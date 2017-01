Wer wird Frankreichs nächster Staatschef? Als Favoriten gelten der Konservative François Fillon und die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Doch beide könnten ein böses Erwachen erleben: durch ihn, durch Emmanuel Macron. "Ich möchte die Franzosen sammeln", sagt Macron selbstbewusst - und das nicht ohne Grund.

Emmanuelkennt kein Halten mehr. "Es lebe die Republik, es lebe Frankreich", ruft der Kandidat mit weit gespreizten Armen Tausenden Anhängern zu. Das kraftvolle Finale des Wahlkampfauftritts machte Furore. Der 39-jährige Polit-Jungstar schafft es in Paris und in der tiefsten Provinz, Begeisterung zu entfachen.

gilt inzwischen als ein ernstzunehmender Kandidat für die Präsidentenwahl in dreieinhalb Monaten. In einer aktuellen Umfrage ist bereits vom "dritten Mann" die Rede. Er könnte also dem Konservativen François Fillon und der Rechtspopulistin Marine Le Pen in die Quere kommen, die als Favoriten im Rennen für die Nachfolge von Staatschef François Hollande gehandelt werden. Der 62-Jährige Sozialist scheiterte an riesigen Herausforderungen im Élyséepalast und tritt nicht wieder an.

Macron steht über den Parteien

An diesem Dienstag wirdin Berlin erwartet. Er will in der Humboldt-Universität über das deutsch-französische Verhältnis und Europa sprechen. Im Gegensatz zu vielen anderen Kandidaten ist er ein überzeugter Pro-Europäer - und unterstützt die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Nach dem Berliner Terroranschlag nannte esin der "Süddeutschen Zeitung" eine "widerliche Vereinfachung", wenn Merkel vorgeworfen werde, sie habe mit der Aufnahme von Flüchtlingen die eigene Hauptstadt und ganz Europa der Terrorgefahr ausgeliefert.

Macrons Aufstieg ist kühl geplant - auch wenn er vor Menschenmassen in Fahrt gerät. Der Absolvent der Elitehochschule ENA diente als Wirtschaftsminister unter seinem damaligen Förderer Hollande. Zuvor verdiente er als Investmentbanker bei Rothschild & Cie. viel Geld.

Mitglied bei den Sozialisten ist der smarte Kandidat schon länger nicht mehr. Er will ganz einfach über den Parteien stehen und setzt nur auf die von ihm gegründete Bewegung "En Marche!" (Auf dem Weg). "Ich möchte die Franzosen sammeln", lautet sein Motto. Um die am 22. Januar beginnende Vorwahl der Linken mit sieben Kandidaten - unter ihnen ist Ex-Premier Manuel Valls - machtbewusst einen großen Bogen.

Kandidat der Widersprüche

Bei den regierenden Sozialisten hält sich die Zuneigung fürin sehr engen Grenzen. Allenfalls die einflussreiche Energie- und Umweltministerin Ségolène Royal lässt gewisse Sympathien erkennen. Für Ex-Kulturministerin Aurélie Filippetti seider "Kandidat des großen Finanz-Kapitalismus", berichtet die Zeitschrift "L'Obs". Das Enthüllungsblatt "Canard enchaîné" zitiert Ex-Mentor Hollande mit folgenden Worten: "Man redet viel über ihn. Aber er kommt in den Umfragen nur wenig voran. Das führt also alles zu nichts."

ist am ehesten ein Liberaler, der den Einfluss des Staates zurückdrängen will. Er verkörpert Widersprüche, ohne dass dies seine Anhänger sonderlich zu stören scheint. Der Kandidat mit einer Elite-Laufbahn schimpft auf die Eliten und das aus seiner Sicht blockierte System in Frankreich. Er verspricht eine "demokratische Revolution", berichtet aber gleichzeitig laut "L'Obs", bei Reisen auch Geldgeber zu treffen. Er gilt privat als sehr diskret - posiert aber mit seiner 20 Jahre älteren Frau Brigitte glamourös in Hochglanzblättern.

In seinem schlicht "Révolution" genannten Buch ruftseine Landsleute auf, mutig zu sein und Reformen anzugehen. Für Reformen will er in Europa auch Deutschland in die Pflicht nehmen.