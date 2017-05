Ob der Attentäter von Manchester Teil einer islamistischen Gruppe war, prüft die Polizei. Ein Kenner der Szene ist Usama Hasan. Er war in seiner Jugend selbst ein radikaler Dschihadist. Er geht davon aus, dass der Attentäter Unterstützer hatte.

Tausende Menschen kamen zusammen, um den Opfern des Terroranschlags zu gedenken. Es ging darum, "Zusammenhalt zu zeigen, zu demonstrieren, dass man sich von dem Terror nicht auseinandertreiben lassen wird", so ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann aus Manchester.

Ein Verbrechen gegen die Jugend. Das jüngste Todesopfer des Anschlags von Manchester war erst acht Jahre alt. Die Sorge vor weiteren Terrorattacken in Großbritannien ist groß. Im Land gilt die höchste Terrorwarnstufe.

Immer mehr Details werden über den Attentäter von Manchester bekannt. Brisant ist die Information, dass der britische Geheimdienst den Mann bereits vor der Tat auf dem Schirm hatte. Unterdessen teilten die Gesundheitsbehörden mit, dass etwa 20 Verletzte in Lebensgefahr schweben.

Der Attentäter von Manchester, Salman Abedi, war den Sicherheitsbehörden in Großbritannien bekannt. Das sagte die britische Innenministerin Amber Rudd mehreren britischen Medien. "Er ist jemand, den sie gekannt haben."

Ebenso wie Premierministerin Theresa May betonte auch Rudd, dass der 22-jährige Abedi womöglich kein Einzeltäter war. Es könnte eine größere Gruppe von Personen hinter der Tat stecken. Die Ausführung des Anschlags sei "anspruchsvoller gewesen als einige der Anschläge, die wir davor erlebt haben", sagte Rudd. Dies deute darauf hin, dass Abedi wahrscheinlich nicht allein gehandelt habe.

Abedi soll sich in Syrien aufgehalten haben

Die Polizei hatte Abedi zuvor als Attentäter identifiziert. Medienberichten zufolge war er 1994 als Sohn libyscher Flüchtlinge in Manchester geboren worden. Kurz vor dem Terroranschlag soll Abedi zu Besuch in Libyen gewesen sein, wo ein Teil seiner Familie lebt.

Nach französischen Angaben hielt sich der junge Mann zeitweise auch in Syrien auf. Er sei in das Bürgerkriegsland gereist und habe nachweislich Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat gehabt, sagte Frankreichs Innenminister Gérard Collomb dem Fernsehsender BFM. Dies ergebe sich aus französischen und britischen Geheimdienstinformationen.

Der Attentäter hatte sich am Montagabend nach dem Konzert von US-Teenie-Idol Ariana Grande im Eingangsbereich der 21.000 Plätze großen Manchester Arena in die Luft gesprengt. 22 Menschen wurden getötet und nach jüngsten Angeben 64 weitere verletzt, darunter viele Kinder und Jugendliche. Etwa 20 Verletzte schwebten noch in Lebensgefahr, sagte der Chef der Gesundheitsbehörde von Manchester, Jon Rouse, dem Sender Sky News. Einige Opfer würden sehr lange brauchen, bis sie wieder ein einigermaßen normales Leben führen könnten.

Höchste Terrorwarnstufe

Die Regierung hatte am Dienstagabend die Terrorwarnstufe in Großbritannien auf das höchste Niveau angehoben. Die Sicherheitsbehörden halten es für möglich, dass ein weiteres Attentat unmittelbar bevorsteht.

Das Militär kann jetzt nach Ausrufung der höchsten Sicherheitsstufe die Polizei unterstützen. Das könnte zum Beispiel bei Großveranstaltungen in den nächsten Tagen der Fall sein, sagte Rudd. Nach Angaben von Scotland Yard sollen die Militärs unter anderem am Buckingham-Palast, am Parlament und vor Botschaften zum Einsatz kommen.