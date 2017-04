Video Reformstau in Frankreich

Kaum ein Land wirbt so mit seiner Landwirtschaft wie Frankreich. Aber vor allem bei den Viehzüchtern hat die Krise in den letzten beiden Jahren voll zugeschlagen. Sie fühlen sich von der Politik vergessen.

Frankreichs Unternehmen hinken in Sachen Wettbewerbsfähigkeit hinterher. Nicht nur das starre Arbeitsrecht und die hohen Steuern sind große Bremsen für Unternehmer. Auch die verkrustete Unternehmenskultur ist ein Problem. Chef und Mitarbeiter ziehen zu wenig an einem Strang, meinen Wirtschaftsexperten.

Das Rennen um den Élysée-Palast ist bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich noch völlig offen: Umfragen zufolge liegen zurzeit vier Kandidaten nah beieinander. Das Zünglein an der Waage könnten am Ende die katholischen Wähler sein.

von Christel Haas, Paris

Sag, wie hast du’s mit der Religion? In Frankreich sind Kirche und Staat strikt getrennt. Religion hat also nichts zu suchen in der Politik. Eigentlich. Und doch spielt sie im Wahlkampf eine Rolle. "Le vote catholique", das Votum der Katholiken, ist ein vieldiskutiertes Thema.

Es ist kein Gottesdienst, zu dem sich die Menschen in der Pariser Kirche Saint Merri versammeln. An diesem Abend findet hier eine Informationsveranstaltung statt. Das Thema: die Wahlen und die Fragen der Christen. Auf dem Podium: ein Politologe und Kirchenvertreter.

Katholiken wählen traditionell konservativ

Michelle ist gekommen, weil sie Antworten sucht, Antworten auf die Frage, welcher der Kandidaten ihre religiösen Werte am besten vertritt. "Ich hoffe schon, dass ich hinterher ein bisschen klarer sehe", sagt sie.

Gibt es das überhaupt - ein spezifisches Wahlverhalten der Katholiken? "Man kann schon feststellen, dass das politische Engagement der Katholiken in der letzten Zeit größer geworden ist", sagt Politologe Yann Raison du Cleuziou. "Das ist aber keine mehrheitliche Tendenz."

Traditionell stimmen Frankreichs Katholiken eher für die konservativen Kandidaten. Im konkreten Fall wäre das François Fillon. Der Ex-Premier macht keinen Hehl aus seinen religiösen Überzeugungen: Er ist wertkonservativ, vertritt das traditionelle Familienbild und steht dem Adoptionsrecht für homosexuelle Paare skeptisch gegenüber. Unterstützt wird er von einer katholischen Bewegung - "Sens Commun", auf Deutsch "gesunder Menschenverstand". Diese Gruppierung ist aus der "Manif pour tous" hervorgegangen, jenen Protesten, bei denen 2013 Hunderttausende gegen die Homoehe auf die Straße gingen.

Fillon oder Le Pen?

Madeleine de Jessaye ist so etwas wie das Aushängeschild von "Sens Commun" - jung, charismatisch, eloquent. Bei vielen Wahlkampfauftritten von Fillon ist sie dabei, die politischen Versammlungen, auf denen sie über die Rolle der traditionellen Familie spricht, verzeichnen großen Zulauf.

"'Sens Commun' hat sich zum Wortführer der Katholiken erhoben und versucht jetzt, über die Partei Les Républicains politisch Einfluss zu nehmen", sagt Politologe Raison du Cleuziou. Doch ob diese Rechnung aufgeht, ist fraglich. Denn der Kandidat Fillon ist in schweres Fahrwasser geraten. Die Affäre um die mögliche Scheinbeschäftigung seiner Frau hat ihn viele Sympathien gekostet.

Wohin zieht es die katholischen Wähler jetzt? Auf der ganz rechten Seite steht schon der Front National bereit, auch Marine Le Pen umwirbt diese Wählerschaft. "Marine Le Pen benutzt in ihren Reden immer ein paar Worte, die an den Katholizismus erinnern. Glück zum Beispiel oder das Gute", sagt Sprachforscher Stéphane Wahnich. Und: Die Angst vor Überfremdung, vor einer islamischen Übermacht, ist auch bei praktizierenden Christen ausgeprägt. Die Anti-Immigrations-Politik von Marine Le Pen stößt bei so manchem auf offene Ohren.