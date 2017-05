Der Angriff auf ein Popkonzert in Manchester war ein Anschlag. Der männliche Einzeltäter sei bei der Explosion ums Leben gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Es werde von einem Selbstmordattentat ausgegangen.

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat mit Blick auf den Anschlag auf ein Konzert in Manchester von einer "neuen Kategorie der Feigheit" gesprochen. Unter den Opfern sind auch Kinder. Die Polizei kenne die Identität des Attentäters - ob er Helfer hatte, ließ May aber offen.

"Alle Terrortaten sind feige Angriffe auf unschuldige Menschen“, so May weiter. Aber dieser Angriff mit 22 Todesopfern steche besonders heraus "wegen seiner abstoßenden, abscheulichen Feigheit, mit der absichtlich auf unschuldige, wehrlose Kinder und junge Menschen abgezielt wurde, die einen der eindrücklichsten Abende ihres Lebens hätten genießen sollen."

Größere Gruppe involviert?

Der Täter hatte am späten Montagabend am Ende eines Popkonzerts von Teenie-Star Ariana Grande eine selbstgebaute Bombe gezündet. "Er hat Zeit und Ort absichtlich so gewählt, um das größtmögliche Blutbad anzurichten", sagte May. Den Rettungskräften zufolge waren unter den Dutzenden Verletzten zwölf Kinder und Jugendliche unter 16. Eine Achtjährige starb. Viele der Verletzten schweben May zufolge noch in Lebensgefahr.

Polizei und Geheimdienste untersuchten, ob eine größere Gruppe in den Anschlag von Manchester verwickelt ist. Am Mittag wurde im Süden Manchesters ein 23 Jahre alter Mann festgenommen. Welche Verbindung er zu dem Attentäter hat, war zunächst unklar. "Wir kämpfen damit, die verzogene und verdrehte Seele zu verstehen, die einen Raum voller junger Kinder nicht als einen Ort zum Wertschätzen, sondern als Gelegenheit für ein Blutbad betrachtet", sagte die britische Regierungschefin und kündigte eine weitere Sitzung des Sicherheitskabinetts an.

Queen: Nation unter Schock

Königin Elisabeth II. sprach allen Betroffenen des Selbstmordanschlags ihre tiefe Anteilnahme aus. Tod und Verletzungen hätten die gesamte Nation erschüttert, sagte die Monarchin. Sie dankte Polizei, Notdiensten und allen Menschen, die in Manchester zu Hilfe geeilt sind. Diese hätten mit Menschlichkeit und Mitgefühl auf Barbarei reagiert.

Sie erklärte, die ganze Nation stehe unter Schock. "Ich möchte meine Bewunderung dafür ausdrücken, wie die Menschen von Manchester mit Menschlichkeit und Mitgefühl auf diese barbarische Tat reagiert haben", so das britische Staatsoberhaupt.

Wahlkampf unterbrochen

Der Wahlkampf vor den Parlamentswahlen am 8. Juni ist unterbrochen. Es ist der schwerste Terroranschlag in Großbritannien seit 2005. Damals zündeten vier Muslime mit britischem Pass in der U-Bahn und einem Bus Sprengsätze. 56 Menschen starben, etwa 700 wurden verletzt.

Manchester

Die Explosion hatte sich am späten Montagabend im Foyer derArena ereignet, einer Konzerthalle, die bis zu 21.000 Besuchern Platz bietet. Zeugen berichteten von einem Knall im Eingangsbereich zwischen Halle und Victoria-Bahnhof nach dem letzten Lied Grandes gegen 22.30 Uhr Ortszeit (23.30 Uhr MESZ).