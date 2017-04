Präsidentenwahl in Frankreich

Bild Wahlplakate in Frankreich

Gleich vier Kandidaten machen sich Hoffnungen auf das Amt des französischen Präsidenten - eine Woche vor der ersten Wahlrunde. Wer es in die Stichwahl schafft, ist noch ziemlich offen.

Nach dem jüngsten Terroranschlag in Paris wachsen in der deutsch-französischen Grenzregion die Befürchtungen, dass es nach der Präsidentschaftswahl zum Rechtsruck im Nachbarland kommen könnte.

Nach dem Anschlag auf den Champs-Élysées steht morgen in Frankreich die erste Runde der Präsidentschaftswahl an. Mehr als fünfzigtausend Sicherheitskräfte werden im Einsatz sein.

Elf Kandidaten bewerben sich ums Präsidentenamt in Frankreich.

Immer wieder kritisiert Mélenchon Deutschland scharf. Die Kanzlerin und der deutsche Bundesfinanzminister sollten sich lieber um die Armen im eigenen Land kümmern als Ratschläge an Frankreich zu verteilen. Nach einem Reformaufruf der Kanzlerin an Frankreich hatte Mélenchon 2014 auf Twitter gepostet: "Maul zu, Frau #Merkel! Frankreich ist frei." Im Wahlkampf beharrte er stets auf einer Reform der EU. Laufe diese nicht so, wie er es sich vorstelle, würde Frankreich die EU eben verlassen.

Gewinnt einer der Populisten, "wäre das vor allem ganz schlecht für Frankreich", sagt Frank Baasner, Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Beide Populisten zählten zwar ständig Missstände auf, sagt Baasner, hätten aber keinen blassen Schimmer, wie sie behoben werden könnten. Und sie sind beide ganz klar gegen Europa eingestellt.

Le Pen und Mélenchon stellen EU-Mitgliedschaft in Frage

"Das ist eine sehr gefährliche Situation", sagt Hélène Miard-Delacroix, Politikwissenschaftlerin an der Pariser Universität Sorbonne. "Wenn die Wähler dem Establishment nur die geballte Faust zeigen wollen und mit dem Feuer spielen", sei es nicht ausgeschlossen, dass Le Pen undin den zweiten Wahlgang kommen.

Jüngste Umfragen zeigen, dass vier Kandidaten für die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen sehr nahe beieinander liegen: Emmanuel Macron mit seiner Bewegung "En marche" liegt an der Spitze, gefolgt von der rechtsextremen Populistin Marine Le Pen, dem Konservativen François Fillon und dem linken Populisten Jean-Luc Mélenchon. Unberechenbar sind die Prognosen vor allem deswegen, weil neun Millionen von rund 47 Millionen Wahlberechtigten noch nicht wissen, ob sie wählen gehen und falls ja, wem sie ihre Stimme geben werden.

Deutschland und die EU verfolgen aufmerksam die Präsidentenwahl in Frankreich. Von den vier aussichtsreichsten Kandidaten stellen zwei die EU-Mitgliedschaft in Frage. Siegen Le Pen oder Mélenchon, dürfte auch die deutsch-französische Freundschaft deutlich abkühlen.

Zur Frage, welche Auswirkungen ein starkes Abschneiden Le Pens auf den deutschen Wahlkampf haben könnte, gibt es mehrere Lesarten. Die einen sagen, würde Le Pen tatsächlich die Wahl gewinnen, sei Merkels Wiederwahl so gut wie sicher. Die Begründung: Viele Bürger in Deutschland wollten nach der Brexit-Entscheidung, der Trump-Wahl und einem möglichen Le-Pen-Schock nicht auch noch zuhause einen Wechsel.

Merkel steht für ein starkes Europa. In vielen EU-Staaten gibt es zwar seit der Finanz- und Schuldenkrise Unmut über ihre strikten Spar- und Reformvorgaben. Doch wenn es darum geht, die Europäische Union als starken Verbund von 500 Millionen Menschen etwa gegen die USA oder China oder Russland herauszustellen, versammeln sich EU-Länder auch gern hinter der Kanzlerin. Im Ausland wird Merkel als mächtigste Frau Europas wahrgenommen. Sollte sich Frankreich von der EU abwenden, würden sich andere Staaten umso mehr an Deutschland wenden, wenn es um europäische Belange ginge. Das wäre wohl auch so, falls Schulz nach der Bundestagswahl im Herbst Kanzler würde.

Merkel hat in den vergangenen Wochen unter anderen Fillon und Macron getroffen, nicht aber Le Pen. Zwischen der Politik des Front National und der Politik der Bundesregierung gebe es "überhaupt keine Berührungspunkte", beteuerte ihr Sprecher. Weder Merkel noch ihr SPD-Rivale Martin Schulz würden wohl den Schulterschluss mit einem Staatsoberhaupt suchen, das Frankreich aus der EU führen will. Die jahrzehntealte, so wichtige Freundschaft beider Länder würde heruntergekühlt bis zum Gefrierpunkt - ein bitterer Rückschlag für Deutschland und Frankreich und für ganz Europa.

Außerdem gilt: Kämen die beiden radikalen Kandidaten Le Pen und Mélenchon wie in Umfragen zusammen auf 40 oder mehr Prozent, wäre auch dies ein Warnschuss für Brüssel. Die Botschaft lautet wohl in jedem Fall: Die EU und die Eurozone müssen sich ändern. Doch von tiefgreifenden Reformen will Kanzlerin Angela Merkel nichts hören.

Als aussichtsreichster Kandidat gilt trotz allem der europafreundliche Jungstar Macron. Doch war das Rennen vor dem ersten Wahlgang extrem eng und Le Pen würde, wenn sie am Sonntag Platz eins oder zwei erreicht, in die Stichwahl am 7. Mai einziehen. In dieser Gemengelage will auch Macron nicht willfährig gegenüber Brüssel und Berlin dastehen. Zuletzt forderte er einen "Ausgleich" für die hohen Handelsüberschüsse Deutschlands, die der Wirtschaft der Eurozone schadeten.

Frankreich hatte zuletzt Probleme mit diversen EU-Vorgaben, die Deutschland klar unterstützt. Wegen der Wirtschaftsflaute sprengte Paris die im Euroraum vereinbarte Defizitgrenze von 3,0 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Während Brüssel auf Einhaltung der Regeln pocht, kritisieren Le Pen und Mélenchon Gängelei. Zweites heißes Eisen ist die EU-Flüchtlingspolitik mit der Umverteilung von Ankömmlingen aus Italien und Griechenland. Dritter Punkt ist die Terrorgefahr im Europa der offenen Grenzen. Übermächtig einerseits, ineffizient andererseits - EU-Skepsis hat nicht nur in Frankreich Konjunktur. Im Wahlkampf ging die Mehrzahl der elf Präsidentschaftskandidaten auf Distanz zu Brüssel.

Ein "Frexit" wäre weit dramatischer als der EU-Austritt Großbritanniens. Denn damit bräche ein Gründerstaat weg - das Land, das mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg das Einigungsprojekt maßgeblich vorantrieb. Die zweitgrößte Volkswirtschaft ginge verloren. Die bisherige EU wäre am Ende.

Front-National-Chefin Le Pen hat eine klare Ansage gemacht: Als Präsidentin will sie binnen sechs Monaten ein Referendum über das Ausscheiden ihres Landes aus der EU. Den Euro will sie wieder durch eine eigene Währung ersetzen, das Schengen-Abkommen zum freien Reisen kündigen und die französischen Grenzen abschotten. Der Linke Mélenchon will die europäischen Verträge neuverhandeln - und sie andernfalls verlassen.

Selbst wenn es die Rechtspopulistin Marine Le Pen am Ende nicht ins höchste Staatsamt schafft, droht eine Zäsur für die Europäische Union und auch für Deutschland. Denn wie Le Pen kommt auch Links-Außen Jean-Luc Mélenchon mit Breitseiten gegen Brüssel auf starke Umfragewerte. Damit treiben sie selbst die europafreundlichen Mitte-Kandidaten Emmanuel Macron und François Fillon vor sich her. Nach dem Brexit-Schock und dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA zittert Europa erneut vor dem unberechenbaren Frust der Enttäuschten und Entfremdeten.

Vizekanzler Sigmar Gabriel wittert eine konkrete Gefahr, EU-Kommissar Pierre Moscovici fürchtet sogar "das Ende Europas, wie wir es kennen". Die Präsidentschaftswahl in Frankreich lehrt viele in Berlin und Brüssel das Fürchten.

Was die Wahl international bedeutet

Die rechtspopulistische Marine Le Pen ist schon lange überzeugt, Frankreich könne es nur besser gehen, wenn das Land die EU und auch den Euro verlasse. In den letzten Wochen allerdings habe sie diese Forderung nicht mehr so laut, sondern eher verhalten verkündet, hat Baasner beobachtet. Würde der Populist oder die Populistin in den Élysée-Palast einziehen, wäre auch eine mögliche Konsequenz, dass die Zinsen für die Staatsschulden explodieren. Das wäre schlecht für Deutschland, denn Frankreich ist nach den USA der zweitgrößte Exportmarkt der Bundesrepublik.

Schwer für jeden Präsidenten: Die parlamentarische Mehrheit

"Die Leute müssen also aufpassen, dass sie in ihrer Wut auf die Eliten nicht irrational wählen und plötzlich dastehen, wie ein Kind, das sein Spielzeug zerbrochen hat", meint Miard-Delacroix. Aber die Politikwissenschaftlerin weist auch darauf hin, dass der künftige Weg Frankreichs erst im Juni festgelegt werde, wenn ein neues Parlament gewählt wird. Fehlt dem Präsidenten die Mehrheit in der Nationalversammlung, kann das Parlament eine Opposition zu ihm darstellen. Franzosen nennen das "Cohabitation". Und da es "kein klassisches Zwei-Lager-Denken mehr gibt", sagt Baasner, werde es für jeden künftigen Präsidenten schwer, eine parlamentarische Mehrheit zu bekommen. Das zwinge den ersten Mann im Staat zu Kompromissen. "Das ist gut für die Demokratie, aber es sind eben auch unwägbare Aussichten für die Stabilität des Landes." Und damit auch für die Europäischen Union.

Emmanuel Macron, der sich politisch weder links noch rechts verorten lassen will und ja keiner der althergebrachten Parteien angehört, ist gerade dabei, Kandidaten für die Nationalversammlung aufzustellen. Die eine Hälfte soll aus der Gesellschaft kommen, die andere soll sich aus Profi-Politikern zusammensetzen. Entscheidend für eine Mehrheit aber sei, wie sich die anderen politischen Kräfte verhalten, so Baasner vom Deutsch-Französischen Institut. Stellen sie selbst Kandidaten für das neue Parlament auf, oder schließen sie sich Macron an - "das ist derzeit die große Frage".

Druck auf Deutschland könnte wachsen

Miard-Delacroix und Baasner sind sich einig, dass die Mehrheit der Franzosen die EU nicht verlassen wolle. Dass Macron Deutschland jüngst ermahnte, es solle seine Exportstärke mäßigen, sei Taktik im Wahlkampf.

Politisch bleibe Macron bei seiner Überzeugung, dass es sinnlos sei, in Europa gegen Deutschland zu agieren. Gleichwohl, räumt Baasner ein, müsse über den Exportüberschuss Deutschlands in der EU gesprochen werden.

Dass Deutschland Geld einnimmt, aber nicht genug davon ausgibt, sei "nicht gut für das Gleichgewicht in einer gemeinsamen Wirtschafts- und Währungsunion". Frankreich wird in dieser Debatte ein gewichtiges Wort mitreden, denn durch den angekündigten Brexit, werden sowohl Frankreich als auch Deutschland mächtiger in der Gemeinschaft werden. "Wenn die Franzosen an der Wahlurne ihren gesunden Menschenverstand walten und sich nicht von ihrer Wut auf irgendwas hinreißen lassen", sagt der Direktor vom Deutsch-Französischen Institut, "dann werden sie auch die Ärmel hockrempeln. Das wäre doch super für Europa."