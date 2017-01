May: An Russland-Sanktionen festhalten

Die Privatschulen und Colleges sind ein Riesengeschäft für Schottland. Erziehung ist der drittwichtigste Wirtschaftszweig der Schotten. An Schottlands Hochschulen studieren 24.000 Studenten aus der EU. Doch wie wird das nach dem Brexit?

Die Regierung Großbritanniens legte am Donnerstag ihren Gesetzesentwurf für den Brexit vor. Geplant ist, den Brexit-Antrag im März in Brüssel offiziell einzureichen.

Die erste Frage bezog sich auf die Haltung Trumps zu Putin. Zwar stand neben dem US-Präsidenten die britische Premierministerin Theresa May, doch das britisch-amerikanische Verhältnis schien eher zweitrangig. Donald Trump hielt sich bedeckt. May forderte, an den Sanktionen gegen den Kreml festzuhalten.

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat sich gegen eine Abmilderung oder Aufhebung der Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Sie beharre auf einer vollen Umsetzung der Vereinbarung von Minsk, sagte May vor Medien am Freitag nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump. Das sei auch die Position der Europäischen Union.

Trump hatte zuletzt angedeutet, die Russland-Sanktionen neu bewerten zu wollen. Am Samstag wollen Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin telefonieren. Nach seinen Erwartungen der Beziehung zu Putin gefragt, sagte Trump: "Wir werden sehen, was passiert", alles sei offen.

Nach Worten Mays bekannte sich Trump zu 100 Prozent zur NATO. Das habe Trump ihr im Gespräch versichert, sagteam Freitag in der gemeinsamen Pressekonferenz. Trump selbst antwortete auf eine entsprechende Frage nicht. Der US-Präsident hatte sich zuletzt abfällig über das nordatlantische Verteidigungsbündnis geäußert und es obsolet genannt. US-Verteidigungsminister James Mattis dagegen ist ein klarer Befürworter der Nato.