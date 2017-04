Kaum ein Land wirbt so mit seiner Landwirtschaft wie Frankreich. Aber vor allem bei den Viehzüchtern hat die Krise in den letzten beiden Jahren voll zugeschlagen. Sie fühlen sich von der Politik vergessen.

von Theo Koll, Troyes

Verlassene Läden, leere Häuser, verwitterte Lettern von früheren Restaurants - das Sterben von Frankreichs Kleinstädten hat viele Gesichter. Ihre Bewohner fühlen sich abgehängt. Die Politik kümmert sich kaum um die einst stolze französische Provinz. Das könnte seinen Preis haben.

Die guten Ledersohlen klebt er noch immer so, wie schon vor Jahrzehnten. Ansonsten aber hat sich vieles verändert - in seiner Stadt, in seiner Straße, erzählt der Schuster Francis Durosay in Troyes: "Es gab hier früher in der Straße einen Bäcker, einen Metzger, ein Café, einen Laden, der Computer repariert - die haben alle in den vergangenen fünf Jahren dicht gemacht."

Wenn er aus seinem kleinen Laden schaut blickt er direkt in die blinden Scheiben eines leerstehenden Geschäfts gegenüber, schräg rechts steht noch der verblichene Schriftzug "Restaurant" an der Hauswand, selbst der Billig-Tattoo-Laden zwei Häuser weiter konnte sich nicht halten.

"Meine Stadt hat ihre Seele verloren"

Einst war die Straße von Francis Durosay einer der Hauptzugänge zur Stadt, eine der wesentlichen Geschäftsstraßen von Troyes. Heute prägen leere Ladenlokale ihr Gesicht. Rund 16 Prozent aller Geschäfte der 60.000-Einwohner-Stadt stehen mittlerweile leer.

Theo Koll leitet das ZDF-Studio in Paris.

Quelle: ZDF

"Heute erkenne ich meine Stadt nicht wieder. Sie hat ihre Seele verloren. Die Stadt ist zwar sehr schön, man hat sie restauriert, aber es ist nicht mehr meine Stadt", erzählt Catherine Thibault, deren Familie seit Generationen hier lebt. Ihr gehört das prächtige Haus, in dem unten der Schuster seinen Laden hat. Ihr Großvater hatte hier einst seine Bäckerei, und Catherine Thibault kennt jedes einzelne Haus und seine Geschichte. "Als ich klein war, ließ es sich hier gut leben, heute gibt es kaum noch etwas", sagt sie. "Es ist eine Katastrophe, man muss sogar das Auto nehmen, um Brot zu kaufen. Früher ging man einfach runter auf die Straße und hatte zwei Minuten später sein ofenwarmes Croissant."

Troyes, das mittelalterliche Städtchen am Rande der Region Champagne, war über Jahrhunderte ein Knotenpunkt der Handelswege. Die Häuser zeigen noch heute den alten Wohlstand. Und sie spiegeln ein Provinz-Paradox: Einerseits sind die Franzosen extrem stolz auf ihre vielen kleinen Städte. Die Provinz ist ein wichtiger Teil der eigenen Identität, der kulturellen Selbstwahrnehmung als Franzosen. Und gleichzeitig wird kaum etwas getan, um dem Sterben dieser identitätsstiftenden Städte Einhalt zu gebieten.

Der Folgen der "gloriosen 30"

In den 30 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, die die Franzosen die "gloriosen 30" nennen, stieg das Wirtschaftswachstum um rund vier Prozent pro Jahr, die Kaufkraft des durchschnittlichen Angestellten stieg um 170 Prozent. Die alten Innenstädte konnten den damit einhergehenden Konsumwunsch nicht mehr befriedigen.

Die Folge: Frankreich baute - mehr als jedes andere europäische Land - Einkaufszentren außerhalb der Städte. In Troyes gibt es gleich mehrere, zum Teil riesige Einkaufszentren am Stadtrand und dazu noch preiswerte Outlet-Zentren, die Fabrikverkäufe anbieten - alles mit reichlich Parkraum, der in den alten Gassen der Innenstadt wiederum fehlt. Und damit begann der Ausverkauf der Läden in der Innenstadt. Ihr Umsatz ging zurück, sie konnten die hohen Mieten, vielerorts durch teure Restaurierungen weiter in die Höhe getrieben, nicht mehr bezahlen.

Leere Läden: Gradmesser für Wahlverhalten

Olivier Ramezon warnt in seinem Buch über diese sterbenden französischen Kleinstädte ("Comment la France a tué ses villes") vor einer ernsten Krise und einem Rückgang der regionalen "Lebenskraft": "Seit 50 Jahren praktizieren wir hier in Frankreich eine massive und systematische Zersiedlungspolitik. Alle für die Innenstädte wichtigen Einrichtungen wurden an den Stadtrand verlegt - sowohl öffentliche Einrichtungen als auch Verbrauchermärkte. Und somit wurde der ganze Handel von der Innenstadt an den Stadtrand verlegt."

Die zuständige Stadträtin in Troyes, Isabelle Héliot-Couronne, versucht jetzt gegenzusteuern. Bei der Neuansiedlung von Geschäften gibt es zwei Jahre Mietzuschuss, sie hat kostenloses Kurzzeitparken eingeführt und Fahrradwege anlegen lassen. Denn das Sterben der Städte birgt auch ein politisches Risiko: Bei den jüngsten Regionalwahlen haben hier über 30 Prozent der Bürger rechtsextrem gewählt.

Eine Studie besagt: Je mehr leerstehende Geschäfte in einer Gemeinde, desto höher ist der Stimmenanteil für den rechtsextremen Front National. "Wenn es weniger Dienstleistungen gibt, fühlen sich Menschen abgehängt. Kein Wunder, dass sie dagegen rebellieren", sagt die Stadträtin.

Der Preis des Ignorierens

Buchautor Olivier Ramezon sieht auch im französischen Zentralismus und der politischen Paris-Brille eine der Ursachen: "Ich bezweifle, dass die politischen, wirtschaftlichen und durch die Medien bestimmten Entscheider in Paris überhaupt verstanden haben, was mit den französischen Städten wirklich passiert. Sie kennen weder die Situation noch die Provinz als solche."

Auch keiner der derzeitigen Präsidentschaftskandidaten kümmert sich großartig um das Thema. Dabei hat verlorengehende Identität längst ein politisches Preisschild - siehe die Wahl von US-Präsident Donald Trump und das Votum der Briten für den Brexit. Gemerkt haben es dann alle erst hinterher.