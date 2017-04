Bundestrainer Joachim Löw macht Werder Bremens Torjäger Max Kruse Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Nationalmannschaft. Der 29-Jährige sei "eine Option" für den Confederations Cup im Sommer, sagte Löw der "Bild"-Zeitung. "In dieser Form kann er wertvoll sein für uns", fügte der Bundestrainer hinzu. Nach mehreren privaten Eskapaden hatte Löw den Angreifer im März 2016 aus dem DFB-Kader gestrichen und seither nicht mehr berücksichtigt. Durch seine starken Leistungen in der Rückrunde hat sich Kruse wieder in Löws Blickfeld gespielt. "Max hat eine gute Übersicht, geht weite Wege in die Spitze", so Löw.