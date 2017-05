Vorrunden-Champion ratiopharm Ulm droht in der Basketball-Bundesliga ein historisches Aus. Nach der 76:84-Niederlage am Dienstag wollen die Schwaben im alles entscheidenden fünften Duell mit Angstgegner Ludwigsburg heute (19 Uhr) den Erstrunden-K.o. unbedingt verhindern seit 1986 sind erst zwei Erstplatzierte gescheitert. "Wir haben in der Hauptrunde hart dafür gearbeitet, dass wir in einem entscheidenden Spiel fünf den Heimvorteil auf unserer Seite haben", sagte Trainer Thorsten Leibenath. "Das tun wir jetzt und deshalb gehen wir optimistisch in Spiel fünf."