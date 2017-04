Kaum ein Land wirbt so mit seiner Landwirtschaft wie Frankreich. Aber vor allem bei den Viehzüchtern hat die Krise in den letzten beiden Jahren voll zugeschlagen. Sie fühlen sich von der Politik vergessen.

Frankreichs Unternehmen hinken in Sachen Wettbewerbsfähigkeit hinterher. Nicht nur das starre Arbeitsrecht und die hohen Steuern sind große Bremsen für Unternehmer. Auch die verkrustete Unternehmenskultur ist ein Problem. Chef und Mitarbeiter ziehen zu wenig an einem Strang, meinen Wirtschaftsexperten.

Das Rennen um den Élysée-Palast ist bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich noch völlig offen: Umfragen zufolge liegen zurzeit vier Kandidaten nah beieinander. Das Zünglein an der Waage könnten am Ende die katholischen Wähler sein.

Viele Händler an den Finanzmärkten sehen in Marine Le Pen ein Risiko für den Euro.

von Michael Braun

Die Finanzwelt blickt gebannt auf die Frankreich-Wahl: Ein Sieg der Euro-Gegnerin Marine Le Pen würde die Währungsunion ins Wanken bringen. Die Bundesbank spricht vom Fortbestand des Euro als "Basisszenario". Der Euro sei unumkehrbar, sagt EZB-Chef Draghi. Doch ein Restrisiko bleibt.

Auf dem Devisenmarkt, da, wo täglich rund fünf Billionen Dollar bewegt werden, ist der Tausch Dollar gegen Euro das wichtigste Währungspaar. Da achten die Händler schon auf Kursrisiken für den Euro. Die Wahl in Frankreich ist solch ein Risiko: "Man merkt sehr deutlich, dass, wenn die Umfragen für Frau Le Pen besser sind, der Euro unter Druck kommt", sagt Antje Praefcke von der Commerzbank.

Zwar werden der französischen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen vom Front National wenig Siegchancen eingeräumt, zumindest im zweiten Wahlgang nicht. Aber ein Rest Unsicherheit bleibt, dass sie Frankreich aus dem Euro herausführen und damit die Währungsunion zerstören könnte.

Draghi hält Euro für unumkehrbar

Die Option, ohne den Euro zu leben, beschäftigt auch die Bundesbank - wenn auch nicht offiziell. In ihrer Bilanz für 2016 hat sie für Risiken aus Forderungen an andere Notenbanken im Euroraum nicht vorgesorgt. Diese Risiken entstünden erst, wenn der Euro auseinanderbrechen würde. Und dafür, so Bundesbankpräsident Jens Weidmann, gebe es keinen Anlass: "Unser Basisszenario ist der Fortbestand der Währungsunion."

Doch: Wer ein Basisszenario hat, entwirft auch ein Alternativszenario. Das offenbarte Weidmann nicht. Auch sein "Chef", der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, will von einem Auseinanderbrechen der Eurozone nichts wissen. "Offen gesagt, das sehe ich nicht", sagte er im Februar. Der Euro sei unumkehrbar.

Manch ein Gesprächspartner aus der Geldbranche urteilt anders. Uwe Fröhlich etwa. Dem Präsidenten des genossenschaftlichen Bankenverbandes fehlt es in der Eurozone an Gemeinsamkeiten - zum Beispiel beim Umgang mit Schulden oder beim Bemühen um Wettbewerbsfähigkeit. In all dem sei viel auseinandergelaufen, meint Fröhlich: "Setzt sich dieses Problem weiter fort, ist die Zukunft des Euro nicht gesichert."

Mancherorts überwiegen Wut und Frust

Am Anfang, als der Euro vor gut 18 Jahren als Buch- und vor gut 15 Jahren als Bargeld eingeführt wurde, dominierten seine Chancen. Der damalige französische Staatspräsident François Mitterrand hatte von der gemeinsamen Währung als dem "Beginn einer gemeinsamen Diplomatie, einer gemeinsamen Verteidigung, einer gemeinsamen Armee" geschwärmt, auch von einer "Sozialcharta", einem "Angebot an zerrissene Völker".

Heute regiert etwa in Deutschland der Frust über den Niedrigzins oder in Griechenland der Ärger über Spar- und Reformauflagen. Die Rettungsgelder, die im Gegenzug gezahlt werden, haben "Wutbürger" aufs politische Parkett gerufen. In Deutschland ist die rechtspopulistische AfD als Partei der Eurogegner entstanden.

Hält die Währungsunion ihre Spannungen aus? Würde sie auseinanderbrechen, käme auch wenig Gutes heraus. Könnten Frankreich und Italien ihre Staatsschulden in Höhe von 98 beziehungsweise knapp 133 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Leistung mit einem sicher deutlich schwächeren Franc und einer noch schwächeren Lira jemals zurückzahlen? Die Zweifel daran würden der Bonität beider Länder schaden und die Zinsen wahrscheinlich wieder - wie zu Lira-Zeiten in Italien - von jetzt zwei auf zehn Prozent steigen lassen. Eine Staatspleite stünde bevor.

Der Euro ist populärer, als es scheint

Die Menschen ahnen das. So lässt sich vermutlich erklären, dass die Mehrheit der Bevölkerung jedes Euro-Landes den Euro nicht mehr hergeben will. Selbst als die griechische Regierung mit den Kontrolleuren des Internationalen Währungsfonds, der EZB und der EU erbittert um jede Spar- und Reformmaßnahme stritt, die meist zu Lasten der Bevölkerung ging, wollten 70 und mehr Prozent der Griechen den Euro halten.

Vielleicht ist er doch populärer, als es scheint. Dann hätte die Bundesbank gute Chancen, es bei ihrem "Basisszenario" zu belassen.