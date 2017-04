Nach dem jüngsten Terroranschlag in Paris wachsen in der deutsch-französischen Grenzregion die Befürchtungen, dass es nach der Präsidentschaftswahl zum Rechtsruck im Nachbarland kommen könnte.

Nach dem Anschlag auf den Champs-Élysées steht morgen in Frankreich die erste Runde der Präsidentschaftswahl an. Mehr als fünfzigtausend Sicherheitskräfte werden im Einsatz sein.

Können Populisten nach dem Brexit und der US-Wahl einen neuen Erfolg in Frankreich erringen? Siegen die extremen Kandidaten bei der Präsidentenwahl, könnte das Europa in seinen Grundfesten erschüttern.

Welche Überraschung kommt jetzt noch? Diese Frage stellen sich viele Franzosen nach einem chaotischen Präsidentschaftswahlkampf, der von vielen unerwarteten Wendungen geprägt war. Die erste Wahlrunde am Sonntag ist von hoher Unsicherheit und Nervosität geprägt. Viele Wähler zögerten bis zuletzt, wo sie ihr Kreuz machen sollten.

Rechtspopulistin Le Pen gegen Jungstar Macron

Dazu kommt die akute Terrorgefahr, die nach dem tödlichen Anschlag auf Polizisten in Paris wieder in den Vordergrund rückte und auch das Wahlergebnis beeinflussen könnte. Gleich vier Kandidaten wird zugetraut, den Sprung in die entscheidende Stichwahl am 7. Mai zu schaffen. Dies sind die Rechtspopulistin Marine Le Pen, der Politjungstar Emmanuel Macron, der Konservative François Fillon und der Linksaußen-Politiker Jean-Luc Mélenchon. Die großen Parteien - die konservativen Republikaner und die Sozialisten - verlieren an Bedeutung und beherrschen nicht mehr die politische Debatte.

Die Wahl wird auch international sehr genau beobachtet. Denn im Kerngeht es darum, ob es Populisten schaffen, Frankreich nach dem Brexit und der US-Wahl aus seiner tiefen europäischen Verankerung zu reißen und auf einen Abschottungskurs zu führen, der von vielen als gefährlich angesehen wird.

Breitseiten gegen Brüssel

Das Unbehagen ist groß - und geht weit über den klassischen Politikbetrieb hinaus. So warnt der Dirigent und Pianist Daniel Barenboim (74), ein nationalistischer Rückschlag wäre fatal für Europas Zukunft. Dabei hat er vor allem Le Pens Front National im Blick.

Überall läuten die Alarmglocken: Falls extreme Kandidaten wie Le Pen oder Mélenchon in die Stichwahl gelangen sollten, könnte die Euro-Währung unter Druck kommen, lautet die Erwartung an den Finanzmärkten. Le Pen will in ihrem Land den "neuen Franc" einführen und das europäische Schengen-Abkommen für freies Reisen verlassen.

Mélenchon feuert ebenfalls Breitseiten gegen Brüssel und will eine Neuverhandlung der EU-Verträge - und über das Ergebnis in einem Referendum abstimmen lassen. Der 65-Jährige profitiert von einer weit verbreiteten Friedenssehnsucht - so strebt er einen Nato-Austritt an, um Frankreich aus Kriegen herauszuhalten. Falls beide Anwärter schonin der ersten Runde scheitern sollten, wäre dies ein Signal, dass Populisten in Europa einzudämmen sind.