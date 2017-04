Laut Can Dündar, türkischer Journalist im deutschen Exil, wird die Opposition in der Türkei das Ergebnis akzeptieren. Dündar rechnet mit einer Entspannung in den deutsch-türkischen Beziehungen. Erdogan sei auf Deutschland angewiesen. „Erdogan hat geblufft“, sagte Dündar mit Blick auf Erdogans Drohungen im Wahlkampf.

Hup-Konzerte vor dem Wohnsitz von Staatspräsident Erdogan: Das Ja-Lager des türkischen Referendums sieht sich bereits als Sieger. Doch Kritiker befürchten Wahlbetrug: In einigen Regionen seien unter anderem Wahlbeobachter an der Arbeit behindert worden.

von Michael Kniess

Was bedeutet der Ausgang des Verfassungsreferendums in der Türkei für die Zukunft des Landes, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Europa? Die "Zeit" sieht den Tod für die türkische Republik gekommen, die "taz" spricht von einer Ohrfeige für den "Sultan". Eine Presseschau.

"Handelsblatt": Absolute Macht für Erdogan

"Das zweifelhafte Abstimmungsergebnis zeigt: Die Türkei unter Erdogan ist tief gespalten. Doch statt sich um die Krisen zu kümmern, wird der Präsident seine Macht ausbauen. Das Land wird immer instabiler. (…) Erdogans Strategie der politischen Polarisierung ist ein weiteres Mal aufgegangen, wenn auch nur sehr knapp. Er setzte im Wahlkampf auf die Sehnsucht vieler Türken nach einem starken Mann, der das Land zu neuer Größe führt. Dass Erdogan damit durchkommen konnte, ist auch ein Ergebnis der europäischen Türkei-Politik - sofern es eine solche überhaupt gibt."

"taz": Eine Ohrfeige für den "Sultan"

"Auf dieser schmalen Basis will Erdogan nun seine neue Türkei gründen, ein autoritäres Präsidialsystem, mit dem die Demokratie faktisch abgeschafft und das von der Hälfte der türkischen Bevölkerung vehement abgelehnt wird. Das kann nicht gut gehen, sondern ist nur mit massiver Repression und Gewalt denkbar. (…) Doch der Mann kann nicht mehr zurück. Die Enttäuschung wird dazu führen, Sündenböcke zu suchen und die Paranoia, die bei Erdogan und seiner Umgebung sowieso schon vorherrscht, weiter anheizen."

"Zeit": Der Tod der türkischen Republik

"Ob Erdogan tatsächlich beim Referendum gewonnen hat, wird vielleicht erst in einigen Tagen feststehen, vielleicht auch nie. (…) Das Votum belegt die Spaltung des Landes und ist damit eigentlich gerade kein Mandat, das Land grundlegend umzubauen. Verfassungsänderungen brauchen besonders breite Zustimmung. Außerdem hat die oberste Wahlbehörde mal eben in einer Handstreichentscheidung am Abstimmungstag gegen das eigene Wahlgesetz verstoßen, als es erklärte, auch Stimmzettel ohne die offiziellen Stempel der Behörden mitzuzählen."

"Frankfurter Allgemeine Zeitung": Durchs wilde Erdogistan

"Die Türken haben am Sonntag von ihrem Recht, ihr politisches System zu zerstören, mit einer denkbar knappen Mehrheit Gebrauch gemacht. (…) Im Wahlkampf hatte Erdogan sogar behauptet, in den Augen von 'Milliarden Menschen' sei Europa nicht länger das Zentrum von Demokratie, Menschenrechten und Freiheit, sondern von Unterdrückung, Gewalt und Nazismus. Zumal die Türkei, wie wir aus Erdogans Darstellungen ebenfalls wissen, schon bisher das demokratischste Land der Welt war und jetzt noch demokratischer werden wird, quasi überdemokratisch. Die kommenden Tage werden womöglich bestätigen, dass Erdogans Mehrheit unter den Abstimmenden in Europa bei dieser äußerst knappen Entscheidung von größter Bedeutung war. In einem Politikverständnis, in dem der Zweck die Mittel heiligt, hätte sich Erdogans Brüskierung der Niederlande und Deutschlands dann gelohnt."

"Daily News" (engl. Ausgabe der "Hürriyet"): Anatolien gegen die Großstädte

Das Wahlergebnis sei ein weiterer Hinweis auf die Spaltung zwischen den urbanen und den ländlichen, zwischen den gebildeten und den weniger gebildeten sowie zwischen den einkommensstarken und einkommensschwächeren gesellschaftlichen Schichten in der Türkei, schreibt "Daily News". Es sei wahrscheinlich, dass durch das Referendum die türkische Gesellschaft noch weiter gespalten werde.

"New York Times": Ein-Mann-Regime statt parlamentarisches System

Die Verfassungsänderung werde es dem Gewinner erlauben, bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2019 alle Regierungsbefugnisse an sich zu reißen und damit das bislang bestehende parlamentarische System abzulösen, schätzt die "New York Times". (…) Doch die Auswirkungen würden bereits früher zu spüren sein: Das Ergebnis des Referendums mache den Griff Erdogans um das Land fester, das zu den bedeutendsten Akteuren im Bürgerkrieg in Syrien gehöre, in zentraler Lage auf der Flüchtlingsroute nach Europa liege und ein wichtiger Partner des Nahen Ostens in den USA und Russland sei.

"Guardian": Durchregieren bis 2029

Für die britische Zeitung "Guardian" ist das Ergebnis des Referendums die Grundlage in der Türkei für eine Ablösung der parlamentarischen Demokratie durch die Präsidialrepublik und damit für den einschneidensten Wandel, seitdem das Land auf der Asche des Osmanischen Reichs gegründet wurde. (…) Der knappe Sieg sei dennoch eine Enttäuschung für die politische Führung in der Türkei. Diese hätte darauf gehofft, bereits durch einen deutlichen Ausgang des Referendums die Weichen für einen Wahlsieg Erdogans 2019 zu stellen, damit dieser bis 2029 mit weitreichenden Vollmachten regieren könne.

"Le Figaro": Blankoscheck für repressive Politik

Den engen Sieg verdanke die politische Führung in der Türkei ihren konservativen Bastionen in Zentralanatolien und am Schwarzen Meer, schreibt das französische Blatt "Le Figaro". (…) Erdogan werde im Wahlausgang nicht nur seine persönlichen Ambitionen bestätigt sehen, sondern diesen auch als einen Blankoscheck für seine repressive Politik verstehen.

"El País": Türkei vor den Toren des Clubs "illiberaler Demokratien"

Der Sieg des "Ja" beim Verfassungsreferendum in der Türkei sei eine schlechte Nachricht, findet die spanische Tageszeitung "El País". (...) Damit positioniere sich die Türkei vor den Toren des Clubs der so genannten "illiberalen Demokratien", will heißen: politischen Systemen, bei denen zwar regelmäßig gewählt werde, wo es aber keine Gewaltenteilung gebe und somit auch keine realen Möglichkeiten eines Machtwechsels oder der Informationsfreiheit, sondern stattdessen zusätzliche Einschränkungen der individuellen Freiheiten.

Twitter: "Goodbye, Türkei"

Auch auf Twitter wird der knappe Ausgang des Verfassungsreferendums in der Türkei bereits eifrig kommentiert. Die Tweets sprechen eine deutliche Sprache: "#Türkei sagt nein zur #Demokratie, ja zum #Diktator #Erdogan #Verfassungsreferendum: Die Stunde des großen Spalters" oder "#Türkei-#Verfassungsreferendum: Hunderte inhaftiert / werden festgehalten, können nicht wählen" sind nur zwei Beispiele, die zeigen, wie die Wahl bei zahlreichen Nutzern des Kurznachrichtendienstes gesehen wird. Einer fasste seine Sichtweise in nur zwei Worten zusammen: "Goodbye, Türkei".