Während sich der französische Präsidentschaftskandidat Macron mit Gewerkschaftsführern traf, tauchte seine Konkurrentin Le Pen unangekündigt mit Arbeitern vor einer Fabrik auf, die geschlossen werden soll. Le Pen stahl so Macron in Amiens die Schau.

Die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen will - im Falle eines Sieges bei den Präsidentschaftswahlen - den Nationalisten Nicolas Dupont-Aignan zum Premier machen. Das kündigte sie am Samstag in Paris an.

Die Mehrheit der jungen Franzosen hat in der ersten Wahlrunde für extreme Kandidaten gestimmt. "Das hat viel mit Zukunftsängsten zu tun", sagt Frankreich-Kenner Markus Ingenlath. Im heute.de-Interview erklärt er, warum "M&M", das Duo Merkel-Macron, für Europa vielversprechend werden dürfte.

Sind Sie beunruhigt über die politische Vorliebe der jungen Franzosen?

Markus Ingenlath … … ist zusammen mit der Französin Béatrice Angrand Generalsekretär des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW). Ziel ist die Förderung der deutsch-französischen Freundschaft in Europa. Schwerpunkt sind Jugendaustausch und Jugendprojekte für junge Menschen bis 30 Jahre, aber auch Motivationsförderung zum Spracherwerb, die Unterstützung von Städtepartnerschaften sowie interkulturelle Fortbildungen für Jugendbetreuer oder Lehrer. Zuvor arbeitete der Historiker Ingenlath für die CDU-Bundesgeschäftsstelle und die Konrad-Adenauer-Stiftung.

Die größte Gruppe waren Nichtwähler: Fast 30 Prozent der unter 35-Jährigen sind im ersten Wahlgang gar nicht zur Wahlurne gegangen. Das beunruhigt uns sehr.Ebenso besorgniserregend ist, dass die Hälfte der jungen Franzosen extrem abgestimmt hat. Von den 18- bis 24-Jährigen haben 30 Prozent für den Linkspopulisten Mélenchon gestimmt und 21 Prozent für die Rechtspopulistin Le Pen. Es folgt in dieser Altersklasse der Kandidat der Mitte, Macron, mit 18 Prozent. Abgeschlagen sind der Sozialist Hamon mit zehn Prozent und der Konservative Fillon mit neun Prozent.

Wie erklären Sie sich, dass ausgerechnet die jungen Franzosen mehrheitlich Kandidaten unterstützen, die gegen Europa und gegen den Euro sind?

Das hat viel mit Zukunftsängsten zu tun. Viele junge Menschen haben nur Aussicht auf prekäre Arbeitsverhältnisse oder befristete Jobs. Da wirkt Mélenchons Idee eines Grundeinkommens wie ein Heilsversprechen. Und auch Marine Le Pen profitiert von Angst und Frustration: Sie verspricht, Frankreich stark zu machen und neue Jobs zu schaffen. Le Pen hat auch Flyer drucken lassen mit der Ansage, sieben Wahlversprechen von Mélenchon einzulösen. Le Pen wirbt so um Stimmen des ganz linken Spektrums.

Beim Brexit war es umgekehrt: Die jungen Briten haben mehrheitlich pro-europäisch abgestimmt.

Emmanuel und Brigitte Macron

Quelle: reuters

Die Franzosen machen Brüssel und den Euro für die schwierige wirtschaftliche Lage verantwortlich. Die Stimmen für Mélenchon und Le Pen sind nicht per se gegen Europa gerichtet. Aber die Menschen fragen sich, welchen konkreten Nutzen ihnen Europa bietet. Hinzu kommt ein eklatanter interkultureller Unterschied: In Frankreich sind 55 Prozent der Menschen überzeugt, dass die Globalisierung vor allem schadet. Im Land des Exportweltmeisters Deutschland sagen das nur 13 Prozent. Das heißt: Globalisierungskritische Politiker rennen offene Türen ein.

Warum punktet der mit 39 Jahren jüngste Kandidat, Emmanuel Macron, ausgerechnet bei jungen Leuten nicht?

Die Jugend ist sehr enttäuscht von der Bilanz der Hollande-Regierung - einer Regierung, der Macron zeitweise angehörte, sei es als Vize-Stabschef im Elysée-Palast oder als Wirtschaftsminister. Macron wird daher als Teil des Systems angesehen. Hinzu kommt, dass er mal Investment-Banker war.

Frankreich gilt als schwer regierbares Land, geprägt von Reformunfähigkeit, Kompromisslosigkeit und einer Vorliebe für Streiks und Blockaden. Könnte Macron seine geplanten Reformen überhaupt durchsetzen?

Sicher gibt es in Frankreich höhere Widerstände, weil es zum Beispiel keine lang entwickelte Kultur der betrieblichen Mitbestimmung gibt, die Menschen das Gefühl haben, dass die betriebliche - oder meinetwegen auch politische - Führung sie nicht einbezieht oder Maßnahmen durchdrückt, und man dann nicht zwingend den Konsens sucht, sondern auf Krawall gebürstet ist. Macron müsste im Falle eines Wahlsiegs die Reformen konsequent zu Beginn seiner Amtszeit anpacken. Sonst passiert das, was Hollande passiert ist: dass der Gegenwind zu stark wird und er ausgebremst wird.

2002 hat der von vielen verhasste Präsident Jacques Chirac mit überwältigender Mehrheit gegen Jean-Marie Le Pen, den Vater von Marine Le Pen, im zweiten Wahlgang gewonnen. Wird sich die Geschichte wiederholen und Macron gewinnen?

Wenn Macron keine größeren Fehler macht, hat er sehr gute Chancen. Aber seine Reaktion am Wahlabend war nicht clever. Er gab sich zu siegesgewiss und hat sich schon als Präsident feiern lassen. Und er hat den Fehler von Nicolas Sarkozy wiederholt, sich in Champagner-Laune in einem bekannten Pariser Restaurant ablichten zu lassen. Das nährt den Verdacht, dass er Teil des Systems ist. Die jungen Wähler erwarten von ihm, dass er hart arbeitet, denn die meisten Franzosen müssen hart arbeiten.

Viele haben in den letzten Jahren ein starkes deutsch-französisches Tandem vermisst. Sind auch Sie vom Duo Hollande-Merkel enttäuscht?

Für das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) waren Hollande und Merkel nicht schlecht. Der Etat des DFJW wurde angehoben. Wir haben eine große jugendpolitische Initiative gestartet, um etwa benachteiligten Jugendlichen einen Austausch zu ermöglichen. Bei deutsch-französischen Regierungskonsultationen in Metz haben über 80 junge Menschen mit Ministern diskutiert, darunter waren auch Migranten und Asylbewerber.

Es gehört zu Ihrem Job, die deutsch-französischen Beziehungen zu loben.

Natürlich wäre ein stärkerer deutsch-französischer Motor wünschenswert gewesen. Wenn Hollande und Merkel gemeinsam an einem Strang ziehen, kann viel erreicht werden in Europa, wie etwa in Minsk. Der deutsch-französische Schulterschluss hat eine Eskalation des Ukraine-Konflikts verhindert. Oder die Gründung eines Jugendwerks mit dem Ziel der Versöhnung durch die sechs Länder des westlichen Balkans ermöglicht. Für weitere durchschlagende deutsch-französische Kooperationen waren aber die Gegensätze in der Finanz- und Wirtschaftspolitik zu groß.

Umfragen sehen Macron als Gewinner Alle französische Umfragen gehen davon aus, dass Macron die Stichwahl am 7. Mai gewinnen wird: Macron werden etwa 60 Prozent vorhergesagt, Le Pen etwa 40 Prozent. Allerdings sind die Wähler des rechtsextremen Front National entschlossener. Sollte Macron seine Wählerschaft nicht ausreichend mobilisieren und an die Wahlurnen treiben, könnte das Ergebnis deutlich knapper ausfallen. (ZDF)

Als deutsch-französisches Traumpaar galten, trotz vieler Differenzen, Merkel und Sarkozy - bisweilen auch "Merkozy" genannt. Welche Chancen geben sie "M&M", dem Tandem Merkel-Macron?

Aus deutscher Sicht ist Macron vielversprechend. Er hat angekündigt, die zweisprachigen Klassen in der Sekundarstufe I wieder anzubieten. Hollandes Bildungsministerin hatte die abgeschafft, was der Motivation, Deutsch zu lernen, einen Schlag versetzt hat. Auch will Macron einen Akzent auf die berufliche Bildung setzen. Berufsschulen sollen gestärkt werden. Das ist ein wichtiger Punkt für den Arbeitsmarkt. Von einem starken Frankreich profitieren auch Deutschland und Europa.

Das Interview führte Raphael Rauch.

Dem Autor auf Twitter folgen: @raphael_rauch