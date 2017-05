Wer auch immer neue Präsidentin oder neuer Präsident in Frankreich wird, sie oder er tritt ein schweres Amt an. Sie oder er muss das Land versöhnen und reformieren. Ein Blick nach Saint-Denis im Norden von Paris zeigt, wo die Konfliktlinien verlaufen.

von Elie Petit und Miriam Steimer, Paris

Emmanuel Macron wird der neue Präsident Frankreichs. Ein klarer Sieg über Marine Le Pen. Obwohl 90 Prozent der Pariser für ihn gestimmt haben, sind viele nicht begeistert von ihrem neuen Präsidenten - und sehen sich von heute an in der Opposition.

3, 2, 1. Alle Augen im vollgestopften Raum starren auf die Leinwand. Es sind nicht die letzten Sekunden eines spannenden Fußballspiels, sondern es ist der Countdown bis zur Prognose der Stichwahl. Als sie auf dem Bildschirm erscheint - 65,5 Prozent für Macron, 34,5 für Le Pen - schreien und klatschen die meisten Zuschauer im "Bellevilloise", das vor allem als Konzertlocation bekannt ist. Es ist keine Partystimmung beim Public Viewing der Ergebnisse der französischen Präsidentschaftswahl, sondern vor allem Erleichterung. Erleichterung, die nicht lange anhält.

"Macron ist besser als Le Pen"

"Um 20 Uhr war ich erleichtert, um 20.01 Uhr war ich schon wieder enttäuscht." Das war die Nachricht, die Camille Drouin von einer Freundin bekam. "Das war auch mein Gefühl", sagt die 21 Jahre alte Kommunikations-Studentin. Zum Glück sei es nicht Le Pen. Aber Macron? "Macron ist besser als Le Pen", sagt Thomas Castejon. "Er ist immerhin ein Kandidat mit republikanischen Werten und stützt sein Programm nicht auf Angst und negative Gefühle wie der Front National: immer nur die negative Vision der Gesellschaft, ohne sinnvolle Lösungen vorzuschlagen", kritisiert der 30 Jahre alte Anwalt.

Macron zu unterstützen ist in Paris Mainstream: 90 Prozent haben für ihn gestimmt. Doch viele von ihnen nur, um Le Pen zu verhindern. "Ich bin zuerst mal sehr erleichtert", sagt auch Dora Marques. "Aber was ist in fünf oder zehn Jahren? Vielleicht schafft Le Pen es dann, noch besser abzuschneiden. Wir müssen weiterhin gegen den Faschismus kämpfen", sagt die Lehrerin.

Tränengas-Kampf mit der Polizei

Wenige Gehminuten vom "Bellevilloise" entfernt ist die Atmosphäre im Viertel Ménilmontant kurz nach der 20-Uhr-Prognose sehr aggressiv. Einige hundert Demonstranten liefern sich einen Tränengas-Kampf mit der Polizei. Ein paar Straßen weiter ist schon wieder Alltag eingekehrt. Viele Pariser genießen den Sonntagabend vor dem Feiertag am Montag auf den Terrassen der Bars. Unter ihnen Maureen Esivert.

"Es ist gut, dass Macron Le Pen besiegt hat", sagt die Autorin und Sängerin. "Aber das wird jetzt wieder eine Wiederholung von dem, was wir die vergangenen fünf Jahre schon hatten. Wir dürfen nicht aufhören und müssen für neue Ideen kämpfen." Esiverts Begleitung, der Musiker Sylvain Diciolla, meint: "Es ist doch schonmal gut, dass Macron jung ist. Ich finde es gut, einen jungen Präsidenten zu haben, um das politische Leben zu erneuern. Und das brauchen wir in Frankreich dringend." Er habe dieses Ergebnis nicht erwartet. "Ich hatte echt Angst, dass der Front National es dieses Mal schaffen könnte", sagt der 40-Jährige.

Mehr als zehn Millionen Stimmen für Le Pen

Auch am Platz der Republik ist viel los: Leute, die Fußball spielen und viele, die auf dem Platz stehen und die Ergebnisse diskutieren. Am Rande des Platzes steht Mathieu Brichard mit aufeinander gepressten Lippen: "Ich bin aus zwei Gründen sauer: Erstens, weil ich einen Präsidenten wählen musste, den ich nicht will, und zweitens, weil Marine Le Pen doppelt so viele Punkte bekommen hat wie ihr Vater 2002. Das sind wirklich schlechte Nachrichten", sagt er niedergeschlagen.

Eigentlich wollte der Lehrer gar nicht wählen. "Ich wollte dem neuen Präsidenten - egal ob Le Pen oder Macron - keinerlei Legitimität geben. Aber dann habe ich gemerkt, dass es Leute gibt, die mehr Schutz brauchen als ich und die mit einer Präsidentin Le Pen echt Probleme bekommen würden." Damit gehört er zwar nicht zu den 11,5 Prozent, die einen ungültigen oder leeren Stimmzettel abgegeben haben, oder den 25,4 Prozent, die gar nicht wählten. Aber für Brichard steht fest: Ab Montagmorgen beginnt ein neuer Kampf.

"Er wird ein guter Präsident"

Das komplette Gegenteil erlebt man an der Pyramide vor dem Louvre: "Ich hätte gerne, dass jeder Franzose das Glück fühlen kann, das ich heute fühle. Ich bin sehr, sehr glücklich", sagt Tom Kahn. Der Student hat einen Jutebeutel mit Macron-Aufdruck um den Hals hängen. Er trägt einen Macron-Pin am T-Shirt und hat eine Frankreich-Flagge in jeder Hand. "Er hat dieses Charisma, das François Hollande nicht hatte, um Frankreich in Europa und der Welt zu repräsentieren. Er wird ein guter Präsident", sagt der 21-Jährige.

Mit der Europahymne "Ode an die Freude" ist der nächste Präsident Frankreichs am Abend vor der Pyramide auf die Bühne gekommen, um vor seinen Anhängern zu reden. Nach der Marseillaise am Schluss geht die Party mit Showprogramm und lauter Musik weiter. Und danach? Spätestens mit dem Amtsantritt wird Macron zeigen müssen, was er von seinen Reformvorhaben wirklich umsetzen kann, wenn er das Amt von seinem Vorgänger Hollande übernimmt. Viele Pariser werden schon vorher in die Opposition wechseln, nachdem sie ihn gewählt haben, um eine Präsidentin Le Pen zu verhindern.

