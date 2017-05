Macron: Antrittsbesuch in Berlin am Montag

Video Was plant Macron?

Die Franzosen haben gewählt und bekommen außer einem neuen Präsidenten noch eine neue Premier Dame. Wer ist Brigitte Macron, die neue First Lady Frankreichs? Sie ist nicht nur 25 Jahre älter als ihr Mann, sie war zu Schulzeiten auch seine Lehrerin und ist bis heute seine wichtigste Beraterin.

Emmanuel Macron will Frankreich reformieren und Europa am liebsten gleich mit. Da hat sich Frankreichs neuer Präsident viel vorgenommen. Immerhin hat er es geschafft, in europakritischen Zeiten mit einem proeuropäischen Programm, die Wahl zu gewinnen. Jetzt muss sich Emmanuel Macron mit seiner Politik bewähren. Die Liste der Baustellen ist jedenfalls lang.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will nichts weniger als den Umbau Frankreichs. Dafür braucht er Rückhalt im Parlament. Für die Wahl im Juni muss er hunderte neue Kandidaten auswählen.

Emmanuel Macron wird am Sonntag das Amt des französischen Präsidenten übernehmen - am Tag darauf reist er zu Angela Merkel nach Berlin. Die Kanzlerin freue sich darauf, Macron am Nachmittag zu empfangen, sagte ihr Sprecher Steffen Seibert.

Macron hatte am vergangenen Sonntag die Stichwahl mit Front-National-Kandidatin Marine Le Pen klar für sich entschieden. Traditionell besuchen sich die neu gewählten Regierungschefs Deutschlands und Frankreichs zuerst - zur Demonstration der engen Freundschaft, die die Länder nach dem Krieg geschlossen hatten.

Merkel will mit Macron Reformen voranbringen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Donnerstagabend beim Düsseldorfer "Ständehaus-Treff" der "Rheinischen Post" erklärt, sie habe Respekt vor den großen Aufgaben, vor denen Macron stehe. Sie wolle mit einem Investitionsprogramm auf ihn zugehen und über weitere Maßnahmen zur Stärkung der Eurozone reden. Ferner wolle sie mit Macron Reformen voranbringen, die kurzfristig den Arbeitsmarkt verbesserten.

Sie sagte: "Ich denke schon seit 2013 über ein Budget in der Eurozone nach, mit dem wir reformfreudigen Ländern helfen können. Hier könnten wir zusätzlich zu den Fonds, die wir schon haben, weitere Mittel einsetzen, um den Ländern temporär in diesem Bereich zu helfen."

Parlamentswahl im Juni im Visier

Macron will sich bei der Parlamentswahl im Juni eine Regierungsmehrheit in der Nationalversammlung sichern. Die noch fehlenden knapp 150 Kandidaten für die Wahl will seine neue Partei "La République en Marche" bis zum kommenden Mittwoch auswählen.

Macron hofft, bis dahin noch Politiker von Sozialisten und vor allem Konservativen für sich gewinnen zu können. Mit Spannung wird deswegen die Vorstellung seiner Regierungsmannschaft nach der Amtsübernahme erwartet. Der sozialliberale Reformpolitiker dürfte dabei weitere Signale an die anderen Parteien senden. So könnte der Premierminister aus dem konservativen Lager kommen.

Bei den Franzosen stieß die vorläufige Kandidatenliste von La République en Marche mit den vielen Politik-Neulingen auf ein positives Echo: Laut einer Umfrage von Atlantico und Harris Interactive halten 76 Prozent der Befragten die Kandidatenwahl für positiv.