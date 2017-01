Das höchste britische Gericht hat entschieden, dass die Regierung vor dem Start des Brexit-Verfahrens das Einverständnis des Parlaments einholen muss. Die Regierung will trotzdem an ihrem Zeitplan für den EU-Austritt festhalten.

Premierministerin May hat das Parlament offiziell um seine Zustimmung für die Brexit-Verhandlungen gebeten. Unter- und Oberhaus müssen darüber abstimmen. Der bevorstehende EU-Austritt hat der britischen Wirtschaft bisher kaum geschadet: Das Bruttoinlandsprodukt stieg 2016 um 2,0 Prozent.

Das Oberste Gericht Großbritanniens hatte am Dienstag entschieden, dass der Antrag zum Brexit vom Parlament gebilligt werden muss. Erst wenn die Abgeordneten in beiden Kammern grünes Licht gegeben haben, kann Premierministerin Theresa May den Artikel 50 des EU-Vertrages aktivieren und damit den Startschuss für die Austrittsverhandlungen geben. Spätestens Ende März soll es so weit sein. Mehrere Abgeordnete der Opposition hatten sich zuvor darüber beschwert, der Zeitplan sei zu kurz bemessen. Regierungsvertreter hatten das zurückgewiesen. Die Gespräche mit der EU sollen zwei Jahre dauern. May hat angekündigt, dem Parlament auch das Verhandlungsergebnis vorzulegen. Das letzte Wort hätten damit wieder die Volksvertreter.

Opposition will Referendum respektieren

Im Unterhaus sollen die Parlamentarier am Dienstag und Mittwoch erstmals über die Erlaubnis für May beraten, danach folgen Beratungen in den Ausschüssen. Die Opposition hat bereits angekündigt, sie werde sich nicht gegen den Volkswillen stellen. Doch einige Abgeordnete der Labour-Partei, der Schottischen Nationalpartei und der Liberaldemokraten wollen sich quer stellen. Eine knappe Mehrheit der Briten hatte im Juni vergangenen Jahres für einen Austritt aus der EU gestimmt.

Zahlreiche Ökonomen erwarten, dass der Brexit der britischen Wirtschaft schweren Schaden zufügen wird. Im vergangenen Jahr schaffte die dortige Wirtschaft allerdings ein Plus von 2,0 Prozent, während das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,9 Prozent zulegte. Auch nach dem Brexit-Referendum zeigten sich keine konjunkturellen Bremsspuren auf der Insel: Die Wirtschaft brummte in den letzten drei Monaten ebenso stark wie im Sommer. Das BIP legte um 0,6 Prozent zu, wie das Statistikamt mitteilte. Die Konsumlust bescherte den Dienstleistern Wachstum, während Industrie und Bau mehr oder weniger auf der Stelle traten.