Prof. Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung meint zu Trumps Entscheidung, es komme nun auf die anderen Staaten, China, Indien und Europa an, zum Abkommen zu stehen. Hoffnung bestehe im Auslaufen von Kohlekraft – auch in den USA.

Die USA haben sich mit dem Ausstieg aus dem Klimaabkommen von der internationalen Bühne genommen, so Korrespondent Ulf Röller. Dabei sei auch eine Machtfrage entschieden worden, bei dem sich in der Regierung der „nationalistische Block“ durchgesetzt habe.

"Trump an Erde: Rutsch mir den Buckel runter!" Lautet die Schlagzeile auf der Titelseite der New Yorker Boulevard Zeitung "Daily News" zum Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. Viele US- Zeitungs-Kommentatoren verurteilen die Entscheidung des Präsidenten als "unmoralisch".

"Die Entscheidung des Präsidenten: Zur Hölle mit der Wissenschaft und mit der Zukunft der Welt", bringen es die "Daily News" auf den Punkt. Auch die Kollegen der ehrwürdigen "New York Times" nehmen kein Blatt vor den Mund: "Die große Gameshow im Rosengarten des Weißen Hauses hieß offenbar "Ohne uns", ätzt Gastkommentator Bill McKibben. "Es war eine dumme und rücksichtslose Entscheidung, das Klimaabkommen zu kündigen. Das dümmste, was unsere Nation seit dem Beginn des Irakkriegs getan hat." Trump schlage mit einem Hammer einfach alles kurz und klein, was andere mühsam aufgebaut hätten. 200 Jahre wissenschaftliche Forschung und 20 Jahre Diplomatie interessierten den Präsidenten offenbar nicht die Bohne. "Er nimmt weder den Klimawandel ernst, noch die Zivilisation."

Besonders lächerlich sei das "Geschwafel" Trumps, er wolle einen neuen, besseren Klimadeal aushandeln, findet Todd Stern in der "Washington Post". "Als ob irgendeines der 194 Länder nach Trumps Beleidigungen sagen würde: klar, lass uns nochmal von vorne anfangen."

Amerika wird arm, krank und unsicher

"Sein Wahlkampf-Motto "Make America great again" wird dem Präsidenten noch um die Ohren fliegen", prophezeit der Kommentator der "Los Angeles Times". Denn der Ausstieg aus dem Klimaabkommen werde Amerika nicht groß, sondern kranker, ärmer und unsicherer machen, schreibt Keith Martin. Der Präsident ignoriere offenbar nicht nur renommierte Wissenschaftler, sondern auch seine eigenen Militärs. Das US-Verteidigungsministerium habe bereits vor zwei Jahren in einem Bericht darauf hingewiesen, dass der Klimawandel eine dringende und wachsende Bedrohung für die nationale Sicherheit sei. "Der Klimawandel ist real, er ist eine riesige Bedrohung für unsere Gesundheit, Wirtschaft und Sicherheit. Wir müssen jetzt handeln. Entweder hat der Präsident das nicht verstanden, oder es ist ihm egal." Trump habe darauf hingewiesen, dass er die Bürger von Pittsburgh, nicht die von Paris vertrete. "Leider werden wir alle, in Pittsburgh und überall auf der Welt unter seiner fatalen Fehlentscheidung leiden."

Wetter-Frösche gegen Trump

"Wie man es auch dreht und wendet, es war eine unmoralische Fehlentscheidung, schlecht für die Interessen der USA, schlecht für die Menschheit und schlecht für künftige Generationen", meint der Kommentator der Online News Webseite "Vox". Selbst der Wettervorhersagedienst weather.com bezieht Stellung und zeigt neben den üblichen Wetteraussichten Aufnahmen von den Folgen des Klimawandels. "Das interessiert Sie nicht? Es sollte Sie interessieren! Das hier sind Beweisbilder, die zeigen, welche Auswirkungen die globale Erwärmung schon heute hat."

Der 1. Juni war "kein guter Tag, aber er war nicht das Ende", meint Todd Stern in der "Washington Post". "Die ganze Welt und die Mehrheit der Amerikaner sieht die Entscheidung als das was sie ist, ein Desaster." Und auch wenn es in Trumps Washington in Sachen Klimaschutz düster aussieht: "Die Mehrheit der Amerikaner in allen US-Bundesstaaten, republikanisch und demokratisch, wollen, dass die USA den Klimaschutz vorantreiben. New York, Kalifornien, Washington, Oregon, Illinois, aber auch einzelne Städte wie Los Angeles, Houston und Chicago stehen zum internationalen Klimaschutzabkommen - und alle zusammengenommen machen sie immerhin einen Großteil des Bruttoinlandsprodukts aus."

"Donald Trump hat die Welt betrogen. Jetzt wird die Welt sich wehren. Es ist der Anfang einer Mobilmachung. Wir alle werden Widerstand leisten", so Stern.