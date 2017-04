Während sich der französische Präsidentschaftskandidat Macron mit Gewerkschaftsführern traf, tauchte seine Konkurrentin Le Pen unangekündigt mit Arbeitern vor einer Fabrik auf, die geschlossen werden soll. Le Pen stahl so Macron in Amiens die Schau.

Die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen will - im Falle eines Sieges bei den Präsidentschaftswahlen - den Nationalisten Nicolas Dupont-Aignan zum Premier machen. Das kündigte sie am Samstag in Paris an.

von Raphael Rauch

Mit Kundgebungen zum 1. Mai beginnt der Endspurt im französischen Wahlkampf. Die Polizei rechnet mit vielen gewaltbereiten Demonstranten. Viele skandieren: "Weder Le Pen noch Macron." Auch der Linkspopulist Mélenchon und die Bischofskonferenz wollen keine Empfehlung für Macron abgeben.

Egal ob Rennes, Paris oder Marseille: In ganz Frankreich kommen seit Tagen junge Menschen zusammen und demonstrieren gegen die Stichwahl.Ni Le Pen ni Macron", "Weder Le Pen noch Macron" lautet der Schlachtruf der Demonstranten. "Jetzt beginnt der Aufstand", ist auf einem Transparent zu lesen. Ähnliche Parolen sind für den heutigen Tag der Arbeit angekündigt.

Mélenchon verweigert Wahlempfehlung

"Wir rufen zu Aktionen gegen die rechtsextreme Marine Le Pen und den Kandidaten der Hochfinanz, Emmanuel Macron auf", meint Giuseppe Aviges, ein Funktionär der Studentengewerkschaft UNL-SD. Viele sehen im ehemaligen Investmentbanker Macron einen Vertreter des ungezügelten Kapitalismus.

Eine Woche vor der entscheidenden Stichwahl am Sonntag ist Frankreich stark polarisiert. Bislang war Konsens, dass sich alle Präsidentschaftskandidaten in der zweiten Runde gegen den rechtsextremen Front National verbünden. Damit bricht der konservative Kandidat Nicolas Dupont-Aignan: Er fordert seine Wähler auf, für Le Pen zu stimmen. Die will ihn dafür mit dem Amt des Premierministers belohnen.

Auch der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon verweigert eine Wahlempfehlung zugunsten Macrons. Indirekt gibt er aber eine Wahlempfehlung ab, denn er warnt seine Anhänger davor, in der Stichwahl die Rechtspopulistin Marine Le Pen zu wählen. In einem Interview mit dem Fernsehsender TF1 am Sonntagabend sagt Mélenchon, es wäre ein "schrecklicher Fehler", der Kandidatin der Front National die Stimme zu geben. Ob er den Gegenkandidaten Emmanuel Macron oder gar nicht wählen werde, will Mélenchon aber nicht sagen.

Hadern mit demokratischen Entscheidungen

Stattdessen wettert er gegen die "republikanische Front", die ein Schulterschluss aller Demokraten gegen den Front National fordert. Dies bedeute, "Brandstiftern ein Feuerwehr-Diplom auszustellen", stichelt Mélenchon gegen das Bündnis aus Sozialisten und Konservativen.