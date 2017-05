In Frankreich fühlt sich ein Teil der Wählerschaft abgehängt, ist enttäuscht von den etablierten Parteien. Am Sonntag fällt die Entscheidung, doch mancher Franzose ist hin und hergerissen: ob er überhaupt zur Wahl gehen oder aus Protest Le Pen wählen soll.

Marine Le Pen will Präsidentin der französischen Republik werden. Mit Nationalismus, Abschottung und EU-Kritik. Sie hat gute Chancen in die Stichwahl der Präsidentschaftswahlen zu kommen.

Am Sonntag wählen die Franzosen ihr neues Staatsoberhaupt. Am Freitag ist der Wahlkampf zu Ende gegangen.

Der Wahlkampf in Frankreich ist vorbei. Dabei haben beide Kandidaten den letzten Tag ihrer Kampagne genutzt, um sich noch einmal in gewohnter Schärfe anzugreifen. Nun dürfen Frankreichs Wähler entscheiden, ob Le Pen oder Macron an der Spitze ihres Landes stehen soll. Für viele eine schwere Entscheidung.

Die beiden Kandidaten Marineund Emmanuelhaben am letzten Tag des Wahlkampfs vor der französischen Präsidentschaftswahl am Sonntag deutlich unterschiedliche Visionen von der Zukunft Frankreichs geboten. Die Rechtsaußen-Kandidatinverteidigte am Freitag ihr aufgebrachtes Auftreten in der Fernsehdebatte gegen ihren Rivalen. Sie habe lediglich die Wut widergespiegelt, die in Frankreich explodieren werde, sagte sie im Radiosender RTL.warfvor, Wut und Unsicherheit auszunutzen.

Ein Duell der Gegensätze

Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl wird weit über die Grenzen Frankreichs hinaus von Bedeutung sein. Die Entscheidung könnte sogar größer als der Brexit sein. Desillusionierte französische Wähler bestimmen bei der Stichwahl zwischen dem relativ unerfahrenenund der Rechtsaußen-Nationalistin. Letztere will Frankreich aus der Europäischen Union ziehen und den Euro als Währung aufgeben, auch wenn sie diese Haltung in den vergangenen Tagen gewissermaßen abgeschwächt hat. Der ehemalige Banker und Wirtschaftsministersetzt sich für einen Unternehmergeist ein und trat im Wahlkampf normalerweise mit sowohl französischer als auch EU-Flagge im Hintergrund auf.

kritisierteals Kandidaten der Elite. Die Franzosen hätten genug von ihrer politischen und wirtschaftlichen Lage. Der sozialliberale Kandidaträumte ein, dass die Franzosen von der Ineffektivität der Regierung entnervt seien.Pens Vision von einem wütenden Land wies er aber zurück. "Madamespricht für niemanden. Madameinstrumentalisiert Angst und Hass", sagteim Sender RTL. Vor allem für, der seine unabhängige politische Bewegung En Marche! erst vor einem Jahr gegründet hat, dürfte es darauf ankommen, dass Wähler der Mitte und des linken Spektrums am Sonntag nicht einfach zu Hause bleiben.

Schüler demonstrieren gegen beide Kandidaten

Am Freitag demonstrierten Schüler in Paris gegen beide Kandidaten und blockierten zehn Gymnasien. Auf Transparenten war zu lesen: "Wedernoch, weder das Vaterland noch der Boss" - eine Anspielung aufPens nationalistische Ansichten und Macrons Beziehungen zur Wirtschaft.

besuchte am Freitag die Kathedrale in Reims. Dort wurde sie unfreundlich von Anhängern Macrons empfangen.-Unterstützer hielten vor der Kirche Plakate hoch. Sie skandierten "Marine, geben Sie das Geld zurück!" Französische Ermittler hatten beim Europäischen Parlament vergangenen Monat beantragt,Pens Immunität aufzuheben, damit sie wegen mutmaßlicher fälschlicher Verwendung von parlamentarischen Gehältern strafrechtlich verfolgt werden könnte.

Auf Twitter warfMacrons Anhängern vor, "überall mit Gewalt" zu handeln, "selbst an ... einem symbolischen und heiligen Ort. Keine Würde", schrieb. Fernsehbilder zeigten, wiedie Kathedrale über eine nicht markierte Tür verließ. Sie legte ihre Arme über ihren Kopf, um sich zu schützen und stieg in ein schwarzes Auto, während eine kleine Menschenmenge sich um sie versammelte, die Beleidigungen rief. Das Auto fuhr schnell davon.

Kathedrale von historischer Bedeutung

Die Kathedrale von Reims ist für die Front National vonvon hoher symbolischer Bedeutung. Die Heldin der Partei, Jeanne d'Arc, war dort für die Krönung von Charles VII. 1429 anwesend. Vor der Kathedrale steht eine Statue Jeanne d'Arcs.