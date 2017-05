Usama Hasan ist Kenner der islamistischen Szene in Großbritannien. Er war selbst Dschihadist. Wie er dazu wurde, warum er ausstieg und was eine Gesellschaft gegen Islamismus tun kann, erklärt er im Gespräch mit Christian Sievers.

Der Selbstmordanschlag auf ein Popkonzert in Manchester war ein Schock für Großbritannien. Jetzt hat Premierministerin Theresa May bekanntgegeben, dass die Terrorwarnstufe auf das höchste Niveau "kritisch" angehoben wird. Es werde vermutet, dass ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehen könnte.

Nach dem Selbstmordanschlag von Manchester hat Großbritannien die Terror-Warnstufe angehoben. Die Bedrohungslage werde auf Basis der Ermittlungen nun als kritisch eingestuft, sagte Premierministerin Theresa May am Dienstagabend in einer Fernsehansprache. Dies bedeute, dass ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehen könne. Man dürfte nicht ignorieren, dass womöglich eine größere Gruppe von Einzelpersonen in den Anschlag vom Montagabend verwickelt sei.

Militär soll Polizeikräfte unterstützen

May teilte zudem mit, dass das Verteidigungsministerium einem Antrag der Polizei auf Unterstützung der Streitkräfte stattgegeben habe. Es könne sein, dass Militärpersonal bei öffentlichen Ereignissen wie Konzerten oder Sportveranstaltungen eingesetzt werde.

Zuvor hatte die Premierministerin mit Blick auf den Anschlag von einer "neuen Kategorie der Feigheit" gesprochen. "Alle Terrortaten sind feige Angriffe auf unschuldige Menschen“, so May weiter. Aber dieser Angriff mit 22 Todesopfern steche besonders heraus "wegen seiner abstoßenden, abscheulichen Feigheit, mit der absichtlich auf unschuldige, wehrlose Kinder und junge Menschen abgezielt wurde, die einen der eindrücklichsten Abende ihres Lebens hätten genießen sollen."

IS-Beteiligung noch fragwürdig

Bei dem Anschlag in Manchester unmittelbar nach einem Popkonzert waren mehr als 22 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden, darunter Kinder. Die Polizei identifizierte den Attentäter und nahm einen Mann fest. Der sogenannte Islamische Staat (IS) reklamierte das schwerste Attentat in Großbritannien seit zwölf Jahren für sich. Ungereimtheiten in den Angaben der Extremisten-Miliz ließen jedoch Zweifel aufkommen, ob sie wirklich verantwortlich ist.