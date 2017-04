In Frankreich ist zum ersten Mal kein Kandidat der etablierten Parteien in der Stichwahl um das Präsidentenamt vertreten. Emmanuel Macron und Marine Le Pen treten in der zweiten Runde gegeneinander an. Damit wird diese auch eine Abstimmung der Franzosen über Europa.

Le Pen habe ein "historisches Ergebnis eingefahren", so ZDF-Korrespondentin Christel Haas. "Niemals zuvor hat der Front National bei einer Präsidentschaftswahl so viele Stimmen auf sich vereinen können." Le Pens Anhänger seien "überzeugt, dass sie auch in der zweiten Runde gewinnen wird."

Macrons Sieg sei "eine gute Nachricht für Europa". Man hoffe nun, "dass in der zweiten Runde jetzt alles gut geht und die Rakete ihr Ziel erreicht", so Alexander Graf Lambsdorff, FDP, Vizepräsident EU-Parlament. Le Pen sei eine "unangenehme Person".

Nach dem ersten Wahlgang ziehen der Sozialliberale Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen am 7. Mai in die Stichwahl um Frankreichs Präsidentschaft. Führende Sozialisten und Konservative riefen zur Unterstützung Macrons auf, um Le Pen als Präsidentin zu verhindern.

von Ulrike Koltermann, Paris

Macron gegen Le Pen - im Grunde genommen ein Duell, das bereits entschieden scheint. Eine erste Umfrage sieht Macron deutlich vor seiner Konkurrentin. Der Parteilose plant sogar schon für seine Zeit als Präsident. Doch zu sicher sollte er sich nicht sein. Es gibt Unwägbarkeiten.

Schon zwei Tage nach dem ersten Wahlgang werden die verbleibenden Kandidaten für die nächste Präsidentschaft, Emmanuel Macron und Marine Le Pen, im Élysée-Palast erwartet. Der Anlass ist jedoch ein trauriger: Noch-Präsident François Hollande hat zu einer Trauerfeier für den auf den Champs-Élysées getöteten Polizisten geladen. Auch ein Weg, um seinem Nachfolger die Bürde des Amtes deutlich zu machen.

Am 3. Mai heißt es Macron gegen Le Pen

Aber noch steht der Nachfolger nicht fest, auch wenn der Blitzaufsteiger der politischen Mitte mit 62 Prozent laut einer Umfrage gute Chancen hat. Für ihn und die rechtspopulistische Le Pen haben die längsten zwei Wochen ihres politischen Lebens begonnen.

Am 3. Mai stellen sich die beiden Teilnehmer der Stichwahl einer Fernsehdebatte. Eigentlich ein Klassiker, aber in Frankreich dennoch bemerkenswert, weil einer der Kandidaten Le Pen heißt. Als vor 15 Jahren Le Pens Vater Jean-Marie überraschend in die Stichwahl gekommen war, hatte Jacques Chirac sich noch geweigert, sich auf ein Rededuell mit dem rechtsextremen Gegenkandidaten einzulassen. Aber da des Tochters Einzug in die zweite Runde seit Wochen als ausgemacht galt, ist das Aufregungspotential deutlich geringer.

Gewinnen "mit dem Finger in der Nase"

Derzeit sieht es so aus, als ob Macron die Stichwahl "mit dem Finger in der Nase" gewinnt, wie die Franzosen sagen. François Fillon und Benoît Hamon, die beiden Kandidaten der einst größten Parteien, haben ihm noch am Wahlabend ihre Unterstützung zugesagt. Entsprechen ihre Wähler dem Wunsch der Kandidaten, so käme Macron rein rechnerisch schon mal auf knapp über 50 Prozent.

Aber es bleiben noch immer Unwägbarkeiten: 2002 hatten sich - einem "republikanischen Reflex" gehorchend - in der Stichwahl 82 Prozent der Franzosen gegen Le Pen senior entschieden. Doch seitdem hat sich der Front National deutlich stärker in der Gesellschaft verankert. Le Pen hat fast drei Millionen mehr Stimmen beziehungsweise drei Prozentpunkte mehr bekommen als ihr Vater. Zudem hat sich der linksextreme Jean-Luc Mélenchon geweigert, eine Wahlempfehlung abzugeben. Und so europa- und globalisierungsfeindlich wie er ist, könnte ein Teil seiner Wähler durchaus zu Marine Le Pen abwandern.

Macron schaut schon auf die dritte Runde

Die größte Gefahr für Macron geht wie immer von den Nichtwählern aus: Je mehr auf ihr Wahlrecht verzichten, desto besser wird Le Pen abschneiden. Da der Montag nach der Wahl ein Feiertag ist, sind sicher auch viele Franzosen versucht, sich ein langes Wochenende zu machen. Und in Frankreich gibt es auch keine Briefwahl, sondern nur die Möglichkeit einer Wählerbeauftragung, für die man aber vorher bei einer Behörde vorbeigehen muss.

In seiner Rede am Sonntagabend hatte Macron allerdings erstaunlich wenig auf die Stichwahl geschaut. Stattdessen schien er schon die sogenannte dritte Runde im Auge zu haben, nämlich die französische Parlamentswahl im Juni. Da müssen die 577 Abgeordneten der Nationalversammlung neu bestimmt werden. Keine leichte Aufgabe für Macron, der keinen Parteiapparat, sondern nur eine Art politisches Start-up hinter sich hat.

Rolle des Front National noch offen

Macron hatte seine Bewegung En Marche erst vor gut einem Jahr gegründet. Jeder, der wollte, konnte kostenlos im Internet beitreten. Tausende Freiwillige sind Klinken putzen gegangen und haben Franzosen nach ihren Wünschen und Sorgen befragt.

Um eine Regierungsmehrheit zu bekommen, wird er, Macron, wenn er denn Präsident wird, auf eine Koalition angewiesen sein. Bei den Linken bringt sich Ex-Premierminister Manuel Valls in Stellung, der hofft, die sozialdemokratischen Überreste seiner Partei um sich zu scharen. Der Vizechef der Konservativen, Laurent Wauquiez, hingegen, hat schon erklärt, dass er sich eher in der Opposition sehe.

Spannend wird es auch, welche Rolle der Front National demnächst im Parlament spielen wird. Bislang hat die Partei gerade mal zwei Abgeordnete. Eine von ihnen ist die Nichte der Parteichefin, Marion Maréchal-Le Pen. Nach dem Rekordergebnis bei der Präsidentschaftswahl geht die Partei davon aus, dass es mehrere Dutzend sein werden. Und die werden einem möglichen Präsidenten Macron das Regieren sicher nicht einfach machen.