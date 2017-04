Macron und Le Pen in der Stichwahl

Präsidentschaftswahl in Frankreich

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen und mit einer Wahlbeteiligung von rund 80 Prozent haben die Franzosen im ersten Wahlgang den Nachfolger von François Hollande gewählt. In der Stichwahl am 7. Mai duellieren sich der parteilose Emmanuel Macron und Marine Le Pen.

Schulz zeigt sich erfreut, dass Macron als "ausgewiesener Pro-Europäer" im ersten Wahlgang gewählt wurde. Alle Pro-Europäer und Demokraten seien in Frankreich nun aufgerufen, zur entscheidenden Wahl am 7. Mai zu gehen.

Es gibt heute Abend zwar keine Wahlparty in der französischen Botschaft in Berlin, doch die Erleichterung in Berlin ist groß. Für die Linke ist der Ausgang des ersten Wahlgangs in Frankreich allerdings ein deutliches Warnsignal.

Bei der Wahl in Frankreich haben es Rechtspopulistin Le Pen und Newcomer Macron in die entscheidende zweite Wahlrunde geschafft. Das ist das Ergebnis nach einem erbitterten Wahlkampf voller Wut, Wählerwanderung und Skandalen.

Der europafreundliche frühere Wirtschaftsminister Emmanuel Macron und die Chefin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, gehen in die Stichwahl um das Präsidentenamt in Frankreich. Um Le Pen zu blockieren, riefen Politiker aus den unterlegenen Lagern zur Wahl des unabhängigen Macron auf.

Macron hat einen knappen Vorsprung vor Le Pen. Nach Auszählung von 40 Millionen Stimmen komme er auf 23,54 Prozent, teilt das Innenministerium mit. Le Pen erreicht 22,33 Prozent.

Fillon gesteht Niederlage ein

Umfragen zufolge dürfte Macron den zweiten Wahlgang am 7. Mai dank der sich nun formierenden breiten Unterstützung klar gegen Le Pen gewinnen. Der sozialistische Regierungschef Bernard Cazeneuve rief seine Landsleute auf, für Macron zu stimmen und dem Front National eine Niederlage zu bescheren.

Der konservative Kandidat Francois Fillon gestand seine Niederlage ein und warb ebenfalls um Unterstützung für Macron: "Es gibt keine andere Wahl, als gegen die extreme Rechte zu stimmen." Auch der Linke Jean-Luc Melenchon, der wie Le Pen für einen Austritt aus der Euro-Zone eintrat, schaffte es nicht in die Stichwahl. Er hatte in den Wahlumfragen zuletzt deutlich aufgeholt. Insgesamt waren elf Kandidaten angetreten.

Le Pen: Volk von "arroganter Elite" befreien

Le Pen nannte ihr Ergebnis "historisch". Sie rief "alle Patrioten" auf, sie in der zweiten Runde zu unterstützen. Es sei an der Zeit, das französische Volk von der "arroganten Elite" zu befreien. Der scheidende Präsident Francois Hollande gratulierte Macron in einem Telefonat zum Einzug in die Stichwahl. Der bei den Wählern unbeliebte Sozialist hatte auf eine Kandidatur für eine zweite Amtszeit verzichtet. Mit Macron, den sie als Hollandes Erbe titulierte, werde sich nichts ändern, sagte Le Pen: "Frankreichs Überleben steht auf dem Spiel."

Unter Finanzmarktexperten sorgte der Ausgang des ersten Wahlgangs für Erleichterung - sie hatten eine Stichwahl zwischen den Euro-Gegnern Le Pen und Melenchon gefürchtet. "Es ist nicht zu einem Horror-Ergebnis gekommen, das die Stabilität der Währungsunion bedroht hätte", sagte Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank: "Es werden nicht Links- und Rechtsradikale gemeinsam in die zweite Runde gehen. Das ist sehr gut." Dass Le Pen nicht stärker als in den Umfragen abgeschnitten habe, senke die Risiken, dass es in der entscheidenden Runde schief gehen könnte, sagte Krämer. "Deshalb gehen wir davon aus, dass Macron neuer Präsident wird."

Lange Schlangen an Botschaften

Le Pen lehnt den Euro ab und befürwortet die Rückkehr zu nationalen Währungen. Macron dagegen ist ein Befürworter der Europäischen Union und der Euro-Zone, er hat sich aber auch kritisch über die deutsche Exportstärke geäußert. Dennoch war er von deutschen Regierungsmitgliedern öffentlich unterstützt worden. Der Euro reagierte vor Handelsbeginn in Fernost mit einem Plus auf die ersten Wahlergebnisse und legte mehr als einen Cent gegenüber dem Dollar auf ein Vier-Wochen-Hoch zu.

Rund 47 Millionen Bürger waren zur Abstimmung aufgerufen. Auch bei den Auslandsfranzosen in der EU war das Interesse groß. In Berlin und London bildeten sich vor den französischen Botschaften lange Schlangen. Als erste waren die Bewohner der französischen Überseegebiete am Samstag zur Stimmabgabe aufgerufen.

Bis zuletzt war Umfragen zufolge knapp ein Drittel der Wahlberechtigten unentschlossen. Meinungsforschern zufolge bestimmten die Arbeitslosigkeit, die Wirtschaftsentwicklung und die Glaubwürdigkeit der Politiker die Entscheidung der Wähler. Aber auch die Sicherheit spielte eine große Rolle. Erst am Donnerstag war in Paris bei einem Attentat ein Polizist getötet worden. Nach einer Reihe von Anschlägen herrscht in Frankreich noch immer der Ausnahmezustand. Seit Anfang 2015 wurden mehr als 230 Menschen bei Attentaten getötet.