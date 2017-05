In den Medien weltweit herrscht überwiegend Freude über den Wahlsieg von Emmanuel Macron in Frankreich. Europa sei gerettet, heißt es. Die Kommentatoren zollen dem neuen französischen Präsidenten Anerkennung. Viele sind zugleich skeptisch, ob der 39-Jährige seine Versprechen einlösen kann.

Die linksgerichtete Pariser Tageszeitung"Libération" freut sich für die Grande Nation und kommentiert den Sieg des Pro-Europäers Emmanuel Macron gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen: "In der letzten Schlacht hat die Republik gewonnen. Frankreich wurde von einer Partei der Intoleranz erschüttert, gespalten und durcheinandergebracht. (…) Aber Frankreich hat den Ausländerfeinden - selbst wenn sie stark, bedrohlich und aktiv bleiben - gezeigt, dass es sie nicht will. (...) Die größte Herausforderung des neuen Präsidenten: Nach und nach den Graben zu schließen, der das glückliche Frankreich vom wütenden Frankreich trennt; das Frankreich, dem es gut geht, und vom abgehängten Frankreich."

Auf die Herausforderungen bezieht sich auch die katholische französische Zeitung "La Croix": "Was auch immer passiert: Emmanuel Macron darf nie vergessen, dass er auf sehr gute und zugleich sehr schlechte Weise gewählt wurde. Auf sehr gute Weise, weil er eines der höchsten Wahlergebnisse in der Geschichte von Frankreichs Fünfter Republik erzielt hat. Auf sehr schlechte Weise, weil viele Bürger nicht aus Zustimmung für ihn gestimmt haben, sondern nur, weil sie die Bedrohung des Front National ausschließen wollten. (...) Für den neuen Staatschef ist es eine dringliche Aufgabe, Antworten auf das soziale Leid zu finden."

Die britische Zeitung "The Independent" setzt den Wahlausgang mit dem künftigen Schicksal Großbritanniens in einen Zusammenhang: "Macrons Einzug in den Élysée-Palast wird sich in der Haltung widerspiegeln, die Brüssel nun in den zunehmend bitter werdenden Brexit-Gesprächen sowie gegenüber Washington einnehmen wird, wo die Trump-Administration die Europäische Union wiederholt schlecht gemacht hat, wenngleich die Kritik aus den USA in letzter Zeit gedämpfter ausfiel."

Die konservative Londoner "Times" glaubt, der Höhenflug der Populisten sei gestoppt – vorerst: "Die Niederlage von Marine Le Pen scheint fürs Erste darauf hinzudeuten, dass der Trumpsche Populismus seinen Höhepunkt überschritten hat. (…) Jedoch muss Macron dem französischen Volk nun zeigen, dass er die Alternative ist, auf die es gewartet hat. Gelingt ihm das nicht, steht Marine Le Pen – oder vielleicht auch ein anderer Le Pen – bereit."

Die US-Zeitung "New York Times" äußert sich erleichtert und zugleich besorgt: "Die entschiedene Wahl von Emmanuel Macron (...) zum Präsidenten Frankreichs ist eine mächtige Erleichterung für jeden, der Angst gehabt hatte, dass Frankreich das nächste Land werden könnte, das der durch westliche Demokratien schwappenden Welle von Populismus, Nationalismus und Anti-Globalisierung erliegen könnte. Doch so dramatisch und eindrucksvoll sein Sieg ist – vor Herrn Macron liegen beträchtliche Herausforderungen. Er übernimmt eine tief gespaltene Nation (...).

Die"Badische Zeitung" schaut pessimistisch ins Nachbarland: "Erneuerung hat Macron versprochen, den kollektiven Aufbruch der zerrissenen Gesellschaft in die Moderne. (…) Aber leider ist ein solcher Aufbruch Illusion. (…) Anders gesagt: Halb Frankreich hat die Hoffnung aufgegeben, zur von Macron gepriesenen Moderne aufschließen, von ihr profitieren zu können. Und von denjenigen, die den Sozialliberalen gewählt haben, haben viele vor allem gegen Le Pen gestimmt. Macron, der jüngste Präsident der Fünften Republik, ist einstweilen wohl auch der schwächste."

Die "Süddeutsche Zeitung" beleuchtet deutsch-französische Unstimmigkeiten: "Macron hat viele Ideen, die im Berliner Kanzleramt auf heftigen Widerstand stoßen. Der neue französische Präsident will einen eigenen Haushalt für die Euro-Zone schaffen – samt Euro-Finanzminister und Parlament für den Währungsraum. Die Verteilung von Geld will er nicht nur an die Einhaltung fiskalpolitischer Regeln knüpfen, sondern auch an sozialpolitische Maßnahmen. Wie er sich das genau vorstellt, muss er noch erklären."

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schreibt: "Deutschland und Europa brauchen ein starkes Frankreich, gerade in Zeiten großer äußerer Bedrohungen und innerer Zweifel. Aber vormachen darf man sich nichts, gerade was die Europapolitik anbelangt und den Willen Macrons, die europäische Einigung fortzusetzen. Die EU hat viele Baustellen; ihr Reform- und Änderungsbedarf ist unverändert hoch. Und doch darf man aufatmen. Frankreich ist nicht ins Lager der Spalter und Abwickler übergetreten."

Die regierungsnahe ungarische Tageszeitung "Magyar Idök" zeigt sich darüber jedoch nicht erfreut: "Die hysterischen liberalen Politiker und ihre lautstarken Presseorgane haben schon lange vorher entschieden, was gut ist für uns Europäer. Sie lieben es, die Vorgänge der Weltpolitik als Schlacht zwischen dem Guten und dem Bösen erscheinen zu lassen. Jenen Regierungen, die von ihren Ansichten abweichen, geben sie nicht einmal eine Chance. (...) Wir aber hören auf unseren nüchternen Verstand und beurteilen das nächste französische Staatsoberhaupt auf der Grundlage seiner Taten. Emmanuel Macron hat kürzlich jene Länder – darunter Ungarn – mit Sanktionen bedroht, die die Werte der EU nicht respektieren. Wir vertrauen darauf, dass diese Äußerung des neuen Präsidenten lediglich ein in der Hitze des Wahlkampfes verlauteter populistischer Slogan war."

Zusammengestellt von Katharina Sperber.