Am Ende war die Macht nicht mit ihr: "Star Wars"-Star Carrie Fisher ist an einem Herzinfarkt gestorben. Sie wurde 60 Jahre alt. Mit Fisher starb für die Fans der Weltraum-Saga eine Legende: Die Anführerin der Rebellion - "Prinzessin Leia".

Die aus der Reihe "Star Wars" bekannte Schauspielerinist im Alter von 60 Jahren gestorben. Das teilte ein Sprecher der Familie mit. Fisher starb an einer Herzattacke. Der Infarkt ereignete sich auf dem Flug von London nach Los Angeles, etwa 15 Minuten vor der Landung.

Carrie Fisher als Prinzessin Leia (m.) in "Star Wars"

Quelle: ap

Die Flughafenpolizei bestätigte der dpa, dass Sanitäter nach der Landung des Fliegers bei einer Frau Wiederbelebungsversuche durchgeführt hätten. Nach Angaben der Fluggesellschaft United Airlines hatten die Flugbegleiter Alarm geschlagen, weil eine Passagierin in der Luft das Bewusstsein verloren hatte und auf Maßnahmen an Bord "nicht reagierte". Die als Prinzessin Leia aus "Star Wars" berühmte Darstellerin befinde sich in einem kritischen Zustand, berichtete die "Los Angeles Times" bald danach.

Die Tochter der Hollywood-Schauspielerin Debbie Reynolds (84) und des Sängers Eddie(1928-2010) spielte auch in Filmen wie "Blues Brothers", "Harry und Sally" und "Lieblingsfeinde - Eine Seifenoper" mit. Laut Medienberichten hatte Fisher in London gerade die Dreharbeiten für die dritte Staffel der britischen Sitcom-Fernsehserie "Catastrophe" beendet.

Anführerin einer galaktischen Rebellion

In die Rolle der Anführerin einer galaktischen Rebellion gegen das Böse schlüpfte sie nach "Krieg der Sterne" in drei weiteren Filmen der Saga, darunter "Star Wars: Das Erwachen der Macht" von 2015.

Erfolg hatteauch als Autorin von Büchern, in denen sie schonungslos über eigene Kämpfe gegen Sucht und psychische Leiden berichtete. Erst vor kurzem warbfür ihr neues Werk "The Princess Diarist". Darin enthüllt sie, dass sie am "Star Wars"-Set mit ihrem Kollegen Harrison Ford eine Affäre gehabt habe.

Fisher war über Weihnachten im Krankenhaus

Noch am 25. Dezember hatte Fishers Mutter über Twitter mitgeteilt, der Zustand ihrer Tochter habe sich wieder stabilisiert. Debbie Reynolds dankte allen Freunden und Fans ihrer Tochter für deren "Gebete und guten Wünsche".

Fishers Co-Stars aus der Trilogie, von Harrison Ford bis Mark Hamill, reagierten bestürzt auf die Nachricht von ihrer schweren Erkrankung und wünschten ihr eine rasche Genesung. Hamill, der in der Kult-Serie Leias Bruder Luke Skywalker spielte, schickte am Sonntag auf Twitter Fotos von sich und Fisher - versehen mit dem Kommentar: "Lieber Weihnachtsmann, alles, was ich zu Weihnachten möchte, ist, dass die Macht ganz stark mit ihr sein möge". Auf den Tod von seiner Filmpartnerin reagierte Hamill dann am Dienstag mit dem Tweet "no words. #Devastated".