde, die traditionelle rechte und die traditionelle Linke, macht Platz für ein politisches Experiment.

Frankreich testet den politischen Kompromiss im Regierungsalltag. Und noch etwas fällt auf bei diesem Familienfoto: 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer - das hat es in Frankreich noch nie gegeben.