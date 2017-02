Schallplatten erfreuen sich wieder wachsender Beliebtheit, die Verkaufszahlen in Großbritannien sind auf dem höchsten Stand seit 25 Jahren. Wir gehen in London dem Vinyl-Trend nach.

von Sven Rieken, Hamburg

Die Violinen oben an der Brust. Bratschen, Holz- und Blechbläser an den Armen. Bässe und die Pauken am Rücken und an den Nieren. Das Sound-Shirt verhilft der hörbehinderten Martina Bergmann zu einem speziellen Erlebnis. Sie kann erstmals ein Konzert besuchen und bekommt den Klang zu spüren.

Martina Bergmann zupft nervös an ihrem Ärmel herum. Die Hamburgerin sitzt mit 2.000 anderen Zuschauern im großen Saal der alt ehrwürdigen Laiszhalle. Gleich beginnt das Konzert der Jungen Symphoniker Hamburg.

Computer rechnet Klang in Vibrationen um

Martina Bergmann fühlt sich sichtlich unwohl. In dieser Umgebung ist sie noch nie gewesen. Martina Bergmann ist taub. Sie hört nur noch ganz wenige, hohe Töne. An diesem Abend ist sie das erste Mal in ihrem Leben in einem Konzertsaal. Den Konzertbesuch hat sie durch ein Losverfahren gewonnen. Sie war eine von mehr als 1.000 Bewerbern, die ein ganz spezielles Shirt ausprobieren wollten: das Sound-Shirt.

In dieser weltweit einzigartigen Weste sind Vibrations-Motoren eingenäht. Neun Mikrofone zwischen den Musikern verteilt nehmen jede einzelne Instrumentengruppe auf und leiten den Klang an einen Computer weiter. Der rechnet Intensität und Einsatz in Vibrations-Impulse um. Das Shirt gibt also wieder, wann welches Instrument wie laut spielt. Die Idee hinter dem einmaligen Projekt: Menschen symphonische Musik näherbringen, die eigentlich keine einzige Note der Musik hören können.

Von ersten Vibrationen überrascht

Jetzt trägt Martina Bergmann das Sound-Shirt. Der Dirigent betritt die Bühne. Das Publikum applaudiert. Die Mikrofone des Shirts sind bereits geöffnet. Die ersten Vibrationen durchziehen das Kleidungsstück an Martina Bergmanns Körper. Sie fasst sich an die Brust – die Intensität der ersten Vibrationen hat sie überrascht. Das Klatschen sorgt dafür, dass alle Motoren gleichmäßig anspringen.

Dann beginnen die jungen Symphoniker. Allesamt Laien-Musiker, die die Liebe zur Musik verbindet. Es ist also nur konsequent, dass die Idee zum Sound-Shirt von den Hobby-Musikern kommt, die Freunde und Verwandte von der Schönheit ihrer Musik überzeugen wollten.

Seit zwei Jahren testen die Musiker das Shirt. Mit jedem neuen Probanden lernt Toningenieur Alexander Dietze dazu. Auch Martina Bergmann braucht ihre eigenen Einstellungen. Die Intensität der Vibrationen überfordert die hörbehinderte Frau am Anfang. Der Toningenieur muss die Empfindlichkeit der Mikrofone zurückdrehen. Dann stimmt die Mischung.

"Eine sehr intensive Erfahrung"

George Gershwins Ouverture zum Musical "Strike up the Band" durchzieht den Oberkörper von Martina Bergmann. Die Violinen oben an der Brust. Bratschen, Holz- und Blechbläser an den Armen. Bässe und die Pauken am Rücken und an den Nieren. Danach Erich Wolfgang Korngolds Violinenkonzert in D-Dur. Ein Machtwerk für den Solisten auf der Bühne, eine Daueranspannung für Martina Bergmann. Nach 45 Minuten ist die hörbehinderte Frau erschöpft. Das Sound-Shirt und die gefühlte Musik haben ihr alles abverlangt.

"Eine sehr intensive Erfahrung", übersetzt die Gebärdendolmetscherin im Anschluss. Sie würde gerne noch mehr Konzerte zum Kennenlernen erleben, um die Vibrationen mit dem Auge besser in Einklang zu bringen. Für Anika Bresser sind die Rückmeldungen nach dem Konzert besonders wichtig. Die Musikerin kümmert sich bei den jungen Symphonikern um das Sound-Shirt. Sie betreut die Probanden und führt direkt nach dem letzten Takt und nach ein oder zwei Wochen ein Interview mit den Sound-Shirt-Trägern durch.

Für Weiterentwicklung fehlt das Geld

Zu gerne würde Anika Bresser die gesammelte Erfahrung in einen weiteren Prototypen stecken. Bei dem wäre vieles anderes. Wäre etwa die Steuereinheit nicht störend im Nackenbereich. Würden die Vibrationsmotoren noch feiner reagieren. Und vor allem gäbe es verschiedene Größen. Die Intensität funktioniert nur, wenn der Stoff eng anliegt. Bei der zierlichen Martina Bergmann mussten Abstecknadeln helfen, damit die Motoren überall wirken konnten.

Das Sound-Shirt kostet rund 20.000 Euro. Für die Hobby-Musiker eine nicht zu stemmende Summe. Anika Bresser setzt daher auf das große Interesse an dem Sound-Shirt und auf vielleicht einen Sponsoren. Sie und die Jungen Symphoniker können sich gut vorstellen, dass in nicht allzu ferner Zukunft viele Zuschauer im Saal ein Sound-Shirt tragen. Und die Musik wie Martina Bergmann erleben, obwohl sie nichts hören können.